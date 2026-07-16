7 та олтин ва жамоавий ғалаба: Ўзбекистон терма жамоаси Осиёда тенгсиз

·0·Спорт
7 та олтин ва жамоавий ғалаба: Ўзбекистон терма жамоаси Осиёда тенгсиз

Жакартада бокс бўйича U-19 ёш тоифасидаги Осиё чемпионати Ўзбекистон терма жамоасининг ёрқин ғалабаси билан якунланди. Финалга чиққан саккиз нафар боксчимиздан еттитаси ҳал қилувчи жангда зафар қучиб, олтин медални қўлга киритди.

Саккиз финалдан еттита ғалаба

Ўзбекистон ёшлар терма жамоаси финал куни деярли мукаммал натижа қайд этди. Рингга кўтарилган саккиз нафар вакилимизнинг еттитаси рақибларини мағлуб этиб, Осиё чемпиони бўлди.

Жакарта мезбонлик қилган U-19 ва U-23 ёш тоифаларидаги қитъа чемпионати 3–16 июль кунлари ўтказилди. Мусобақанинг расмий дастуридан эркаклар ва аёллар ўртасидаги финал жанглари ҳам ўрин олган.

Ўзбекистоннинг етти янги Осиё чемпиони

Олтин медалларни қўлга киритган боксчилар:

Вазн тоифаси

Осиё чемпиони

-50 кг

Ўткирбек Норқосимов

-55 кг

Елёр Рустамов

-60 кг

Муҳаммадризо Укимов

-75 кг

Суҳроб Раҳматуллайев

-80 кг

Аброр Шарипов

-85 кг

Сардор Баҳромхўжаев

-90 кг

Асадбек Султанбоев

Ушбу спортчилар мусобақа давомида бир неча босқичдан муваффақиятли ўтиб, финалга қадар етиб келганди. Яримфинал олдидан ҳам Ўзбекистон эркаклар жамоаси ҳал қилувчи босқичга энг кўп боксчи олиб чиққан терма жамоалардан бири бўлган.

Ислом Салиховга кумуш, яна бир боксчимизга бронза

+90 кг вазн тоифасида иштирок этган Ислом Салихов финалда ғалаба қозона олмади ва Осиё чемпионатининг кумуш медалига сазовор бўлди.

-70 кг вазндаги Саидхўжа Садиллахўжаев эса мусобақани бронза медали билан якунлади.

Шу тариқа, Ўзбекистон U-19 ўғил болалар терма жамоасининг умумий натижаси қуйидагича бўлди:

  • 7 та олтин медаль;

  • 1 та кумуш медаль;

  • 1 та бронза медаль.

Ўзбекистон умумжамоа ҳисобида биринчи

Еттита чемпионлик Ўзбекистон терма жамоасига умумжамоа ҳисобида биринчи ўринни тақдим этди. Бу натижа мамлакат бокс мактабида янги иқтидорли авлод шаклланаётганини яна бир бор кўрсатди.

Ёш боксчиларнинг Жакартадаги муваффақияти келгусида катталар ўртасидаги Осиё ва жаҳон чемпионатлари ҳамда Олимпия ўйинлари учун муносиб захира етишиб чиқаётганидан далолат беради.

Сизнингча, бу чемпионлардан қайси бири келажакда Олимпия ўйинларида ҳам олтин медаль қўлга киритиши мумкин?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мюллер Англия терма жамоасининг хатосини айтди: «Ақлимга сиғмайди»Мюллер Англия терма жамоасининг хатосини айтди: «Ақлимга сиғмайди»Бугун, 16:26Роберт Левандовски MLSга ўтди: Полшалик юлдуз нима учун Европада қолишни истамади?Роберт Левандовски MLSга ўтди: Полшалик юлдуз нима учун Европада қолишни истамади?Бугун, 16:15ЖЧ-2026 финали: Аргентина ва Испания тўқнашувида имкониятлар қандай?ЖЧ-2026 финали: Аргентина ва Испания тўқнашувида имкониятлар қандай?Бугун, 15:45Жуд Беллингем ва Лионель Месси ўртасидаги даҳанаки жанг: Англиялик юлдуз нима деди?Жуд Беллингем ва Лионель Месси ўртасидаги даҳанаки жанг: Англиялик юлдуз нима деди?Бугун, 15:17ЖЧ-2026даги энг буюк натижа: Месси кечаги ғалабадан сўнг мутлақ рекорд ўрнатди!ЖЧ-2026даги энг буюк натижа: Месси кечаги ғалабадан сўнг мутлақ рекорд ўрнатди!Бугун, 14:54Беллингемнинг оғриқли мурожаати: «Бизни кечиринг»Беллингемнинг оғриқли мурожаати: «Бизни кечиринг»Бугун, 14:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди