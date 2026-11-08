Фарруҳ Комилов нечи ёшда уйлангани ва тез орада қуда бўлиши мумкинлиги ҳақида фикрини билдирди (видео)
Хонанда Фарруҳ Комилов кўрсатувлардан бирида оиласи ва қизининг ёши ҳақида қизиқарли маълумотларни айтиб берди. Суҳбат давомида санъаткор эрта турмуш қургани, ҳозир эса қизи 16 ёшга кираётганини маълум қилди.
Бошловчи хонандадан қизининг ёшини айтишни сўраб, у билан жамоат жойларида бирга ўтирганида атрофдагилар қандай муносабат билдиришини сўради. Фарруҳ Комиловнинг айтишича, айримлар қизини унинг турмуш ўртоғи деб ўйлашади.
Суҳбат чоғида хонанда 19 ёшида оила қурганини, никоҳдан икки ой ўтиб эса 20 ёшга тўлганини айтди. Шунингдек, қизи 16 ёшга кираётганини маълум қилди.
Бошловчи икки-уч йилдан кейин қизини турмушга бериши, ўзи эса ёш кўринишига қарамай қуда бўлиши мумкинлигини ҳазил билан тилга олди. Хонанда бунга кулиб: «Қўйинг, ҳозир ёнимдаку, ўйлаб нима қиламан», дея жавоб қайтарди.
Суҳбатдан олинган лавҳалар ижтимоий тармоқларда ҳам эътибор тортиши мумкин.
Изоҳлар 0
…