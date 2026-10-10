15 йилдан сўнг Хуррам ва Сулаймон яна бир фильмда! Премьера санаси маълум бўлди

·33·Маданият
15 йилдан сўнг Хуррам ва Сулаймон яна бир фильмда! Премьера санаси маълум бўлди

«Муҳташам юз йил» сериалида Хуррам ва Сулаймон образлари орқали мухлислар меҳрини қозонган Мерьем Узерли ва Ҳалит Эргенч 15 йилдан сўнг янги фильмда яна бирлашди.

Актёрлар «Имрозда баҳор» («İmroz’da Bahar») номли романтик фильмда бош ролларни ижро этган. Фильм воқеалари Туркиянинг Имроз номи билан ҳам танилган Гўкчеада оролида кечади. Унда оролда йўллари кесишган икки инсоннинг ўтмиши билан юзлашиши, муҳаббат ва ҳаётда янги саҳифа очиш имконияти ҳақида ҳикоя қилинади. Фильм режиссёри ва сценарий муаллифи — Ўзжан Алпер.

«Имрозда баҳор» фильмининг жаҳон премьераси 20 октябрь куни Мисрда бўлиб ўтадиган Эль-Гуна халқаро кинофестивалида намойиш этилади. Мерьем Узерли ва Ҳалит Эргенч ҳам премьерада иштирок этиши кутилмоқда.

Фильмнинг фестивал намойишидан сўнг Озарбайжон ва Европа мамлакатлари каби ҳудудларни ҳам қамраб олган 50 та давлатда томошабинларга тақдим этилиши режалаштирилган.

«Муҳташам юз йил» сериалида Усмоний султони Сулаймон ва Хуррам Султон образларини гавдалантирган актёрларнинг янги лойиҳада учрашуви сериал мухлисларида ҳам катта қизиқиш уйғотмоқда.

Мерьем УзерлиҲалит ЭргенчИмрозда баҳорЭль-Гуна халқаро кинофестивали
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мерьем Узерли “Муҳташам юз йил”ни томоша қилаётган қўшнисига сюрприз қилди (видео)Мерьем Узерли “Муҳташам юз йил”ни томоша қилаётган қўшнисига сюрприз қилди (видео)27 сентябр 17:47Камерадан ташқарида ҳам муваффақият: Шахсий бизнесини йўлга қўйган турк юлдузлари (фото)Камерадан ташқарида ҳам муваффақият: Шахсий бизнесини йўлга қўйган турк юлдузлари (фото)19 июл 20:42Ўзбек киносида шов-шув: Алишер Узоқовнинг «Чемпион» фильми қачон экранга чиқади?Ўзбек киносида шов-шув: Алишер Узоқовнинг «Чемпион» фильми қачон экранга чиқади?11 сентябр 08:47«Гарри Поттер» сериали учун янги трейлер чиқди (видео)«Гарри Поттер» сериали учун янги трейлер чиқди (видео)3 сентябр 07:43Netflix’да йил премьераси: «Жозе Моуринью. Ўзига хос» ҳужжатли фильмиNetflix’да йил премьераси: «Жозе Моуринью. Ўзига хос» ҳужжатли фильми28 июл 19:27Имрон янги қўшиғи билан мухлислар қизиқишини оширди (видео)Имрон янги қўшиғи билан мухлислар қизиқишини оширди (видео)3 июл 12:41
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар