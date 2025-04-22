"Манчестер Сити" футболчилари "Астон Вилла"га қарши ўйинга тайёргарлик кўрмоқда
Қисқача
"Манчестер Сити" 22 апрел куни APЛ 34-турида "Астон Вилла"га қарши майдонга тушади. Гвардиола шогирдларини Эмери бошқараётган жамоага қарши жиддий учрашув кутиб турибди. Баҳс Тошкент вақти билан 23:59 да бошланади. Якшанба кунги машғулотлардан суратлар тақдим этилди.
"Манчестер Сити" 22 апрель куни АПЛ 34-тури доирасида "Астон Вилла"га қарши баҳс олиб боради. Гвардиола қўл остидаги "шаҳарликлар"ни Эмери устозлик қилаётган "шерлар"га қарши жиддий учрашув кутиб турибди.Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Қуйида якшанба кунги машғулотлардан суратларни эътиборингизга ҳавола қиламиз.
Эслатиб ўтамиз, "Манчестер Сити" – "Астон Вилла" беллашуви эртага Тошкент вақти билан 23:59 да бошланади.
Манба: mancity.com
Қуйида якшанба кунги машғулотлардан суратларни эътиборингизга ҳавола қиламиз.
Эслатиб ўтамиз, "Манчестер Сити" – "Астон Вилла" беллашуви эртага Тошкент вақти билан 23:59 да бошланади.
Манба: mancity.com
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг
…