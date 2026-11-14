Комил Алламжонов АҚШнинг нуфузли университети президенти Эллен Гранберг билан учрашди

1 дақиқа ўқиш20
Комил Алламжонов АҚШнинг нуфузли университети президенти Эллен Гранберг билан учрашди

Комил Алламжонов АҚШнинг етакчи ва нуфузли университетларидан бирининг президенти Эллен Гранберг билан учрашув ўтказди. Мазкур мулоқот чоғида таълим соҳасини глобал ўзгаришлар даврида ривожлантириш масалалари муҳокама қилинди.

Сунъий интеллект ва олий таълим келажаги

Учрашув давомида томонлар асосий эътиборни сунъий интеллект даврида олий таълимнинг келажагига ҳамда университетнинг стратегик ривожланиш йўналишларига қаратдилар. Замонавий технологияларнинг таълим жараёнига кириб бориши ва уларни ўқув дастурларига мослаштириш масалалари кенг муҳокама қилинди.

Учрашувнинг асосий йўналишлари

Тафсилотлар

Иштирокчилар

Комил Алламжонов ва университет президенти Эллен Гранберг

Асосий мавзулар

Сунъий интеллект даврида таълим ва стратегик ривожланиш

Маслаҳатчилик мақоми

2025 йилдан буён Марказий Осиёни ўрганиш дастури бўйича махсус маслаҳатчи

Марказий Осиёни ўрганиш дастури ва фаолият

Эслатиб ўтамиз, Комил Алламжонов 2025 йилдан буён мазкур нуфузли университетнинг Марказий Осиёни ўрганиш дастури бўйича махсус маслаҳатчиси ҳисобланади. Ушбу лавозим доирасида у минтақа билан боғлиқ таълимий ва илмий лойиҳаларни ривожлантириш ҳамда халқаро ҳамкорликни мустаҳкамлаш борасида фаолият олиб бормоқда.

Сизнингча, сунъий интеллектнинг ривожланиши олий таълим тизимини ва касблар йўналишини қандай ўзгартириб юборади? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!

Мақола сизга ёқдими?
Шуҳрат Раззақов«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin'ни кузатинг:Telegram каналGoogle'да кузатиш

Обуна билан реклама бўлмайди

Zamin Premium — ойига 4 900 сўм

Изоҳлар0

Эълонлар

Ҳамкорлик учун
  1. Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
    Техно
    Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
  2. Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
    Иқтисодиёт
    Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
  3. Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
    Авто
    Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
  4. Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
    Авто
    Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
  5. 8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
    Иқтисодиёт
    8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
  6. Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
    Техно
    Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
  7. Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
    Техно
    Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
  8. Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
    Фойдали
    Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
  9. Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
    Спорт
    Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
  10. ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
    Ўзбекистон
    ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
  11. Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
    Авто
    Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
  12. Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
    Жамият
    Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
  13. Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
    Фойдали
    Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
  14. Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
    Техно
    Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
  15. Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
    Жамият
    Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
  16. XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
    Маданият
    XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Мавзуга оид янгиликлар

Кўп ўқилган Жамият янгиликлари