Миржалол Нематовнинг “Лола” таронаси қисқа вақтда 1,2 миллион марта томоша қилинди (видео)

·68·Маданият
Миржалол Нематовнинг “Лола” таронаси қисқа вақтда 1,2 миллион марта томоша қилинди (видео)

Хонанда Миржалол Нематов янги “Лола” номли қўшиғини мухлисларига тақдим этди. 8 октябрь куни хонанданинг YouTube каналида намойиш этилган тарона қисқа вақт ичида миллионлаб томошабинлар эътиборини қозонди.

Клип ҳозирга қадар 1,2 миллион мартадан ортиқ томоша қилиниб, унинг остида 1,2 мингдан зиёд изоҳ қолдирилган. Изоҳларда тингловчилар қўшиқ ва видеоклип ҳақидаги илиқ фикрларини билдириб, хонандага ижодий муваффақиятлар тиламоқда.

“Лола” таронасининг видеоклипида Миржалол Нематовнинг ҳамроҳи сифатида Нозанин Ғаффорова иштирок этган. Янги қўшиғи мухлислар томонидан илиқ кутиб олиниб, ижтимоий тармоқларда ҳам муҳокама қилинмоқда.

Агар ушбу таронани 1 баллдан 10 баллгача баҳолаш имконияти бўлса, унга неча балл қўйган бўлардингиз? Фикрингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг!

Хонанда Миржалол НематовЛола (қўшиқ)Нозанин ҒаффороваYouTube видеоклип
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Миржалол Нематов янги таронасидан қисқа парчани эълон қилди (видео)Миржалол Нематов янги таронасидан қисқа парчани эълон қилди (видео)5 октябр 11:22Фарҳод Сулаймоннинг “Эй дил” таронаси мухлислар эътиборини тортмоқда (видео)Фарҳод Сулаймоннинг “Эй дил” таронаси мухлислар эътиборини тортмоқда (видео)7 октябр 12:29Нозанин Ғаффорова 9 йилдан бери кўрмаган дадасига мурожаат қилди (видео)Нозанин Ғаффорова 9 йилдан бери кўрмаган дадасига мурожаат қилди (видео)10 сентябр 11:11Ботир Қодировнинг “Ошиқман” таронаси илиқ кутиб олинди (видео)Ботир Қодировнинг “Ошиқман” таронаси илиқ кутиб олинди (видео)6 октябр 05:59Шоҳруҳхоннинг янги “Лола” таронаси мухлислар эътиборини тортди!Шоҳруҳхоннинг янги “Лола” таронаси мухлислар эътиборини тортди!31 май 15:51Муниса Ризаеванинг “Бевафо” таронаси қисқа вақтда шов-шувга айландиМуниса Ризаеванинг “Бевафо” таронаси қисқа вақтда шов-шувга айланди24 май 16:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар