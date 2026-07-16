Yandex сунъий интеллект технологиялари халқаро хавфсизлик сертификатига эга бўлди

·0·Техно
Yandex сунъий интеллект технологиялари халқаро хавфсизлик сертификатига эга бўлди

Yandex компанияси Алисе AI нейротармоқлар оиласининг барча моделлари учун масъулиятли ишланмалар бўйича ИСО/ИEК 42001 халқаро сертификатини қўлга киритди. Ушбу нуфузли ҳужжат компаниянинг сунъий интеллект технологияларини яратиш жараёнлари нақадар шаффоф, хавфсиз ва самарали эканини тасдиқлайди. Бу ҳақда компания матбуот хизмати хабар берган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мустақил аудит текширувидан Алисе AI LLM (матнли), Алисе AI АРТ (тасвирий) ва Алисе AI ВЛМ (мультимодал) моделлари муваффақиятли ўтди. Мазкур моделлар мажмуаси бугунги кунда кўпчиликка таниш бўлган Алиса AI овозли ёрдамчисининг асоси ҳисобланади. Сертификатлаш жараёни нейротармоқларни бошқаришнинг барча жиҳатларини, жумладан, ходимларни ўқитиш ва моделларни амалиётга жорий этиш босқичларини қамраб олди.

Текширув натижаларига кўра, Алисе AI тизимининг барча версияларида фойдаланувчи маълумотлари халқаро стандарт талаблари даражасида ҳимояланган. Шунингдек, тизимда юзага келиши мумкин бўлган хатолар ва кутилмаган аномалиялар доимий равишда назорат қилиниши ва мониторинг қилиб борилиши тасдиқланди. Бу эса сунъий интеллект билан мулоқот қилишда хавфсизлик даражаси юқори эканини англатади.

Технологик шаффофлик ва халқаро стандартлар

Экспертлар Yandex нейротармоқларни ишлаб чиқиш ва улардан фойдаланишнинг барча босқичларида шаффофликни таъминлаётганига ишонч ҳосил қилишди. ИСО/ИEК 42001 стандарти нафақат техник сифатни, балки ахлоқий ва ҳуқуқий нормаларга риоя этилишини ҳам баҳолайди. Бу Ўзбекистон каби минтақавий бозорларда ҳам ушбу хизматлардан фойдаланувчилар учун муҳим кафолатдир.

Таъкидлаш жоизки, Yandex 2025-йилда Россияда биринчи бўлиб ушбу сертификатни қўлга киритган эди. Ўшанда текширувдан фақат базавий YandexГПТ тили модели ўтган бўлса, эндиликда сертификат доираси кенгайиб, визуал ва мультимодал моделларни ҳам ўз ичига олди. Бу компаниянинг глобал технологик пойгада хавфсизлик масалаларига устувор аҳамият қаратаётганидан далолат беради.

Бугунги кунда сунъий интеллект кундалик ҳаётимизга, айниқса, смартфонлар ва ақлли қурилмалар орқали чуқур кириб бормоқда. Алисе AI каби тизимларнинг халқаро сертификатга эга бўлиши, фойдаланувчиларда ушбу технологияларга нисбатан ишончни оширади. ixbt.com маълумотига кўра, аудит жараёни нейротармоқнинг бутун ҳаётий сиклини қамраб олгани унинг барқарор ишлашини кафолатлайди.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, сунъий интеллект соҳасидаги бундай ютуқлар нафақат дастурчилар, балки оддий фойдаланувчилар учун ҳам муҳим. Зеро, шахсий маълумотлар дахлсизлиги ва нейротармоқ берадиган маълумотларнинг ишончлилиги замонавий рақамли дунёнинг энг долзарб масалаларидан бири бўлиб қолмоқда.

YandexАлисе AIСунъий ИнтеллектТехнологияХавфсизлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Elon Musk дунёдаги энг йирик чип заводини қурмоқда: ASML унга мослашишни бошладиElon Musk дунёдаги энг йирик чип заводини қурмоқда: ASML унга мослашишни бошладиБугун, 17:24КАТЛ Европада улкан натрий-ионли энергия омборларини барпо этадиКАТЛ Европада улкан натрий-ионли энергия омборларини барпо этадиБугун, 16:59Аина стартапи AI агентларни бошқаришга мўлжалланган янги қурилмалар учун 5,5 млн доллар жалб қилдиАина стартапи AI агентларни бошқаришга мўлжалланган янги қурилмалар учун 5,5 млн доллар жалб қилдиБугун, 16:55Google Play дўконидан VK ва Max мессенжери олиб ташландиGoogle Play дўконидан VK ва Max мессенжери олиб ташландиБугун, 16:28Meta ўсмирлар хавфсизлиги учун янги тизимни ишга туширди: Сунъий интеллект назоратдаMeta ўсмирлар хавфсизлиги учун янги тизимни ишга туширди: Сунъий интеллект назоратдаБугун, 16:24Huawei санкцияларга қарамай ўсишда давом этмоқда: 2026-йил учун улкан режаларHuawei санкцияларга қарамай ўсишда давом этмоқда: 2026-йил учун улкан режаларБугун, 15:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди