Шок хабар: Севинч Исмоилова қозоғистонлик хонанда Алишер Байниязовга турмушга чиқяптими? (видео)

·0·Маданият
Шок хабар: Севинч Исмоилова қозоғистонлик хонанда Алишер Байниязовга турмушга чиқяптими? (видео)

Ширин овози билан мухлислар меҳрини қозонган хонанда Севинч Исмоилова ижтимоий тармоқлардаги янги сурат ва видеолари билан кузатувчилар эътиборини тортди. Айниқса, унинг “Бахт жимликни яхши кўради” деган изоҳи турли тахминларга сабаб бўлди.

Хонанданинг оқ либосда тушган сурати мухлислар орасида қизғин муҳокама қилинмоқда. Айрим кузатувчилар бу тасвирларни унинг шахсий ҳаётидаги муҳим янгилик билан боғлаётган бўлса, бошқалар Севинч Исмоилова турмуш қуришга тайёргарлик кўраётган бўлиши мумкинлигини тахмин қилмоқда.

Муҳокамаларда қозоғистонлик машҳур хонанда Алишер Байниязовнинг ҳам номи тилга олинмоқда. Сўнгги пайтларда икки санъаткорнинг ижтимоий тармоқларда биргаликда кўринаётгани уларнинг муносабатларига нисбатан қизиқишни янада оширган.

Шу боис мухлислар орасида Севинч Исмоилова ва Алишер Байниязов оила қурмоқчими, деган савол пайдо бўлган.Бироқ ҳозирча хонанданинг ўзи бу тахминларга аниқлик киритмаган ва турмуш қуриши ҳақида расман маълумот бермаган.

Айни пайтда ижтимоий тармоқларда турли фикрлар билдирилмоқда. Севинч Исмоилованинг навбатдаги изоҳи ёки расмий баёноти эса бу саволларга ойдинлик киритиши мумкин.

Севинч ИсмоиловаАлишер БайниязовЎзбек шоу-бизнеси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Севинч Исмоилова “Маданият ва санъат фидокори” кўкрак нишони билан тақдирландиСевинч Исмоилова “Маданият ва санъат фидокори” кўкрак нишони билан тақдирланди4 июн 16:26Севинч Исмоилова болаликдаги лақаби, фарзандларига қўймоқчи бўлган исмлар ва қарзлари ҳақида гапирдиСевинч Исмоилова болаликдаги лақаби, фарзандларига қўймоқчи бўлган исмлар ва қарзлари ҳақида гапирди23 сентябр 13:50Севинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб бердиСевинч Исмоилова 8 йил сир тутган ҳаётидаги энг аянчли воқеасини очиқ сўзлаб берди24 сентябр 16:32Севинч Мўминованинг мухлислари билан самимий дийдори тармоқларда қизғин муҳокамадаСевинч Мўминованинг мухлислари билан самимий дийдори тармоқларда қизғин муҳокамада9 октябр 11:10Севинч Мўминова бугун 44 ёшни қарши олдиСевинч Мўминова бугун 44 ёшни қарши олди30 июн 13:26Севинч Исмоилова “Автобус” қўшиғи билан яна эътиборни тортди (видео)Севинч Исмоилова “Автобус” қўшиғи билан яна эътиборни тортди (видео)12 июн 20:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Фарзандлари учун ҳеч нарсани аямайдиган жаҳон юлдузлари
Фарзандлари учун ҳеч нарсани аямайдиган жаҳон юлдузлари