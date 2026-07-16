Парасейлинг фожиаси: сайёҳ 30 метр баландликдан қулаб ҳалок бўлди

·0·Дунё
Парасейлинг фожиаси: сайёҳ 30 метр баландликдан қулаб ҳалок бўлди

70 ёшли австралиялик тадбиркор Таиланднинг Пҳукет оролида дам олаётган вақтида юз берган бахтсиз ҳодиса оқибатида вафот этди. Фожиа 12 июль куни парасейлинг машғулоти чоғида содир бўлган.

Маълум қилинишича, сайёҳ инструктор билан бирга ҳавога кўтарилганидан бир неча сония ўтиб, тахминан 30 метр баландликдан ерга қулаб тушган. Ҳодиса дам олиш масканида бўлиб ўтган ва унинг турмуш ўртоғи парвозни видеога олаётган пайтда фожиа тўлиқ камерага муҳрланган.

Жабрланувчи зудлик билан шифохонага етказилган. Бироқ шифокорларнинг барча саъй-ҳаракатларига қарамай, у олган оғир тан жароҳатлари сабаб ҳаётдан кўз юмган.

Ҳодисадан сўнг парасейлинг инструктори ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан қўлга олинган. Унинг дастлабки кўрсатмасига кўра, ҳавога кўтарилиш вақтида эҳтиётсизлик оқибатида сайёҳни ушлаб турган хавфсизлик мосламасининг қулфлаш ричагини тасодифан босиб юборган. Айни пайтда мазкур ҳолат юзасидан тергов ҳаракатлари давом этмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳарбийдан қайтган йигитнинг илк қучоғи баҳсларга сабаб бўлдиҲарбийдан қайтган йигитнинг илк қучоғи баҳсларга сабаб бўлдиБугун, 17:39Такси устига қувурлар қулаб тушди, ҳайдовчи омон қолдиТакси устига қувурлар қулаб тушди, ҳайдовчи омон қолдиБугун, 16:41Лифтдаги шафқатсизлик аутизмли боланинг ҳаётини ўзгартирдиЛифтдаги шафқатсизлик аутизмли боланинг ҳаётини ўзгартирдиБугун, 16:29Берлиндаги даҳшат: жабрланувчилар ҳатто зўрланганини билмаганБерлиндаги даҳшат: жабрланувчилар ҳатто зўрланганини билмаганБугун, 16:27Теҳрон марказидаги кескин сурат: Трамп тобутда тасвирландиТеҳрон марказидаги кескин сурат: Трамп тобутда тасвирландиБугун, 16:16Қозоғистонда саҳнада дипломини йиртиб ташлаган йигит тармоқларда баҳс уйғотдиҚозоғистонда саҳнада дипломини йиртиб ташлаган йигит тармоқларда баҳс уйғотдиБугун, 16:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди