“Жаноб Бин” мухлислари хурсанд: актёр яна жосусликка қайтади!

·49·Маданият
“Жаноб Бин” мухлислари хурсанд: актёр яна жосусликка қайтади!

"English”нинг тўртинчи қисмида яна бош қаҳрамон образини гавдалантириши кутилмоқда. Шу тариқа мухлислар севимли изқуварнинг янги саргузаштларини томоша қилиш имконига эга бўлиши мумкин.

Screen Daily нашрининг хабар беришича, фильмни суратга олиш ишлари Буюк Британия ва Мальтада ташкил этилиши режалаштирилган. Янги лойиҳа устида аввалги учта фильмни ҳам суратга олган Working Title Films компанияси иш олиб боради.

Жеймс Бонд ҳақидаги фильмларга юмористик пародия сифатида яратилган “Johnny English” туркуми томошабинлар орасида катта машҳурликка эришган. Унинг илк қисми 2003 йилда экранларга чиққан. Кейинчалик 2011 йилда “Johnny English Reborn”, 2018 йилда эса “Johnny English Strikes Again” фильмлари намойиш этилган.

Ҳозирча тўртинчи фильмнинг сюжети, унда иштирок этадиган бошқа актёрлар ва премьера санаси ҳақида батафсил маълумот берилмаган. Бироқ Роуэн Аткинсоннинг яна бир бор омадсиз, аммо ўзига хос изқувар образига қайтиши ҳақидаги хабар мухлисларда қизиқиш уйғотмоқда.

Сизга актёрнинг қайси образи кўпроқ ёқади: Жаноб Бинми ёки Johnny English?

Жонни ИнглишРоуэн АткинсонWorking Title Films
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Жаноб Бин” 71 ёшда: бутун дунёни кулдирган Рован Аткинсон таваллуд кунини нишонламоқда“Жаноб Бин” 71 ёшда: бутун дунёни кулдирган Рован Аткинсон таваллуд кунини нишонламоқда13 сентябр 23:25Ким У Бин саратон билан курашганида севгилиси уни тарк этмади: жуфтлик 10 йилдан сўнг турмуш қурдиКим У Бин саратон билан курашганида севгилиси уни тарк этмади: жуфтлик 10 йилдан сўнг турмуш қурди19 октябр 20:06Бир эпизод учун миллионлар: Болливуд юлдузлари қанча гонорар олади?Бир эпизод учун миллионлар: Болливуд юлдузлари қанча гонорар олади?26 сентябр 14:11Мирзиёев фармони билан марҳум ижодкорлар мукофотландиМирзиёев фармони билан марҳум ижодкорлар мукофотланди29 май 15:14Муниса Ризаеванинг аллақачон интернетни портлатган “Адолар этма” қўшиғи премьераси санаси эълон қилинди (видео)Муниса Ризаеванинг аллақачон интернетни портлатган “Адолар этма” қўшиғи премьераси санаси эълон қилинди (видео)Бугун 14:02Асал Шодиева Париж кузидан таассуротларини мухлислари билан бўлишди (видео)Асал Шодиева Париж кузидан таассуротларини мухлислари билан бўлишди (видео)Кеча 18:32
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Ғайбулла Турсунов Жасмин билан муносабати ҳақидаги гапларга ойдинлик киритди
Ғайбулла Турсунов Жасмин билан муносабати ҳақидаги гапларга ойдинлик киритди
«Паноҳ» фильми юлдузлари ҳозир қандай кўринишда? (фото)
«Паноҳ» фильми юлдузлари ҳозир қандай кўринишда? (фото)
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Озода Нурсаидова бекор қилинган концерт чипталари пулини қайтариш масаласида муносабат билдирди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Рихситилла Абдуллаев иккинчи марта бобо бўлди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Азиза Якубованинг турмуш ўртоғи қамоқдан чиқди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Муниса Ризаева ажрашдими? Хонанда эрининг танлови ҳақида бир қарорга келганини маълум қилди
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
Рекҳа 72 ёшда: Амитабҳ Баччан муҳаббати ва фожиали тақдир
MrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлди
MrBeast’нинг Instagram профилида пайдо бўлган “Uzbek” рукни мухлисларга манзур бўлди