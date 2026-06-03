Севинч ва Камрондан янги дуэт: “Гул” тез кунда!
Хонандалар Севинч Мўминова ва Камрон Мўминов мухлислар учун янги дуэт тарона устида ишлаётганини маълум қилди. Улар ижро этган янги қўшиқ “Гул” деб номланади.
Ҳозирча қўшиқнинг расмий премьера санаси эълон қилинмаган бўлса-да, санъаткорлар унинг тез орада тингловчилар ҳукмига ҳавола этилишини билдириб ўтишган. Хонандалар ўзларининг Instagram саҳифалари орқали ушбу таронадан кичик парча улашиб, мухлислар қизиқишини янада оширди.
Эълон қилинган қисқа лавҳа ижтимоий тармоқларда тез тарқалиб, тингловчилар томонидан илиқ кутиб олинди. Кўплаб кузатувчилар қўшиқ оҳанги ва дуэт уйғунлигини юқори баҳолаб, изоҳларда ижобий фикрлар қолдирмоқда.
Айниқса, мухлислар қўшиқнинг тўлиқ версиясини сабрсизлик билан кутаётганини билдириб, унинг тезроқ премьера қилинишини сўрамоқда. Кўриниб турибдики, “Гул” қўшиғи чиқишидан олдин ҳам катта қизиқиш уйғотишга улгурган.
…