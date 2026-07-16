Yandex сунъий интеллект технологиялари халқаро хавфсизлик сертификатига эга бўлди
Yandex компанияси Алисе AI нейротармоқлар оиласининг барча моделлари учун масъулиятли ишланмалар бўйича ИСО/ИEК 42001 халқаро сертификатини қўлга киритди. Ушбу нуфузли ҳужжат компаниянинг сунъий интеллект технологияларини яратиш жараёнлари нақадар шаффоф, хавфсиз ва самарали эканини тасдиқлайди. Бу ҳақда компания матбуот хизмати хабар берган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мустақил аудит текширувидан Алисе AI LLM (матнли), Алисе AI АРТ (тасвирий) ва Алисе AI ВЛМ (мультимодал) моделлари муваффақиятли ўтди. Мазкур моделлар мажмуаси бугунги кунда кўпчиликка таниш бўлган Алиса AI овозли ёрдамчисининг асоси ҳисобланади. Сертификатлаш жараёни нейротармоқларни бошқаришнинг барча жиҳатларини, жумладан, ходимларни ўқитиш ва моделларни амалиётга жорий этиш босқичларини қамраб олди.
Текширув натижаларига кўра, Алисе AI тизимининг барча версияларида фойдаланувчи маълумотлари халқаро стандарт талаблари даражасида ҳимояланган. Шунингдек, тизимда юзага келиши мумкин бўлган хатолар ва кутилмаган аномалиялар доимий равишда назорат қилиниши ва мониторинг қилиб борилиши тасдиқланди. Бу эса сунъий интеллект билан мулоқот қилишда хавфсизлик даражаси юқори эканини англатади.
Технологик шаффофлик ва халқаро стандартларЭкспертлар Yandex нейротармоқларни ишлаб чиқиш ва улардан фойдаланишнинг барча босқичларида шаффофликни таъминлаётганига ишонч ҳосил қилишди. ИСО/ИEК 42001 стандарти нафақат техник сифатни, балки ахлоқий ва ҳуқуқий нормаларга риоя этилишини ҳам баҳолайди. Бу Ўзбекистон каби минтақавий бозорларда ҳам ушбу хизматлардан фойдаланувчилар учун муҳим кафолатдир.
Таъкидлаш жоизки, Yandex 2025-йилда Россияда биринчи бўлиб ушбу сертификатни қўлга киритган эди. Ўшанда текширувдан фақат базавий YandexГПТ тили модели ўтган бўлса, эндиликда сертификат доираси кенгайиб, визуал ва мультимодал моделларни ҳам ўз ичига олди. Бу компаниянинг глобал технологик пойгада хавфсизлик масалаларига устувор аҳамият қаратаётганидан далолат беради.
Бугунги кунда сунъий интеллект кундалик ҳаётимизга, айниқса, смартфонлар ва ақлли қурилмалар орқали чуқур кириб бормоқда. Алисе AI каби тизимларнинг халқаро сертификатга эга бўлиши, фойдаланувчиларда ушбу технологияларга нисбатан ишончни оширади. ixbt.com маълумотига кўра, аудит жараёни нейротармоқнинг бутун ҳаётий сиклини қамраб олгани унинг барқарор ишлашини кафолатлайди.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, сунъий интеллект соҳасидаги бундай ютуқлар нафақат дастурчилар, балки оддий фойдаланувчилар учун ҳам муҳим. Зеро, шахсий маълумотлар дахлсизлиги ва нейротармоқ берадиган маълумотларнинг ишончлилиги замонавий рақамли дунёнинг энг долзарб масалаларидан бири бўлиб қолмоқда.
…