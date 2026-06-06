Баҳора Арслонова кутилмаган тан олиши билан ҳайратга солди (видео)
Таниқли актриса Баҳора Арслонова “24/7 подcаст” лойиҳасида меҳмон бўлиб, ижодий танаффус ва қайтиш жараёни ҳақида самимий фикрларини бўлишди.
У суҳбат давомида энг эсда қоларли ишлари ва клиплар ҳақида гапирар экан, “Сендақаси йўқ” қўшиғига олинган клип ўзига энг кўп ёққан ижодий иш эканини таъкидлади.
Актрисанинг айтишича, у 2–2,5 йил давомида кино ва клипларда деярли иштирок этмаган ва ҳатто ижодга қайтиш истаги ҳам сусайган пайтлар бўлган. “Одамда шунақа ҳолат ҳам бўлар экан, ҳеч нарса қилишни хоҳламай қоласан,” дейди у.
Шундан сўнг режиссёр Икром Али унга янги клип таклиф қилиб, Отабек билан ишлашини сўраган. Дастлаб у иккиланиб турган бўлса-да, қўшиқни эшитгач, ҳиссиётларини ушлаб туролмай йиғлаб юборганини айтади ва иштирок этишга рози бўлган.
“Съёмкада жуда эркин ишладим, ўзимни тўлиқ ижодга бағишладим,” дейди актриса. Унинг сўзларига кўра, қўшиқнинг аввалги версиялари унчалик катта томошабин йиғмаган бўлса-да, клип чиқиши билан қисқа вақт ичида катта қизиқиш уйғотган.
“Баҳора чиққандан кейин бир кунда кўришлар кескин ошди дейишди. Шунда жуда хурсанд бўлдим — демак, мени соғинганлар бор экан. Ҳеч кимга керак эмасман деб ўйлардим, лекин аслида керак эканман,” дея самимий фикр билдирди актриса.
…