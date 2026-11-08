Фарруҳ Комилов нечи ёшда уйлангани ва тез орада қуда бўлиши мумкинлиги ҳақида фикрини билдирди (видео)

·7·Маданият
Фарруҳ Комилов нечи ёшда уйлангани ва тез орада қуда бўлиши мумкинлиги ҳақида фикрини билдирди (видео)

Хонанда Фарруҳ Комилов кўрсатувлардан бирида оиласи ва қизининг ёши ҳақида қизиқарли маълумотларни айтиб берди. Суҳбат давомида санъаткор эрта турмуш қургани, ҳозир эса қизи 16 ёшга кираётганини маълум қилди.

Бошловчи хонандадан қизининг ёшини айтишни сўраб, у билан жамоат жойларида бирга ўтирганида атрофдагилар қандай муносабат билдиришини сўради. Фарруҳ Комиловнинг айтишича, айримлар қизини унинг турмуш ўртоғи деб ўйлашади.

Суҳбат чоғида хонанда 19 ёшида оила қурганини, никоҳдан икки ой ўтиб эса 20 ёшга тўлганини айтди. Шунингдек, қизи 16 ёшга кираётганини маълум қилди.

Бошловчи икки-уч йилдан кейин қизини турмушга бериши, ўзи эса ёш кўринишига қарамай қуда бўлиши мумкинлигини ҳазил билан тилга олди. Хонанда бунга кулиб: «Қўйинг, ҳозир ёнимдаку, ўйлаб нима қиламан», дея жавоб қайтарди.

Суҳбатдан олинган лавҳалар ижтимоий тармоқларда ҳам эътибор тортиши мумкин.

Фарруҳ КомиловЎзбек шоу-бизнесиХонандалар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Отабек Мадраҳимовнинг онаси ўғлининг 18 ёшида уйлангани ҳақида гапирди (видео)Отабек Мадраҳимовнинг онаси ўғлининг 18 ёшида уйлангани ҳақида гапирди (видео)4 октябр 09:07«Қуда бўламиз» деган ҳазил ҳақиқатга айланди: Дилсўз оиласи ҳақида гапирди (видео)«Қуда бўламиз» деган ҳазил ҳақиқатга айланди: Дилсўз оиласи ҳақида гапирди (видео)29 август 14:04Саида Раметова келинлик даврида бошидан кечирган воқеани ошкор қилдиСаида Раметова келинлик даврида бошидан кечирган воқеани ошкор қилдиКеча 21:17Лола Юлдашева ажрашиш ҳақидаги миш-мишларга оилавий сурати билан жавоб бердиЛола Юлдашева ажрашиш ҳақидаги миш-мишларга оилавий сурати билан жавоб бердиКеча 18:11“Жаноб Бин” мухлислари хурсанд: актёр яна жосусликка қайтади!“Жаноб Бин” мухлислари хурсанд: актёр яна жосусликка қайтади!Кеча 14:07Муниса Ризаеванинг аллақачон интернетни портлатган “Адолар этма” қўшиғи премьераси санаси эълон қилинди (видео)Муниса Ризаеванинг аллақачон интернетни портлатган “Адолар этма” қўшиғи премьераси санаси эълон қилинди (видео)Кеча 14:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Ғайбулла Турсунов Жасмин билан муносабати ҳақидаги гапларга ойдинлик киритди
Ғайбулла Турсунов Жасмин билан муносабати ҳақидаги гапларга ойдинлик киритди
«Паноҳ» фильми юлдузлари ҳозир қандай кўринишда? (фото)
«Паноҳ» фильми юлдузлари ҳозир қандай кўринишда? (фото)
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
MrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлди
MrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлди