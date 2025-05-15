"Барселона" икки юлдуз учун 7 футболчидан воз кечмоқчи: Ямал ва Рафинья учун йирик қурбонлик!

·3.1K·Спорт
"Барселона" икки юлдуз учун 7 футболчидан воз кечмоқчи: Ямал ва Рафинья учун йирик қурбонлик!
Каталониянинг машҳур клуби "Барселона" ўзининг етакчи футболчилари – Ламин Ямал ҳамда Рафинья билан янги шартнома имзолаш учун жиддий ўзгаришларни амалга оширишга тайёрланмоқда. Бу ҳақда Европа спорт нашрлари ва Испаниянинг таниқли спорт журналистлари хабар тарқатди.

Клуб раҳбариятининг мақсади – асосий таркибнинг муҳим ўйинчилари саналган бу икки юлдузни узоқ муддатга жамоада қолдириш. Бундай муҳим мақсадни амалга ошириш учун эса каталонияликлар бир қатор футболчилар билан хайрлашишга мажбур бўлади.

Хабарларга кўра, "Барселона" раҳбарлари жамоадаги етти нафар футболчини трансферга қўйишни режалаштирган. Улар орасида ҳимоя чизиғининг муҳим вакили Рональд Араухо, ёш иқтидорлардан бири Гави, шунингдек, Эктор Форт, дарвозабон Иньяки Пенья, бир пайтлар "Барса"нинг катта умиди сифатида эътироф этилган Ансу Фати, шунингдек, Пау Виктор ва Фермин Лопес каби футболчилар ҳам бор.

Жамоа бу йўл билан нафақат молиявий вазиятни яхшилаш, балки Ламин Ямал ва Рафинья билан узоқ муддатли янги шартнома имзолаш учун зарур бўлган маблағни йиғишни режалаштирмоқда.

Эътиборлиси шундаки, Ламин Ямал ва Рафинья бу мавсум "Барселона"нинг энг кўзга кўринган етакчиларига айланишди. Ламин Ямал жорий мавсумда каталонияликлар сафида 52 та ўйин ўтказиб, ўз ҳисобига 16 та гол ва 24 та ассист ёздириб қўйди. Бу унинг юқори савиядаги ижрочи эканлигини ва клуб учун ниҳоятда муҳим ўйинчига айланганини кўрсатади.

Бразилиялик ҳужумчи Рафинья эса янада кучлироқ натижаларга эришган. У жорий мавсум "Барселона" шарафини ҳимоя қилиб, 54 та ўйинда майдонга тушган ва ажойиб тарзда 34 та гол урган ҳамда жамоадошларига 25 марта голли узатма берган.

Клуб раҳбарияти айнан шу икки футболчини жамоанинг узоқ муддатли етакчилари сифатида кўриб, улар билан янги шартномани имзолашга катта аҳамият бермоқда. Бу қарор жамоанинг келгуси йилларда ҳам юқори даражадаги футбол намойиш этиши учун муҳим пойдевор бўлиб хизмат қилиши мумкин.

Zamin.uz таҳририяти футбол оламидаги энг қизиқарли ва долзарб янгиликларни сиз учун етказиб беришда давом этади. Ушбу трансфер қарорлари "Барселона"нинг келажагига қандай таъсир кўрсатади? Буни вақт кўрсатади.
БарселонаЛамин ЯмалРафиньяФутболчиларТрансферЖамоа
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Пеп Гвардиола Майкл Жордан билан гольф ўйнаш орзуси ҳақида гапирди...Пеп Гвардиола Майкл Жордан билан гольф ўйнаш орзуси ҳақида гапирди...Бугун, 14:36Колумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот бердиКолумбия бош мураббийи Ўзбекистонга қарши баҳс олдидан баёнот бердиБугун, 14:30Перес ва Рикелме клуб раҳбарлиги учун курашмоқдаПерес ва Рикелме клуб раҳбарлиги учун курашмоқдаБугун, 13:57Тоттенхемга рад жавоби: Брайтон ҳимоячиси учун 50 миллион фунт сўрамоқдаТоттенхемга рад жавоби: Брайтон ҳимоячиси учун 50 миллион фунт сўрамоқдаБугун, 13:32Рой Кеане Гарри Кейнга маслаҳат берди: ЖЧда ақлли ўйин кўрсатиш керакРой Кеане Гарри Кейнга маслаҳат берди: ЖЧда ақлли ўйин кўрсатиш керакБугун, 13:20Гави машғулотда Родри билан тўқнашиб кетди: Испания терма жамоасида хавотирГави машғулотда Родри билан тўқнашиб кетди: Испания терма жамоасида хавотирБугун, 13:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)
Ўзбекистон учун янги мадҳия, янги руҳ янгради (видео)