Овози эшитилади, аммо ўзи кўринмайди: янги маймун топилди

·0·Дунё
Овози эшитилади, аммо ўзи кўринмайди: янги маймун топилди

Конго Демократик Республикасининг зич тропик ўрмонларида олимлар фанга аввал номаълум бўлган янги маймун турини аниқлади. Мутахассисларнинг таъкидлашича, бу сўнгги 75 йил ичида Африкада расман таснифланган бешинчи янги маймун тури ҳисобланади.

Нодир жонивор Ломами миллий боғидаги баланд дарахтлар орасида яшайди. Уни илк бор маҳаллий табиат муҳофазачилари 2008 йилда кўрган бўлса-да, ўшанда фақат битта хира суратга олишнинг уддасидан чиқилган.

Орадан ўн йил ўтиб, маймун яна кузатилгач, Конго, АҚШ ва Германия олимларидан иборат халқаро тадқиқотчилар гуруҳи уни излашга киришди. Аудиоёзувлар, фотосуратлар ва генетик таҳлиллар натижасида бу мутлақо янги тур экани тасдиқланди.

Тадқиқотга раҳбарлик қилган Флорида Атлантика университети тадқиқотчиси Жуниор Амбоконинг айтишича, маҳаллий аҳоли бу маймунни аввалдан билиб, уни «Ликвели» деб атаб келган. Бироқ у жуда эҳтиёткор жонивор бўлгани учун деярли ҳеч қачон кўзга ташланмайди.

Олимлар 52 та қишлоқ аҳолиси билан суҳбат ўтказган. Шундан атиги саккизта қишлоқ аҳолиси ушбу маймунни аввал кўрганини маълум қилган.

Янги турга Colobus congoensis деб ном берилди. У колобуслар оиласига мансуб бўлиб, асосан дарахтларда яшайди ва ўсимликлар билан озиқланади. Мутахассислар ушбу маймунлар ўрмонларда уруғларни тарқатиш орқали экотизим мувозанатини сақлашда муҳим ўрин тутишини таъкидламоқда.

Тадқиқотчиларнинг қайд этишича, жониворнинг энг қизиқ хусусияти унинг овозидир. Маймун ўзига хос баланд «бўкирувчи» товуш чиқаради, аммо дарахтларнинг энг юқори қисмида яширингани учун уни кўриш жуда қийин.

«Уларнинг овозини тез-тез эшитасиз, аммо ўзини деярли ҳеч қачон кўрмайсиз», — дейди тадқиқот раҳбари Жуниор Амбоко.

Олимлар бу тур жуда камёб эканини, яшаш ҳудуди чекланганини ва айрим жойларда гўшти учун овланишини маълум қилди. Шу боис Colobus congoensis турини расман муҳофаза остига олиш ва унинг сони ҳамда яшаш тарзини чуқурроқ ўрганиш ишлари бошланиши режалаштирилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Парасейлинг фожиаси: сайёҳ 30 метр баландликдан қулаб ҳалок бўлдиПарасейлинг фожиаси: сайёҳ 30 метр баландликдан қулаб ҳалок бўлдиБугун, 18:03Ҳарбийдан қайтган йигитнинг илк қучоғи баҳсларга сабаб бўлдиҲарбийдан қайтган йигитнинг илк қучоғи баҳсларга сабаб бўлдиБугун, 17:39Такси устига қувурлар қулаб тушди, ҳайдовчи омон қолдиТакси устига қувурлар қулаб тушди, ҳайдовчи омон қолдиБугун, 16:41Лифтдаги шафқатсизлик аутизмли боланинг ҳаётини ўзгартирдиЛифтдаги шафқатсизлик аутизмли боланинг ҳаётини ўзгартирдиБугун, 16:29Берлиндаги даҳшат: жабрланувчилар ҳатто зўрланганини билмаганБерлиндаги даҳшат: жабрланувчилар ҳатто зўрланганини билмаганБугун, 16:27Теҳрон марказидаги кескин сурат: Трамп тобутда тасвирландиТеҳрон марказидаги кескин сурат: Трамп тобутда тасвирландиБугун, 16:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди