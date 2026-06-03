Севинч ва Камрондан янги дуэт: “Гул” тез кунда!

·312·Маданият
Севинч ва Камрондан янги дуэт: “Гул” тез кунда!
Аудио версияси

Хонандалар Севинч Мўминова ва Камрон Мўминов мухлислар учун янги дуэт тарона устида ишлаётганини маълум қилди. Улар ижро этган янги қўшиқ “Гул” деб номланади.

Ҳозирча қўшиқнинг расмий премьера санаси эълон қилинмаган бўлса-да, санъаткорлар унинг тез орада тингловчилар ҳукмига ҳавола этилишини билдириб ўтишган. Хонандалар ўзларининг Instagram саҳифалари орқали ушбу таронадан кичик парча улашиб, мухлислар қизиқишини янада оширди.

Эълон қилинган қисқа лавҳа ижтимоий тармоқларда тез тарқалиб, тингловчилар томонидан илиқ кутиб олинди. Кўплаб кузатувчилар қўшиқ оҳанги ва дуэт уйғунлигини юқори баҳолаб, изоҳларда ижобий фикрлар қолдирмоқда.

Айниқса, мухлислар қўшиқнинг тўлиқ версиясини сабрсизлик билан кутаётганини билдириб, унинг тезроқ премьера қилинишини сўрамоқда. Кўриниб турибдики, “Гул” қўшиғи чиқишидан олдин ҳам катта қизиқиш уйғотишга улгурган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лил Хуррамовнинг “севги қиссаси” кутилмаганда якун топдиБугун, 07:31Манзура нега кеч турмуш қурганини маълум қилдиКеча, 13:51Шри Девининг катта қизи премьерада қўрқинчли вазиятга тушди!Кеча, 11:37Улуғбек Раҳматуллаевдан кутилмаган жавоб: бахт нимада? (видео)Кеча, 10:59Хонанда Жасминнинг қиёфадоши топилдиКеча, 10:23Ҳанде Енер мукофот олаётиб саҳнада ноқулай ҳолатга тушдиКеча, 10:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Фарғонада "Уммон" нинг концертида кутилмаган ҳолат юз берди
Юлдуз Усмонова 80 ёшида қандай кампир бўлишини очиқ айтди
Озода Нурсаидова “Тўйлар муборак” билан портлади — клип қисқа вақтда оммалашди (видео)
Куёвнинг Канизага қистирган пули тармоқларда муҳокама бўлди (видео)
Шаҳзода келини билан подиумда кўриниш бериб, мухлисларни ҳайратга солди
“Соҳиба” образи билан танилган Фотима Назарова Instagram'дан қанча пул топади?
Сўз устаси Аваз Охун Озода Нурсаидованинг концертида қўшиқ куйлаб мухлислар эътиборини тортди
Раъно Шодиева Хитойдаги сув ости оламини кўрсатди (видео)