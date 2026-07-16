«Ўладиган бўлсак, бирга ўламиз»: самолётдан чиқиб қолган йўловчининг рафиқаси воқеани сўзлаб берди
Греция осмонида Ryanair авиакомпаниясига тегишли Boeing 737 NG самолёти иштирокида содир бўлган фавқулодда ҳодиса йўловчиларни жиддий саросимага солди. Парвоз вақтида иллюминаторлардан бири синиб кетиши оқибатида самолётда босим бузилди ва йўловчилардан бири ҳаво оқими таъсирида қисман ташқарига тортилиб кетди.
Маълум бўлишича, ҳодиса 10 июль куни Салоникидан Германиянинг Мемминген шаҳрига йўл олган рейсда содир бўлган. Самолёт ҳавога кўтарилганидан тахминан 10 дақиқа ўтгач, йўловчилар кучли портлашга ўхшаш овозни эшитган ва лайнер шошилинч равишда пастлай бошлаган.
Иллюминатор ёнида ўтирган 61 ёшли Сербия фуқароси Любиша Карович босимнинг кескин ўзгариши сабабли ташқи томонга тортила бошлаган. Уни орқасида ўтирган рафиқаси Светлана Гркович эрининг оёғидан ушлаб қолган, ёнидаги бошқа йўловчи эса қўлидан маҳкам тутган. Кейинроқ яна бир эркак ёрдамга келиб, улар биргаликда жабрланувчини салон ичига тортиб олишга муваффақ бўлган. Эркакнинг хавфсизлик камари тақилгани унинг ҳаётини сақлаб қолишда муҳим омил бўлган.
Светлана Грковичнинг айтишича, воқеа давомида эри бир неча марта ҳушини йўқотган. У ўша дақиқаларни эслар экан: «Ўладиган бўлсак, бирга ўламиз», деган сўзларини айтди. Унинг таъкидлашича, жабрланувчининг оғзи ва бурнидан қон келган, бироқ борт кузатувчилари томонидан етарли ёрдам кўрсатилмаган. Ҳатто сувни ҳам бошқа йўловчилар олиб келиб берган.
Йўловчилар синган иллюминаторни чамадон билан тўсишга уринган, аммо кучли ҳаво оқими уни ҳам ташқарига тортиб кетган.
Самолёт тез орада Салоники аэропортига қайтарилди ва хавфсиз қўндирилди. Любиша Карович шифохонага етказилиб, ҳозиргача даволанмоқда. Рафиқасининг сўзларига кўра, у оғир руҳий зарба олган, қўли жароҳатланган ва ҳозирча содир бўлган воқеани тўлиқ эслай олмайди.
Дастлабки тахминларга кўра, ҳодисага самолётнинг ўнг двигателидаги носозлик сабаб бўлган бўлиши мумкин. Айрим мутахассислар двигатель бўлаги иллюминаторга урилганини тахмин қилмоқда. Бироқ бу версия ҳозирча расман тасдиқлангани йўқ.
Ҳодиса юзасидан халқаро текширув бошланган. Терговда АҚШ Федерал фуқаро авиацияси бошқармаси (FAA), Европа авиация хавфсизлиги агентлиги (EASA), Грециянинг HARSIA идораси ҳамда Boeing компанияси мутахассислари иштирок этмоқда.
Ryanair авиакомпанияси эса қисқа баёнот билан чиқиб, иллюминатор шикастлангани сабаб самолёт Салоникига қайтгани ва рейс хавфсиз қўндирилганини маълум қилди. Компаниянинг билдиришича, жабрланган йўловчига зарур тиббий ёрдам кўрсатилган.
…