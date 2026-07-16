Лионель Месси Англия устидан қозонилган ғалабани Диего Марадонага бағишлади
Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси Жахон чемпионати-2026 ярим финалида Англия устидан қозонилган иродали ғалабадан сўнг ҳиссиётларини яшира олмади. Атланта шаҳрида бўлиб ўтган драматик баҳсда аргентиналиклар 2:1 ҳисобида зафар қучиб, турнирнинг финал йўлланмасини қўлга киритишди. Ўйиндан сўнг Месси ушбу муваффақиятни афсонавий Диего Марадонанинг хотирасига бағишлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашув якунлангач, Лионель Месси ТйК Sportс нашрига берган интервюсида ушбу ғалаба бутун мамлакат учун нақадар муҳимлигини таъкидлади. Айниқса, рақиб Англия бўлгани сабабли, ўйиннинг аҳамияти икки карра ортиб кетган. Месси Марадонанинг руҳи ушбу ғалабадан шод эканлигига ишонч билдирди.
"Ҳеч шубҳасиз, Диего буни юқоридан туриб катта завқ билан кузатмоқда. Бугун у учун жуда махсус кун эди. Унга мана шундай қувонч ҳадя эта олганимиздан хурсандман. Бу ғалаба у учун ҳам муносиб совға бўлди", — дея таъкидлади Интер Миами ҳужумчиси.
Тарихий рақобат ва ўзгача муҳитАргентина ва Англия ўртасидаги қарама-қаршилик футбол оламидаги энг шиддатли рақобатлардан бири ҳисобланади. Бу тарих 1986-йилги Жахон чемпионатига бориб тақалади, ўшанда Марадона ўзининг машҳур "Худо қўли" ва "Аср голи" билан инглизларни турнирдан чиқариб юборган эди. Goal.com нашрининг хабар беришича, ўйиндан сўнг Мессига Марадонанинг айнан ўша 1986-йилдаги учрашувда кийган либосининг нусхаси совға қилинди.
Лионель Мессининг айтишича, ўйин бошланишидан олдин мадҳиялар янграётган пайтдаёқ стадиондаги муҳит ўзгача бўлган. Мухлисларнинг ҳайқириқлари ва ўйиннинг тарихий юки футболчиларга қўшимча масъулият юклаган. Месси ҳиссиётларни жиловлаш қийин бўлганини, бироқ жамоа буни майдонда ижобий томонга йўналтира олганини айтди.
Аргентина терма жамоаси энди якшанба куни бўлиб ўтадиган финал баҳсида ўз унвонини ҳимоя қилишга уриниб кўради. Лионель Месси учун бу фаолиятидаги яна бир тарихий имкониятдир. Жамоа ўз етакчиси атрофида жипслашган ҳолда навбатдаги чемпионлик сари қадам ташламоқда.
Ушбу ғалаба нафақат финал йўлланмаси, балки Аргентина футболи анъаналарининг давомийлиги сифатида ҳам баҳоланмоқда. Марадонанинг мероси ҳамон жамоани руҳлантириб келаётгани Мессининг сўзларида яққол намоён бўлди.
…