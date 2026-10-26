Диора Усмонова ва Муниса Ризаева роли учун Бобур Мансуровдан пул олганми? (видео)

·77·Маданият
Диора Усмонова ва Муниса Ризаева роли учун Бобур Мансуровдан пул олганми? (видео)

Бобур Мансуров Диора Усмонова ва Муниса Ризаева каби таниқли ижодкорлар билан ишлаш жараёнида уларга ҳақ тўланганми, деган саволга жавоб берди.

Унинг таъкидлашича, айрим ижодкорларга лойиҳа учун ўзлари таклиф билан чиқишади, баъзан эса таклифнинг ўзи ижодкорлар томонидан келади. Диора Усмоновага эса ролга мос тушгани учун жамоанинг ўзи таклиф билдирган.

“Диора Усмоновага ўзимиз таклиф берганмиз, ролга тўғри келади деб. Биздан пул олмаган. Улар, менимча, пул учун тушишмаса керак. Жуда талантли ва самимий ижодкорлар”, — деди Бобур Мансуров.

Унинг сўзларига кўра, жамоа дастлаб айрим ролларни ижро этиш ижодкорлар учун қийин бўлиши мумкин, деб ўйлаган. Бироқ улар кутилганидан ҳам яхшироқ натижа кўрсатиб, образларга турли фикрлар ва импровизациялар қўшган.

Мансуров уларни кучли энергияга эга, ижодий ёндашуви билан ажралиб турадиган аёллар сифатида таърифлади ва ижролари жамоа кутганидан ҳам юқори даражада бўлганини таъкидлади.

Бобур МансуровДиора УсмоноваМуниса Ризаева
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирдиҲувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди20 сентябр 11:31«Энанг ўйнасин!»: Қайнона «ўғирлаб» кетган эр ҳақидаги видео интернетни портлатди...«Энанг ўйнасин!»: Қайнона «ўғирлаб» кетган эр ҳақидаги видео интернетни портлатди...11 сентябр 11:03Вайнер ва инстаблогер Бобур Мансуров ўғли Муҳаммад Ясиннинг 1 ёшини нишонладиВайнер ва инстаблогер Бобур Мансуров ўғли Муҳаммад Ясиннинг 1 ёшини нишонлади3 июл 13:56Ҳувайдо Жумаева: "Сериал ва кинодан кўра Бобур Мансуровнинг вайнлари обрўлироқ" (видео)Ҳувайдо Жумаева: "Сериал ва кинодан кўра Бобур Мансуровнинг вайнлари обрўлироқ" (видео)21 июл 18:23Бобур Мансуров рафиқаси билан романтик саёҳатга чиқдиБобур Мансуров рафиқаси билан романтик саёҳатга чиқди6 июн 21:35Муниса Ризаева бугун 40 ёшни қарши олмоқда (видео)Муниса Ризаева бугун 40 ёшни қарши олмоқда (видео)21 октябр 10:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Мурод Назаров катта ўғлини уйлантирди: тўйдан тафсилотлар
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир