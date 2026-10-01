Анвар Собиров тўйлардаги одатни танқид қилди: “Санъаткорнинг устидан пул сочиш — ҳақорат”

·0·Маданият
Анвар Собиров тўйлардаги одатни танқид қилди: “Санъаткорнинг устидан пул сочиш — ҳақорат”

Афиша”га берган интервюсида хоразмлик хонанда ва актёр Анвар Собиров тўйларда санъаткорнинг устидан пул сочиш ҳолатига муносабат билдирди.

Ундан “Тўйларда санъаткорнинг устидан пул сочиш ҳолатига муносабатингиз қандай ва сиздан пул сочилганда вазиятдан қандай чиқасиз?” деб сўралган.

“Мен буни санъаткор учун ҳақорат деб биламан. Санъаткорнинг санъати пул билан баҳоланмайди. У ўтириб эшитиш, қарсак ва ҳурмат билан баҳоланади. Бу бизга чет элдан кириб келган одат. Устозларимиз даврида бундай нарса бўлмаган.

Пулинг кўп бўлса, санъаткорни ҳурмат қилган ҳолда чўнтагига қистириб қўй. Кўнглингдан чиқса бер, чиқмаса ҳеч ким мажбур эмас. Лекин унинг устидан пул сочиш нотўғри. Биринчидан, пулда юртимизнинг герби бор. Уни оёқ ости қилиш мумкин эмас. У миллатнинг юзи”, — деди хонанда.

Анвар Собиров бундай ҳолат ўзининг ҳам бошидан ўтганини айтди. Унинг фикрича, кўпинча пул сочаётган одам буни ўзида бўлган ҳолда қилмайди, балки спиртли ичимлик таъсирида шундай ҳаракат қилади. Бундай вазиятда санъаткорнинг ўша жойнинг ўзида эътироз билдириши эса тўй эгасини ноқулай аҳволга солиб қўйиши мумкин.

Хонанда пул сочиш санъаткорнинг обрўсини оширмаслигини, аксинча, одамларнинг унга бўлган муносабатига салбий таъсир қилиши мумкинлигини таъкидлади.

“Шунча пулинг кўп бўлса, етим-есирга, эҳтиёжмандга бер. Санъаткорга у ердан оладиган пули етади. Берадиган бўлсанг, ҳурмат билан бер. Санъаткорнинг устидан пул сочиш унга ҳурмат эмас, ҳақорат”, — деди Анвар Собиров.

Унинг фикрлари ижтимоий тармоқларда ҳам кузатувчилар томонидан қўллаб-қувватланиб, илиқ изоҳлар қолдирилган.

Сиз Анвар Собировнинг фикрларига қўшиласизми? Фикрингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг.

Анвар СобировАфишапул сочиштўйларда санъаткор
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Анвар Собиров: «Роналдо қилмаган хатони мен қилдим»Анвар Собиров: «Роналдо қилмаган хатони мен қилдим»8 август 00:01Оғабек Собиров Тошкентда икки кунлик концерт берадиОғабек Собиров Тошкентда икки кунлик концерт беради22 июл 20:23Анвар Собиров акаси ҳақида самимий эътирофи билан ҳайратга солдиАнвар Собиров акаси ҳақида самимий эътирофи билан ҳайратга солди27 апрел 23:54Анвар Собиров Наргиза Абдуллаева билан роль ижро этган энг оғир саҳна ҳақида гапирдиАнвар Собиров Наргиза Абдуллаева билан роль ижро этган энг оғир саҳна ҳақида гапирди25 апрел 14:58Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...7 июн 22:43Анвар Собиров: “Бегона баҳор”дан кейин тўйларда кескин совуқ муносабат бўлганАнвар Собиров: “Бегона баҳор”дан кейин тўйларда кескин совуқ муносабат бўлган6 май 16:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди