"Барселона" икки юлдуз учун 7 футболчидан воз кечмоқчи: Ямал ва Рафинья учун йирик қурбонлик!
Каталониянинг машҳур клуби "Барселона" ўзининг етакчи футболчилари – Ламин Ямал ҳамда Рафинья билан янги шартнома имзолаш учун жиддий ўзгаришларни амалга оширишга тайёрланмоқда. Бу ҳақда Европа спорт нашрлари ва Испаниянинг таниқли спорт журналистлари хабар тарқатди.Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Клуб раҳбариятининг мақсади – асосий таркибнинг муҳим ўйинчилари саналган бу икки юлдузни узоқ муддатга жамоада қолдириш. Бундай муҳим мақсадни амалга ошириш учун эса каталонияликлар бир қатор футболчилар билан хайрлашишга мажбур бўлади.
Хабарларга кўра, "Барселона" раҳбарлари жамоадаги етти нафар футболчини трансферга қўйишни режалаштирган. Улар орасида ҳимоя чизиғининг муҳим вакили Рональд Араухо, ёш иқтидорлардан бири Гави, шунингдек, Эктор Форт, дарвозабон Иньяки Пенья, бир пайтлар "Барса"нинг катта умиди сифатида эътироф этилган Ансу Фати, шунингдек, Пау Виктор ва Фермин Лопес каби футболчилар ҳам бор.
Жамоа бу йўл билан нафақат молиявий вазиятни яхшилаш, балки Ламин Ямал ва Рафинья билан узоқ муддатли янги шартнома имзолаш учун зарур бўлган маблағни йиғишни режалаштирмоқда.
Эътиборлиси шундаки, Ламин Ямал ва Рафинья бу мавсум "Барселона"нинг энг кўзга кўринган етакчиларига айланишди. Ламин Ямал жорий мавсумда каталонияликлар сафида 52 та ўйин ўтказиб, ўз ҳисобига 16 та гол ва 24 та ассист ёздириб қўйди. Бу унинг юқори савиядаги ижрочи эканлигини ва клуб учун ниҳоятда муҳим ўйинчига айланганини кўрсатади.
Бразилиялик ҳужумчи Рафинья эса янада кучлироқ натижаларга эришган. У жорий мавсум "Барселона" шарафини ҳимоя қилиб, 54 та ўйинда майдонга тушган ва ажойиб тарзда 34 та гол урган ҳамда жамоадошларига 25 марта голли узатма берган.
Клуб раҳбарияти айнан шу икки футболчини жамоанинг узоқ муддатли етакчилари сифатида кўриб, улар билан янги шартномани имзолашга катта аҳамият бермоқда. Бу қарор жамоанинг келгуси йилларда ҳам юқори даражадаги футбол намойиш этиши учун муҳим пойдевор бўлиб хизмат қилиши мумкин.
Zamin.uz таҳририяти футбол оламидаги энг қизиқарли ва долзарб янгиликларни сиз учун етказиб беришда давом этади. Ушбу трансфер қарорлари "Барселона"нинг келажагига қандай таъсир кўрсатади? Буни вақт кўрсатади.
Клуб раҳбариятининг мақсади – асосий таркибнинг муҳим ўйинчилари саналган бу икки юлдузни узоқ муддатга жамоада қолдириш. Бундай муҳим мақсадни амалга ошириш учун эса каталонияликлар бир қатор футболчилар билан хайрлашишга мажбур бўлади.
Хабарларга кўра, "Барселона" раҳбарлари жамоадаги етти нафар футболчини трансферга қўйишни режалаштирган. Улар орасида ҳимоя чизиғининг муҳим вакили Рональд Араухо, ёш иқтидорлардан бири Гави, шунингдек, Эктор Форт, дарвозабон Иньяки Пенья, бир пайтлар "Барса"нинг катта умиди сифатида эътироф этилган Ансу Фати, шунингдек, Пау Виктор ва Фермин Лопес каби футболчилар ҳам бор.
Жамоа бу йўл билан нафақат молиявий вазиятни яхшилаш, балки Ламин Ямал ва Рафинья билан узоқ муддатли янги шартнома имзолаш учун зарур бўлган маблағни йиғишни режалаштирмоқда.
Эътиборлиси шундаки, Ламин Ямал ва Рафинья бу мавсум "Барселона"нинг энг кўзга кўринган етакчиларига айланишди. Ламин Ямал жорий мавсумда каталонияликлар сафида 52 та ўйин ўтказиб, ўз ҳисобига 16 та гол ва 24 та ассист ёздириб қўйди. Бу унинг юқори савиядаги ижрочи эканлигини ва клуб учун ниҳоятда муҳим ўйинчига айланганини кўрсатади.
Бразилиялик ҳужумчи Рафинья эса янада кучлироқ натижаларга эришган. У жорий мавсум "Барселона" шарафини ҳимоя қилиб, 54 та ўйинда майдонга тушган ва ажойиб тарзда 34 та гол урган ҳамда жамоадошларига 25 марта голли узатма берган.
Клуб раҳбарияти айнан шу икки футболчини жамоанинг узоқ муддатли етакчилари сифатида кўриб, улар билан янги шартномани имзолашга катта аҳамият бермоқда. Бу қарор жамоанинг келгуси йилларда ҳам юқори даражадаги футбол намойиш этиши учун муҳим пойдевор бўлиб хизмат қилиши мумкин.
Zamin.uz таҳририяти футбол оламидаги энг қизиқарли ва долзарб янгиликларни сиз учун етказиб беришда давом этади. Ушбу трансфер қарорлари "Барселона"нинг келажагига қандай таъсир кўрсатади? Буни вақт кўрсатади.
…