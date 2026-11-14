Комил Алламжонов АҚШнинг нуфузли университети президенти Эллен Гранберг билан учрашди
Комил Алламжонов АҚШнинг етакчи ва нуфузли университетларидан бирининг президенти Эллен Гранберг билан учрашув ўтказди. Мазкур мулоқот чоғида таълим соҳасини глобал ўзгаришлар даврида ривожлантириш масалалари муҳокама қилинди.
Сунъий интеллект ва олий таълим келажаги
Учрашув давомида томонлар асосий эътиборни сунъий интеллект даврида олий таълимнинг келажагига ҳамда университетнинг стратегик ривожланиш йўналишларига қаратдилар. Замонавий технологияларнинг таълим жараёнига кириб бориши ва уларни ўқув дастурларига мослаштириш масалалари кенг муҳокама қилинди.
Учрашувнинг асосий йўналишлари
Тафсилотлар
Иштирокчилар
Комил Алламжонов ва университет президенти Эллен Гранберг
Асосий мавзулар
Сунъий интеллект даврида таълим ва стратегик ривожланиш
Маслаҳатчилик мақоми
2025 йилдан буён Марказий Осиёни ўрганиш дастури бўйича махсус маслаҳатчи
Марказий Осиёни ўрганиш дастури ва фаолият
Эслатиб ўтамиз, Комил Алламжонов 2025 йилдан буён мазкур нуфузли университетнинг Марказий Осиёни ўрганиш дастури бўйича махсус маслаҳатчиси ҳисобланади. Ушбу лавозим доирасида у минтақа билан боғлиқ таълимий ва илмий лойиҳаларни ривожлантириш ҳамда халқаро ҳамкорликни мустаҳкамлаш борасида фаолият олиб бормоқда.
Сизнингча, сунъий интеллектнинг ривожланиши олий таълим тизимини ва касблар йўналишини қандай ўзгартириб юборади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…