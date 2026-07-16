«Turon» метро бекатида том қисми билан боғлиқ носозлик аниқланди

·0·Ўзбекистон
«Turon» метро бекатида том қисми билан боғлиқ носозлик аниқланди

Тошкент метросининг Ҳалқа йўлидаги «Turon» бекатида фавқулодда ҳолат юз берди. 16 июль куни соат 14:34 да бекат том конструкциясида силжиш аниқланган.

Шу муносабат билан мазкур участкада поездлар ҳаракати вақтинча тўхтатилди. Мутахассислар объектни текшириш ва техник ишларни амалга оширишга киришган.

Ҳодиса вақтида икки нафар йўловчи енгил жароҳат олган. Уларга шифокорлар томонидан жойида ёрдам кўрсатилгани маълум қилинди.

Йўловчилар ҳаракатида узилиш бўлмаслиги учун «Qipchoq» ва «Quruvchilar» бекатлари ўртасида бепул автобуслар қатнови ташкил этилди.

«Тошкент метрополитени» ДУК тиклаш ишлари давом этаётганини билдирди ва йўловчилардан вақтинчалик ноқулайликлар учун узр сўради.

TuronТошкент метросиQipchoqQuruvchilarҲалқа йўлиЙўловчилар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Паспорт ёки ID-картани йўқотганлар учун муҳим янгилик эълон қилиндиПаспорт ёки ID-картани йўқотганлар учун муҳим янгилик эълон қилиндиБугун, 17:04Паспорт йўқотганлар учун катта енгиллик: жарима бекор қилинадиПаспорт йўқотганлар учун катта енгиллик: жарима бекор қилинадиБугун, 16:22Қўқон патири энди ҳимояда: машҳур нонга янги мақом берилдиҚўқон патири энди ҳимояда: машҳур нонга янги мақом берилдиБугун, 15:38Тошкентда тунда ухламайди: Юнусободда 24/7 кўча қурилмоқдаТошкентда тунда ухламайди: Юнусободда 24/7 кўча қурилмоқдаБугун, 14:1848 даражагача иссиқ: Ўзбекистонда хавфли уч кун келмоқда...48 даражагача иссиқ: Ўзбекистонда хавфли уч кун келмоқда...Бугун, 12:20Ўзбекистонда рекламали қўнғироқ ва СМС хабарларга янги чекловлар киритиладиЎзбекистонда рекламали қўнғироқ ва СМС хабарларга янги чекловлар киритиладиБугун, 11:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Ҳарорат 60 даражага яқинлашди: мутахассислар огоҳлантирди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Ўзбек тили учун 41 та янги атама расман қабул қилинди
Ўзбек тили учун 41 та янги атама расман қабул қилинди