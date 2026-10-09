Болливуднинг афсонавий юлдузлари йиллар ўтиб қандай ўзгарди?

·53·Маданият
Болливуднинг афсонавий юлдузлари йиллар ўтиб қандай ўзгарди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Ҳаётда нимадир бўлади» филми актёрларининг суратга олиш пайтидаги ёшлик қиёфаси ва бугунги кўриниши акс этган суратлари ижтимоий тармоқларда тарқалиб, мухлисларни ҳайратга солмоқда.
  • Филмда кичкина Анжали ролини ижро этган Сана Саид ҳозирда 38 ёшда бўлиб, актриса ва модел сифатида фаолият юритмоқда, юлдуз санаган Парзан Дастур эса 39 ёшда ва салобатли эркак қиёфасига кирган.

1998 йилда экран юзини кўриб, бутун дунё, жумладан, ўзбек томошабинларининг ҳам қалбидан чуқур жой олган афсонавий «Ҳаётда нимадир бўлади» (Kuch Kuch Hota Hai) фильми намойиш этилганига ҳам чорак асрдан ошди. Фильмдаги ҳар бир қаҳрамон, уларнинг хатти-ҳаракатлари ва мусиқалари бир неча авлоднинг ширин болалик хотираларига айланиб улгурган.

Ижтимоий тармоқларда мазкур культ фильм актёрларининг суратга олиш пайтидаги ёшлик қиёфаси ва бугунги кўриниши солиштирилган носталгик кадрлар тарқалиб, миллионлаб мухлисларни ҳайратга солмоқда. Йиллар уларнинг ташқи кўринишини ўзгартирган бўлса-да, яратган образлари ҳамон миллионлар ёдида яшамоқда.

Болалар улғайди: Кичкина Анжали ва юлдузли болакай

Фильмда самимийлиги ва беғуборлиги билан томошабин меҳрини қозонган митти қаҳрамонлар бугун мутлақо таниб бўлмас даражада улғайган:

  • Сана Саид (кичкина Анжали): Фильмда бош қаҳрамон Раҳул ва Тинанинг қизалоғи ролини маҳорат билан ижро этган Сана Саид бугун 38 ёшни қаршилаган. У гўзал, замонавий актриса ва модель сифатида фаолиятини давом эттирмоқда;

  • Парзан Дастур (юлдуз санаган соқов болакай): Лагерда кечалари самога боқиб юлдуз санайдиган ва «Сен кетма...» дея барчани йиғлатган ширингина сикх болакай образини яратган Парзан Дастур ҳозирда 39 ёшда бўлиб, салобатли эркак қиёфасига кирган.

Севимли устозлар ва ёрқин комедик образлар

Фильмнинг кулгили ва меҳрли лаҳзаларини тақдим этган катта авлод актёрлари ҳам фахрий ёшга етиб келди:

  • Ҳимани Шивпури (Рифат биби): Қизлар ётоқхонасининг меҳрибон ва жонкуяр назоратчиси ролини ўйнаган таниқли актриса бугун 64 ёшда бўлиб, ҳамон турли фильм ва телелойиҳаларда суратга тушиб келмоқда;

  • Анупам Кҳер (директор Малҳотра): Фильмнинг энг кулгили ва эсда қоларли қаҳрамонларидан бири — мактаб директори жаноб Малҳотра образини гавдалантирган Ҳиндистоннинг миллий артисти Анупам Кҳер ҳозирда 71 ёшда;

  • Жонни Левер (полковник Алмейда): Ёзги оромгоҳ бошлиғи бўлган шўх полковник ролини қойиллатган комедия қироли Жонни Левер 69 ёшни қаршилади;

  • Фарида Жалол (Раҳулнинг онаси): Ҳинд киносининг энг меҳрибон онаси ва бувиси тимсолига айланган маҳоратли актриса Фарида Жалол айни пайтда 77 ёшда бўлиб, Болливуднинг тирик афсонаси саналади.

Бош юлдузлар: Сеҳрли учлик бугун неча ёшда?

Фильмнинг муҳаббат учбурчагини яратган бош қаҳрамонлар бугун ҳам Болливуднинг энг нуфузли ва юқори поғонадаги юлдузлари бўлиб қолмоқда:

  • Рани Мукержи (Тина): Нафис ва латофатли Тина образи билан миллионлар қалбини забт этган машҳур актриса бугун 48 ёшда бўлиб, ҳамон ўзининг бетакрор жозибасини сақлаб қолган;

  • Кажол (катта Анжали): Фильмда аввал ўғил боладек шўх, кейин эса нафис сари кийган гўзал аёлга айланган бош қаҳрамон Кажол ҳозирда 52 ёшда ва кино оламидаги фаоллигини сусайтирмаган;

  • Шаҳруҳхон (Раҳул): Болливуднинг тенгсиз қироли, муҳаббат рамзи бўлган Раҳул ролини ижро этган Шаҳруҳхон бугун 61 ёшда! У ҳамон жаҳон кинематографиясида рекордларни янгилаб, ёшларга хос шижоат ва экстравагант услубда порлаб келмоқда.

Вақт ўтиши билан экран қаҳрамонлари ҳам, уларни томоша қилиб улғайган мухлислар ҳам улғайди, бироқ «Ҳаётда нимадир бўлади» фильми улашган беғубор ҳис-туйғулар кино ихлосмандлари юрагида ҳамон ўша-ўша қадрли ва эъзоздадир.

Куч Куч Хота ХайШаҳруҳхонРани МукержиФариджа Жалол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рани Мукержи онасидан айрилди: юлдузлар ҳамдардлик билдирдиРани Мукержи онасидан айрилди: юлдузлар ҳамдардлик билдирди23 сентябр 18:39Рани Мукержига фахрий докторлик берилди: актриса кўз ёшларини тия олмади!Рани Мукержига фахрий докторлик берилди: актриса кўз ёшларини тия олмади!16 август 17:17Капурлар сулоласи тақиқини бузган Карина Капур 46 ёшдаКапурлар сулоласи тақиқини бузган Карина Капур 46 ёшда22 сентябр 10:07Болливуд қироли Шоҳрух Хон Ўзбекистонга келиши мумкинБолливуд қироли Шоҳрух Хон Ўзбекистонга келиши мумкин1 сентябр 09:01Анил Капур: “Бир пайтлар қариндошимиз Раж Капурнинг гаражида яшаганмиз”Анил Капур: “Бир пайтлар қариндошимиз Раж Капурнинг гаражида яшаганмиз”6 август 12:46Амир Хон нега Жуҳи Чавла билан 7 йил гаплашмаган?Амир Хон нега Жуҳи Чавла билан 7 йил гаплашмаган?25 июл 15:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Жавоҳир Синдаровдан "Тўй қачон?" деган саволларга жавоб берилди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
Муниса Ризаева эридан олдинги муносабатлари ҳақида гапирди
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Ҳувайдо Жумаева Бобур Мансуров билан бирга ижод қилиш таклифи ва гонорари ҳақида гапирди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди
Мафтуна Холмуротова "Кўкрак нишони" билан тақдирланди: хонанда мухлисларига мурожаат қилди