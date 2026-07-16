«Turon» метро бекатида том қисми билан боғлиқ носозлик аниқланди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Тошкент метросининг Ҳалқа йўлидаги «Turon» бекатида фавқулодда ҳолат юз берди. 16 июль куни соат 14:34 да бекат том конструкциясида силжиш аниқланган.
Шу муносабат билан мазкур участкада поездлар ҳаракати вақтинча тўхтатилди. Мутахассислар объектни текшириш ва техник ишларни амалга оширишга киришган.
Ҳодиса вақтида икки нафар йўловчи енгил жароҳат олган. Уларга шифокорлар томонидан жойида ёрдам кўрсатилгани маълум қилинди.
Йўловчилар ҳаракатида узилиш бўлмаслиги учун «Qipchoq» ва «Quruvchilar» бекатлари ўртасида бепул автобуслар қатнови ташкил этилди.
«Тошкент метрополитени» ДУК тиклаш ишлари давом этаётганини билдирди ва йўловчилардан вақтинчалик ноқулайликлар учун узр сўради.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…