Муниса Ризаева янги қўшиғини мухлисларига тақдим этди: "Адолар этма" (видео)
1 дақиқа ўқиш7
Хонанда Муниса Ризаева бугун янги таронасини мухлислар эътиборига ҳавола қилди. «Адолар этма» деб номланган қўшиқ хонанданинг YouTube'даги расмий каналига жойланди.
Янги тарона эълон қилиниши биланоқ тингловчиларда қизиқиш уйғотди. Қисқа вақт ичида кўплаб томошалар тўплаган қўшиқ остида илиқ изоҳлар ҳам кўпайди. Мухлислар таронани юқори баҳолаб, хонандага ижодий омад тиламоқда.
Сиз Муниса Ризаеванинг «Адолар этма» таронасини тингладингизми? Агар қўшиққа 10 баллик тизимда баҳо бериш имконияти бўлганида, неча балл қўйган бўлардингиз? Фикрингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг!
Мақола сизга ёқдими?
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…