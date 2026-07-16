Абдулла Ориповнинг акаси Абдураззоқ Орипов вафот этди

·0·Жамият
Абдулла Ориповнинг акаси Абдураззоқ Орипов вафот этди

15 июль куни Ўзбекистон халқ шоири, Ўзбекистон Қаҳрамони Абдулла Ориповнинг акаси Абдураззоқ Орипов вафот этди. Бу ҳақда Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмаси маълум қилди.

Маълум қилинишича, марҳумнинг жаноза намози бугун соат 08:00 да Қарши шаҳрининг “Самарқанд” маҳалласи, Янги тонг кўчаси, 23-уй манзилида ўқилди.

Абдураззоқ Орипов узоқ йиллар давомида Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университетининг Ўсимликшунослик ва ем-хашак етиштириш кафедрасида профессор сифатида самарали фаолият юритган. У илм-фан ривожига муносиб ҳисса қўшган таниқли олимлардан бири сифатида эътироф этилган.

Марҳум Ўзбекистоннинг буюк адабиёт намояндаларидан бири, Ўзбекистон Қаҳрамони ва Ўзбекистон халқ шоири Абдулла Ориповнинг акаси эди. Абдулла Орипов ўзбек адабиётига улкан ҳисса қўшган ижодкор бўлиб, Ўзбекистон Республикаси Давлат мадҳияси матни муаллифи сифатида ҳам кенг танилган. Унинг "Муножот", "Соҳибқирон", "Ҳаж дафтари" каби асарлари миллий адабиётимизнинг нодир дурдоналари қаторидан жой олган.

Ўзбекистон Ёзувчилар уюшмаси марҳумнинг оила аъзолари ва яқинларига чуқур ҳамдардлик билдириб, унинг хотираси ҳамиша эҳтиром билан ёдга олинишини таъкидлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

10 йиллик кутувдан сўнг 3 эгизак дунёга келди10 йиллик кутувдан сўнг 3 эгизак дунёга келдиБугун, 16:51iPhone’ни қайтариш 1000 долларга тушди: Навоийда терговчи ушландиiPhone’ни қайтариш 1000 долларга тушди: Навоийда терговчи ушландиБугун, 16:46Тошкентда метро бекати томи қулади, икки йўловчи жароҳатландиТошкентда метро бекати томи қулади, икки йўловчи жароҳатландиБугун, 16:42Ёзнинг энг кулгили видеоси: товуқлар ҳам жазирама иссиққа чидай олишмаяпти! (видео)Ёзнинг энг кулгили видеоси: товуқлар ҳам жазирама иссиққа чидай олишмаяпти! (видео)Бугун, 16:31Маҳаллаларга ўртача 5,5 млрд сўмдан маблағ ажратилгани маълум қилиндиМаҳаллаларга ўртача 5,5 млрд сўмдан маблағ ажратилгани маълум қилиндиБугун, 16:03Маҳаллалардаги «катта ўйин»: Ҳоким ёрдамчилари имтиёзли кредитларни "туя" қилишдиМаҳаллалардаги «катта ўйин»: Ҳоким ёрдамчилари имтиёзли кредитларни "туя" қилишдиБугун, 14:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Аббос Файзуллаев тўйида қадимий анъана: келин салом меҳмонларни ҳаяжонга солди
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Ўзбекистонлик уста мотоблок ва “Жигули”дан янги техника яратди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Сув ичида доира чалган йигит танқидлар остида қолди
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Кутилмаган натижа: бир дона кўрпа бутун Onix’нинг кўринишини ўзгартириб юборди!
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда