«Ўладиган бўлсак, бирга ўламиз»: самолётдан чиқиб қолган йўловчининг рафиқаси воқеани сўзлаб берди

·0·Дунё
«Ўладиган бўлсак, бирга ўламиз»: самолётдан чиқиб қолган йўловчининг рафиқаси воқеани сўзлаб берди

Греция осмонида Ryanair авиакомпаниясига тегишли Boeing 737 NG самолёти иштирокида содир бўлган фавқулодда ҳодиса йўловчиларни жиддий саросимага солди. Парвоз вақтида иллюминаторлардан бири синиб кетиши оқибатида самолётда босим бузилди ва йўловчилардан бири ҳаво оқими таъсирида қисман ташқарига тортилиб кетди.

Маълум бўлишича, ҳодиса 10 июль куни Салоникидан Германиянинг Мемминген шаҳрига йўл олган рейсда содир бўлган. Самолёт ҳавога кўтарилганидан тахминан 10 дақиқа ўтгач, йўловчилар кучли портлашга ўхшаш овозни эшитган ва лайнер шошилинч равишда пастлай бошлаган.

Иллюминатор ёнида ўтирган 61 ёшли Сербия фуқароси Любиша Карович босимнинг кескин ўзгариши сабабли ташқи томонга тортила бошлаган. Уни орқасида ўтирган рафиқаси Светлана Гркович эрининг оёғидан ушлаб қолган, ёнидаги бошқа йўловчи эса қўлидан маҳкам тутган. Кейинроқ яна бир эркак ёрдамга келиб, улар биргаликда жабрланувчини салон ичига тортиб олишга муваффақ бўлган. Эркакнинг хавфсизлик камари тақилгани унинг ҳаётини сақлаб қолишда муҳим омил бўлган.

Светлана Грковичнинг айтишича, воқеа давомида эри бир неча марта ҳушини йўқотган. У ўша дақиқаларни эслар экан: «Ўладиган бўлсак, бирга ўламиз», деган сўзларини айтди. Унинг таъкидлашича, жабрланувчининг оғзи ва бурнидан қон келган, бироқ борт кузатувчилари томонидан етарли ёрдам кўрсатилмаган. Ҳатто сувни ҳам бошқа йўловчилар олиб келиб берган.

Йўловчилар синган иллюминаторни чамадон билан тўсишга уринган, аммо кучли ҳаво оқими уни ҳам ташқарига тортиб кетган.

Самолёт тез орада Салоники аэропортига қайтарилди ва хавфсиз қўндирилди. Любиша Карович шифохонага етказилиб, ҳозиргача даволанмоқда. Рафиқасининг сўзларига кўра, у оғир руҳий зарба олган, қўли жароҳатланган ва ҳозирча содир бўлган воқеани тўлиқ эслай олмайди.

Дастлабки тахминларга кўра, ҳодисага самолётнинг ўнг двигателидаги носозлик сабаб бўлган бўлиши мумкин. Айрим мутахассислар двигатель бўлаги иллюминаторга урилганини тахмин қилмоқда. Бироқ бу версия ҳозирча расман тасдиқлангани йўқ.

Ҳодиса юзасидан халқаро текширув бошланган. Терговда АҚШ Федерал фуқаро авиацияси бошқармаси (FAA), Европа авиация хавфсизлиги агентлиги (EASA), Грециянинг HARSIA идораси ҳамда Boeing компанияси мутахассислари иштирок этмоқда.

Ryanair авиакомпанияси эса қисқа баёнот билан чиқиб, иллюминатор шикастлангани сабаб самолёт Салоникига қайтгани ва рейс хавфсиз қўндирилганини маълум қилди. Компаниянинг билдиришича, жабрланган йўловчига зарур тиббий ёрдам кўрсатилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Овози эшитилади, аммо ўзи кўринмайди: янги маймун топилдиОвози эшитилади, аммо ўзи кўринмайди: янги маймун топилдиБугун, 18:07Парасейлинг фожиаси: сайёҳ 30 метр баландликдан қулаб ҳалок бўлдиПарасейлинг фожиаси: сайёҳ 30 метр баландликдан қулаб ҳалок бўлдиБугун, 18:03Ҳарбийдан қайтган йигитнинг илк қучоғи баҳсларга сабаб бўлдиҲарбийдан қайтган йигитнинг илк қучоғи баҳсларга сабаб бўлдиБугун, 17:39Такси устига қувурлар қулаб тушди, ҳайдовчи омон қолдиТакси устига қувурлар қулаб тушди, ҳайдовчи омон қолдиБугун, 16:41Лифтдаги шафқатсизлик аутизмли боланинг ҳаётини ўзгартирдиЛифтдаги шафқатсизлик аутизмли боланинг ҳаётини ўзгартирдиБугун, 16:29Берлиндаги даҳшат: жабрланувчилар ҳатто зўрланганини билмаганБерлиндаги даҳшат: жабрланувчилар ҳатто зўрланганини билмаганБугун, 16:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди