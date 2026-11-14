Мадридда катта ўзгаришлар: Моуриньо кимларнинг келажагини ҳал қилишни истамоқда?

1 дақиқа ўқиш9
Мадридда катта ўзгаришлар: Моуриньо кимларнинг келажагини ҳал қилишни истамоқда?

Мадриднинг «Реал» клуби бош мураббийи Жозе Моуриньо раҳбарият олдига муҳим масала қўйди. El Debate нашри хабарига кўра, таниқли мутахассис жамоанинг тўрт нафар асосий футболчиси билан шартномаларни имкон қадар тезроқ узайтириш таклифи билан мурожаат қилган.

Кимларнинг келажаги ҳал этилмоқда?

Моуриньо ўз тактикасининг асосий ижрочилари сифатида қуйидаги юқори савияли футболчиларнинг келажагини тўлиқ таъминлашни истамоқда:

  • Арда Гулер

  • Жуд Беллингҳэм

  • Орелен Чуамени

  • Федерико Валверде

Мазкур тўрт нафар футболчи айни пайтда «Қироллик клуби»нинг таянчи ва асосий таркиб юлдузлари ҳисобланади. Моуриньо уларни жамоанинг узоқ муддатли лойиҳасининг муҳим бўлаги сифатида кўрмоқда.

Футболчилар

Клубдаги мақоми ва ҳолати

Жуд Беллингҳэм

Жамоа ҳужумини боғловчи асосий марказ вакили

Федерико Валверде

Майдондаги тинимсиз меҳнаткаш ва етакчи

Орелен Чуамени

Таянч зонасининг ишончли қўрғони

Арда Гулер

Ёрқин иқтидор ва креатив яримҳимоячи

Музокаралар ва футболчиларнинг позицияси

Манбанинг маълум қилишича, ушбу тўрт футболчининг барчаси билан янги шартномалар бўйича музокаралар аллақачон бошлаб юборилган ва жараён жуда муваффақиятли давом этмоқда.

Энг муҳими, футболчиларнинг ҳар бири Мадрид клубида қолиш истагини қатъий билдирган ва айни дамда жамоани тарк этишни режалаштирмаяпти. Эслатиб ўтамиз, Жозе Моуриньо бунга қадар ҳам «Реал»ни 2010–2013 йилларда бошқарган бўлиб, у клубдаги ўз фаолиятини янада мустаҳкамлашга киришган.

Сизнингча, Жозе Моуриньо раҳбарлигидаги «Реал» Мадрид жорий мавсумда қайси совринларни қўлга кирита олади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Спорт янгиликлари