Мадридда катта ўзгаришлар: Моуриньо кимларнинг келажагини ҳал қилишни истамоқда?
Мадриднинг «Реал» клуби бош мураббийи Жозе Моуриньо раҳбарият олдига муҳим масала қўйди. El Debate нашри хабарига кўра, таниқли мутахассис жамоанинг тўрт нафар асосий футболчиси билан шартномаларни имкон қадар тезроқ узайтириш таклифи билан мурожаат қилган.
Кимларнинг келажаги ҳал этилмоқда?
Моуриньо ўз тактикасининг асосий ижрочилари сифатида қуйидаги юқори савияли футболчиларнинг келажагини тўлиқ таъминлашни истамоқда:
Арда Гулер
Жуд Беллингҳэм
Орелен Чуамени
Федерико Валверде
Мазкур тўрт нафар футболчи айни пайтда «Қироллик клуби»нинг таянчи ва асосий таркиб юлдузлари ҳисобланади. Моуриньо уларни жамоанинг узоқ муддатли лойиҳасининг муҳим бўлаги сифатида кўрмоқда.
Футболчилар
Клубдаги мақоми ва ҳолати
Жуд Беллингҳэм
Жамоа ҳужумини боғловчи асосий марказ вакили
Федерико Валверде
Майдондаги тинимсиз меҳнаткаш ва етакчи
Орелен Чуамени
Таянч зонасининг ишончли қўрғони
Арда Гулер
Ёрқин иқтидор ва креатив яримҳимоячи
Музокаралар ва футболчиларнинг позицияси
Манбанинг маълум қилишича, ушбу тўрт футболчининг барчаси билан янги шартномалар бўйича музокаралар аллақачон бошлаб юборилган ва жараён жуда муваффақиятли давом этмоқда.
Энг муҳими, футболчиларнинг ҳар бири Мадрид клубида қолиш истагини қатъий билдирган ва айни дамда жамоани тарк этишни режалаштирмаяпти. Эслатиб ўтамиз, Жозе Моуриньо бунга қадар ҳам «Реал»ни 2010–2013 йилларда бошқарган бўлиб, у клубдаги ўз фаолиятини янада мустаҳкамлашга киришган.
Сизнингча, Жозе Моуриньо раҳбарлигидаги «Реал» Мадрид жорий мавсумда қайси совринларни қўлга кирита олади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…