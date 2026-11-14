Дахшат: АҚШда танкер билан тўқнашган круиз кемаси ағдарилиб кетди (видео)
1 дақиқа ўқиш26
АҚШнинг Луизиана штатидаги Янги Орлеан шаҳрида ноодатий денгиз ҳодисаси юз берди. Миссисипи дарёси бўйида тўхтаб турган круиз кемаси танкер билан тўқнашув оқибатида ағдарилиб кетди.
Ҳодиса вақтида круиз кемаси бортида жами 180 киши бўлган. Уларнинг 129 нафари йўловчилар, қолганлари эса экипаж аъзолари эди.
Тўқнашувдан сўнг қутқарув хизматлари зудлик билан воқеа жойига етиб келган. Кемадаги барча 180 киши хавфсиз тарзда қутқарилган. Дастлабки маълумотларга кўра, ҳодиса катта талафотларнинг олди олинган ҳолда якунланган.
Воқеа Миссисипи дарёсида кемалар ҳаракати хавфсизлиги масаласига ҳам эътибор қаратди.
Мақола сизга ёқдими?
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…