15 йилдан сўнг Хуррам ва Сулаймон яна бир фильмда! Премьера санаси маълум бўлди
«Муҳташам юз йил» сериалида Хуррам ва Сулаймон образлари орқали мухлислар меҳрини қозонган Мерьем Узерли ва Ҳалит Эргенч 15 йилдан сўнг янги фильмда яна бирлашди.
Актёрлар «Имрозда баҳор» («İmroz’da Bahar») номли романтик фильмда бош ролларни ижро этган. Фильм воқеалари Туркиянинг Имроз номи билан ҳам танилган Гўкчеада оролида кечади. Унда оролда йўллари кесишган икки инсоннинг ўтмиши билан юзлашиши, муҳаббат ва ҳаётда янги саҳифа очиш имконияти ҳақида ҳикоя қилинади. Фильм режиссёри ва сценарий муаллифи — Ўзжан Алпер.
«Имрозда баҳор» фильмининг жаҳон премьераси 20 октябрь куни Мисрда бўлиб ўтадиган Эль-Гуна халқаро кинофестивалида намойиш этилади. Мерьем Узерли ва Ҳалит Эргенч ҳам премьерада иштирок этиши кутилмоқда.
Фильмнинг фестивал намойишидан сўнг Озарбайжон ва Европа мамлакатлари каби ҳудудларни ҳам қамраб олган 50 та давлатда томошабинларга тақдим этилиши режалаштирилган.
«Муҳташам юз йил» сериалида Усмоний султони Сулаймон ва Хуррам Султон образларини гавдалантирган актёрларнинг янги лойиҳада учрашуви сериал мухлисларида ҳам катта қизиқиш уйғотмоқда.
Изоҳлар 0
…