Лионель Месси Англия устидан қозонилган ғалабани Диего Марадонага бағишлади

·29·Спорт
Лионель Месси Англия устидан қозонилган ғалабани Диего Марадонага бағишлади

Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси Жахон чемпионати-2026 ярим финалида Англия устидан қозонилган иродали ғалабадан сўнг ҳиссиётларини яшира олмади. Атланта шаҳрида бўлиб ўтган драматик баҳсда аргентиналиклар 2:1 ҳисобида зафар қучиб, турнирнинг финал йўлланмасини қўлга киритишди. Ўйиндан сўнг Месси ушбу муваффақиятни афсонавий Диего Марадонанинг хотирасига бағишлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашув якунлангач, Лионель Месси ТйК Sportс нашрига берган интервюсида ушбу ғалаба бутун мамлакат учун нақадар муҳимлигини таъкидлади. Айниқса, рақиб Англия бўлгани сабабли, ўйиннинг аҳамияти икки карра ортиб кетган. Месси Марадонанинг руҳи ушбу ғалабадан шод эканлигига ишонч билдирди.

"Ҳеч шубҳасиз, Диего буни юқоридан туриб катта завқ билан кузатмоқда. Бугун у учун жуда махсус кун эди. Унга мана шундай қувонч ҳадя эта олганимиздан хурсандман. Бу ғалаба у учун ҳам муносиб совға бўлди", — дея таъкидлади Интер Миами ҳужумчиси.

Тарихий рақобат ва ўзгача муҳит

Аргентина ва Англия ўртасидаги қарама-қаршилик футбол оламидаги энг шиддатли рақобатлардан бири ҳисобланади. Бу тарих 1986-йилги Жахон чемпионатига бориб тақалади, ўшанда Марадона ўзининг машҳур "Худо қўли" ва "Аср голи" билан инглизларни турнирдан чиқариб юборган эди. Goal.com нашрининг хабар беришича, ўйиндан сўнг Мессига Марадонанинг айнан ўша 1986-йилдаги учрашувда кийган либосининг нусхаси совға қилинди.

Лионель Мессининг айтишича, ўйин бошланишидан олдин мадҳиялар янграётган пайтдаёқ стадиондаги муҳит ўзгача бўлган. Мухлисларнинг ҳайқириқлари ва ўйиннинг тарихий юки футболчиларга қўшимча масъулият юклаган. Месси ҳиссиётларни жиловлаш қийин бўлганини, бироқ жамоа буни майдонда ижобий томонга йўналтира олганини айтди.

Аргентина терма жамоаси энди якшанба куни бўлиб ўтадиган финал баҳсида ўз унвонини ҳимоя қилишга уриниб кўради. Лионель Месси учун бу фаолиятидаги яна бир тарихий имкониятдир. Жамоа ўз етакчиси атрофида жипслашган ҳолда навбатдаги чемпионлик сари қадам ташламоқда.

Ушбу ғалаба нафақат финал йўлланмаси, балки Аргентина футболи анъаналарининг давомийлиги сифатида ҳам баҳоланмоқда. Марадонанинг мероси ҳамон жамоани руҳлантириб келаётгани Мессининг сўзларида яққол намоён бўлди.

Лионель МессиАргентинаДиего МарадонаЖахон ЧемпионатиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ювентус Тоттенхем ҳужумчиси Ричарлисон трансфери бўйича музокараларни бошладиЮвентус Тоттенхем ҳужумчиси Ричарлисон трансфери бўйича музокараларни бошладиБугун, 17:347 та олтин ва жамоавий ғалаба: Ўзбекистон терма жамоаси Осиёда тенгсиз7 та олтин ва жамоавий ғалаба: Ўзбекистон терма жамоаси Осиёда тенгсизБугун, 16:35Мюллер Англия терма жамоасининг хатосини айтди: «Ақлимга сиғмайди»Мюллер Англия терма жамоасининг хатосини айтди: «Ақлимга сиғмайди»Бугун, 16:26Роберт Левандовски MLSга ўтди: Полшалик юлдуз нима учун Европада қолишни истамади?Роберт Левандовски MLSга ўтди: Полшалик юлдуз нима учун Европада қолишни истамади?Бугун, 16:15ЖЧ-2026 финали: Аргентина ва Испания тўқнашувида имкониятлар қандай?ЖЧ-2026 финали: Аргентина ва Испания тўқнашувида имкониятлар қандай?Бугун, 15:45Жуд Беллингем ва Лионель Месси ўртасидаги даҳанаки жанг: Англиялик юлдуз нима деди?Жуд Беллингем ва Лионель Месси ўртасидаги даҳанаки жанг: Англиялик юлдуз нима деди?Бугун, 15:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди