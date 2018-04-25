08:03 / 28 марта 2020
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Маданият

Зулфиқор Мусоқов карантинда кўриш учун энг яхши 6 та фильмни тавсия қилди

Зулфиқор Мусоқов карантинда кўриш учун энг яхши 6 та фильмни тавсия қилди
Таниқли кинорежиссёр Зулфиқор Мусоқовга “Карантин пайтида кўриш учун кинотомошабинларга қайси фильмларни тавсия қиласиз?” деган савол билан мурожаат қилдик, деб ёзмоқда Бухро.уз телеграм канали.

Зулфиқор Мусоқов кинотомошабинларга карантин пайтида қуйидаги жаҳон фильмларини кўришни (томоша қилганлар қайта кўришни) тавсия қилган.
1. “Фантомас” (Андре Юнебель, 1964)
2. “Терминатор 1” (Жеймс Кэмерон, 1984)
3. “Терминатор 2” (Жеймс Кэмерон, 1991)
4. “Юра даврига саёҳат” (Стивен Спилберг, 1993)
5. “Тубсизлик” (Жеймс Кэмерон, 1989)
6. “Чужой” (Ридли Скотт, 1979)

Шунингдек, режиссёр ўзининг фильмларидан карантин пайтида кўриш учун қуйидаги фильмларни тавсия қилди:
1. “Бомба”
2. “Қовун”
3. “Ой остидаги ҳовли”
4. “Калиш”
5. “Кичкина табиб”
6. “Новда”

Зулфиқор Мусоқов карантин фильм
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