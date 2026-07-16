7 та олтин ва жамоавий ғалаба: Ўзбекистон терма жамоаси Осиёда тенгсиз
Жакартада бокс бўйича U-19 ёш тоифасидаги Осиё чемпионати Ўзбекистон терма жамоасининг ёрқин ғалабаси билан якунланди. Финалга чиққан саккиз нафар боксчимиздан еттитаси ҳал қилувчи жангда зафар қучиб, олтин медални қўлга киритди.
Саккиз финалдан еттита ғалаба
Ўзбекистон ёшлар терма жамоаси финал куни деярли мукаммал натижа қайд этди. Рингга кўтарилган саккиз нафар вакилимизнинг еттитаси рақибларини мағлуб этиб, Осиё чемпиони бўлди.
Жакарта мезбонлик қилган U-19 ва U-23 ёш тоифаларидаги қитъа чемпионати 3–16 июль кунлари ўтказилди. Мусобақанинг расмий дастуридан эркаклар ва аёллар ўртасидаги финал жанглари ҳам ўрин олган.
Ўзбекистоннинг етти янги Осиё чемпиони
Олтин медалларни қўлга киритган боксчилар:
Вазн тоифаси
Осиё чемпиони
-50 кг
Ўткирбек Норқосимов
-55 кг
Елёр Рустамов
-60 кг
Муҳаммадризо Укимов
-75 кг
Суҳроб Раҳматуллайев
-80 кг
Аброр Шарипов
-85 кг
Сардор Баҳромхўжаев
-90 кг
Асадбек Султанбоев
Ушбу спортчилар мусобақа давомида бир неча босқичдан муваффақиятли ўтиб, финалга қадар етиб келганди. Яримфинал олдидан ҳам Ўзбекистон эркаклар жамоаси ҳал қилувчи босқичга энг кўп боксчи олиб чиққан терма жамоалардан бири бўлган.
Ислом Салиховга кумуш, яна бир боксчимизга бронза
+90 кг вазн тоифасида иштирок этган Ислом Салихов финалда ғалаба қозона олмади ва Осиё чемпионатининг кумуш медалига сазовор бўлди.
-70 кг вазндаги Саидхўжа Садиллахўжаев эса мусобақани бронза медали билан якунлади.
Шу тариқа, Ўзбекистон U-19 ўғил болалар терма жамоасининг умумий натижаси қуйидагича бўлди:
7 та олтин медаль;
1 та кумуш медаль;
1 та бронза медаль.
Ўзбекистон умумжамоа ҳисобида биринчи
Еттита чемпионлик Ўзбекистон терма жамоасига умумжамоа ҳисобида биринчи ўринни тақдим этди. Бу натижа мамлакат бокс мактабида янги иқтидорли авлод шаклланаётганини яна бир бор кўрсатди.
Ёш боксчиларнинг Жакартадаги муваффақияти келгусида катталар ўртасидаги Осиё ва жаҳон чемпионатлари ҳамда Олимпия ўйинлари учун муносиб захира етишиб чиқаётганидан далолат беради.
Сизнингча, бу чемпионлардан қайси бири келажакда Олимпия ўйинларида ҳам олтин медаль қўлга киритиши мумкин?
…