Ҳарбийдан қайтган йигитнинг илк қучоғи баҳсларга сабаб бўлди

·45·Дунё
Ҳарбийдан қайтган йигитнинг илк қучоғи баҳсларга сабаб бўлди

Ижтимоий тармоқларда темирйўл вокзалида ҳарбий хизматни якунлаб қайтган аскарнинг яқинлари билан учрашуви акс этган видео кенг муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.

Видеода аскарнинг онаси узоқ кутган ўғлини қучоқлаш учун унга шошилиб яқинлашгани кўринади. Бироқ йигит онасини четлаб ўтиб, аввало қиз дўстининг бағрига ошиқади. Бу ҳолат онанинг бироз ортда қолиб кетишига сабаб бўлган.

Мазкур кадрлар интернет фойдаланувчилари орасида турли фикрларни юзага келтирди. Айримлар йигит, аввало, уни дунёга келтирган ва соғ-омон қайтишини кутган онасини қучоқлаши керак эди, деган фикрни илгари сурмоқда.

Бошқа фойдаланувчилар эса бундай вазиятга бошқача ёндашиб, инсон кимни биринчи бўлиб қучоқлашни ўзи ҳал қилиши, битта видеога қараб хулоса чиқариш тўғри эмаслигини таъкидламоқда.

Қисқа видеолавҳа ижтимоий тармоқларда минглаб изоҳлар ва муҳокамаларга сабаб бўлиб, фойдаланувчиларни икки қарама-қарши фикрга бўлиб юборди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Овози эшитилади, аммо ўзи кўринмайди: янги маймун топилдиОвози эшитилади, аммо ўзи кўринмайди: янги маймун топилдиБугун, 18:07Парасейлинг фожиаси: сайёҳ 30 метр баландликдан қулаб ҳалок бўлдиПарасейлинг фожиаси: сайёҳ 30 метр баландликдан қулаб ҳалок бўлдиБугун, 18:03Такси устига қувурлар қулаб тушди, ҳайдовчи омон қолдиТакси устига қувурлар қулаб тушди, ҳайдовчи омон қолдиБугун, 16:41Лифтдаги шафқатсизлик аутизмли боланинг ҳаётини ўзгартирдиЛифтдаги шафқатсизлик аутизмли боланинг ҳаётини ўзгартирдиБугун, 16:29Берлиндаги даҳшат: жабрланувчилар ҳатто зўрланганини билмаганБерлиндаги даҳшат: жабрланувчилар ҳатто зўрланганини билмаганБугун, 16:27Теҳрон марказидаги кескин сурат: Трамп тобутда тасвирландиТеҳрон марказидаги кескин сурат: Трамп тобутда тасвирландиБугун, 16:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди