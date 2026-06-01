Ўзбекистон ёшлар терма жамоаси Осиё Кубогида тенгсиз бўлди
Юртимиз спорт майдонлари яна бир бор халқаро миқёсдаги йирик ва ҳаяжонли беллашувга мезбонлик қилди. Иқтидорли полвон Учқун Муродов хотирасига бағишлаб ўтказилган ўсмирлар ва ёшлар ўртасидаги дзюдо бўйича нуфузли Осиё Кубоги ўз якунига етди. Пойтахтимизда ташкил этилган «Cadet and Junior Asian Cup Tashkent 2026» халқаро турнирининг сўнгги кунида татамига чиққан оғир вазн тоифасидаги ёш полвонларимиз юртимиз шарафини муносиб ҳимоя қилиб, мусобақани юқори нотада якунлашди.
Ўзбек спорти ихлосмандлари учун бу ҳақиқий фахр ва ифтихор лаҳзасидир! Саҳифамиздан узоқлашманг, вакилларимизнинг умумжамоа ҳисобидаги тарихий ғалабаси, қўшни давлатлар эгаллаган ўринлар ва мусобақанинг иккинчи кунида шоҳсупага кўтарилган барча ғолиб ҳамда совриндорлар рўйхати билан сизни батафсил таништирамиз!
Тошкент татамиларида мутлақ устуворлик!
Ўзбекистон дзюдо федерацияси матбуот хизмати томонидан берилган расмий маълумотларга кўра, мазкур қитъа биринчилиги вакилларимиз учун жуда омадли ва сермаҳсул келди. Ўсмирлар тоифасидаги муваффақиятли иштирокдан сўнг, ёшлар терма жамоамиз ҳам рақибларига ҳеч қандай имконият қолдирмади ва медаллар сифати ҳамда сони бўйича яққол пешқадамликни қўлга киритди.
Мусобақа якунига кўра, кучли учлик ва етакчи делегацияларнинг медаллар жамғармаси қуйидагича кўриниш олди:
1-ўрин: Ўзбекистон — 9 та олтин, 9 та кумуш ва 15 та бронза (жами 33 та медаль билан умумжамоа ҳисобида мутлақ чемпион!).
2-ўрин: Қирғизистон — 2 та олтин, 2 та кумуш ва 1 та бронза (турнирнинг фахрли вице-чемпиони).
3-ўрин: Тожикистон — 1 та олтин, 2 та кумуш ва 4 та бронза (кучли учликни якунлаб берди).
Шунингдек, қўшни Қозоғистон (1 та олтин, 1 та кумуш, 6 та бронза) ҳамда Россия (1 та олтин, 1 та бронза) терма жамоалари ҳисобида ҳам биттадан қитъа чемпиони етишиб чиқди.
Иккинчи куннинг зафар қучган полвонлари
Мусобақанинг сўнгги куни оғир вазнли йигитлар ва қизлар ўртасидаги кескин ва муросасиз баҳсларга бой бўлди. Шоҳсупанинг юқори поғоналаридан жой олган спортчиларнинг тўлиқ рўйхати қуйидаги жадвалда акс этган:
Вазн тоифаси
🥇 Олтин (1-ўрин)
🥈 Кумуш (2-ўрин)
🥉 Бронза (3-ўрин)
ЙИГИТЛАР
-81 кг
Ерали Кенескан (Қозоғистон)
Мустафо Шермаҳматов (Ўзбекистон)
Камронбек Қодиров (Ўзбекистон)
Бекзод Ўктамов (Ўзбекистон)
-90 кг
Данияр Мелисов (Қирғизистон)
Ҳамза Ардашери (Тожикистон)
Паншер Мўминов (Тожикистон)
Шаҳзод Шукуров (Ўзбекистон)
-100 кг
Бексултан Айтматов (Қирғизистон)
Исмоил Бурхонов (Тожикистон)
Даут Полтушев (Қирғизистон)
Берикбол Жуманбеков (Қозоғистон)
+100 кг
Фазлиддин Рафиқов (Ўзбекистон)
Искандар Мамаюсупов (Ўзбекистон)
Алибек Дурдиев (Ўзбекистон)
Денис Кулигин (Россия)
ҚИЗЛАР
-70 кг
Дурдона Турсунова (Ўзбекистон)
Гулдана ... Марлен (Қозоғистон)
Улдана Хожаназарова (Қозоғистон)
Нигина Сапарбоева (Ўзбекистон)
-78 кг
Кристина Коновалова (Россия)
Акмаржан Турдажиева (Қирғизистон)
Шоира Аминова (Ўзбекистон)
Ишруп Наранг (Ҳиндистон)
+78 кг
Зарина Бобоназарова (Ўзбекистон)
Юллиана Шубладзе (Ўзбекистон)
Нафиса Ражапова (Ўзбекистон)
Гулдана Тенгелбаева (Қозоғистон)
Олтин дубль: Айниқса, йигитлар ўртасида энг оғир вазнда (+100 кг) Фазлиддин Рафиқов, қизлар баҳсида эса Дурдона Турсунова (-70 кг) ҳамда Зарина Бобоназарованинг (+78 кг) маҳорат билан қўлга киритган олтин медаллари ўзбек дзюдо мактабининг қанчалик қудратли эканини яна бир бор исботлади.
Тошкент татамиларида кечган ушбу улуғвор зафарлар билан барча ҳамюртларимизни, ёш чемпионларимизни ва уларнинг устозларини чин қалбдан муборакбод этамиз! Келажакдаги йирик Олимпиада ўйинларида ҳам мана шундай юқори натижалар бардавом бўлишини тилаб қоламиз.
Ўзбек ва жаҳон спортига оид энг қайноқ, қувончли ва ишончли хабарларни биз билан кузатишда давом этинг, азиз ўқувчилар! Саҳифамиздан узоқлашманг!
…