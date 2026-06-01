Криштиано Роналдо 2030-йилги Жаҳон чемпионатида иштирок этадими?

·78·Спорт
Криштиано Роналдо 2030-йилги Жаҳон чемпионатида иштирок этадими?

Португалия футбол федерацияси президенти Педро Proенка 2030-йилги Жаҳон чемпионатида Криштиано Роналдо терма жамоа сафида майдонга тушиши борасидаги саволларга жавоб берди. Ал-Насср юлдузи ҳамон миллий жамоанинг асосий фигураси бўлиб қолаётган бўлса-да, унинг 45 ёшида йирик турнирда қатнашиш имкониятлари мутахассислар томонидан шубҳа остига олинмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Proенка Бола Бранка конференциясида сўзга чиқиб, физиологик омиллар сабабли Роналдонинг навбатдаги мундиалда футболчи сифатида қатнашиши катта сюрприз бўлишини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, 2030-йилга бориб ҳужумчининг жисмоний ҳолати бундай юқори даражадаги мусобақа талабларига жавоб бермаслиги мумкин, бироқ ҳаммаси ўша вақтдаги мураббийлар штаби ва футболчининг ҳолатига боғлиқ бўлади.

Федерация раҳбари Криштиано Роналдо фаолиятини якунлаганидан сўнг ҳам Португалия футболида исталган ролни эгаллаши мумкинлигини билдирди. "Криштиано Португалия футболида ким бўлишни истаса, ўша бўлади. Бу нафақат спорт нуқтаи назаридан, балки бренд ва маркетинг салоҳияти бўйича ҳам ноёб ҳолатдир", — дея қўшимча қилди Proенка.

Шунингдек, Педро Proенка терма жамоанинг келажаги ҳақида гапирар экан, Роналдонинг кетиши фожиа сифатида қабул қилинмаслиги кераклигини айтди. Федерация ҳозирда молиявий ва спорт барқарорлигини таъминлаш учун фақат бир ёки икки нафар юлдуз футболчига боғланиб қолмаслик стратегияси устида ишламоқда.

Криштиано РоналдоПортугалияЖаҳон ЧемпионатиФутболАл-Насср
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламине Ямал жароҳат сабаб Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориши мумкинБугун, 07:19Томас Тухел ЖЧ-2026 учун Гордонни Рэшфорддан устун кўриши керакБугун, 07:15Андони Ираола «Ливерпуль» клуби билан икки йиллик шартнома имзолайдиБугун, 07:14«Реал Мадрид»нинг ёш юлдузи Сезар Паласиос Италия клубига ўтиши мумкинБугун, 07:02Стивен Жеррард мисолида: Нима учун Деклан Райс ҳали Олтин тўпга тайёр эмас?Бугун, 06:54МЛСнинг энг қиммат футболчилари рейтингида Лионель Месси юқори ўриндаБугун, 06:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди