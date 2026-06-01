Англия Премер-лигаси рекордсчиси Джеймс Милнер 40 ёшида фаолиятини якунлади

·45·Спорт
Англия Премер-лигаси рекордсчиси Джеймс Милнер 40 ёшида фаолиятини якунлади

Proфессионал футболда узоқ йиллик барқарорлик тиmsолига айланган Джеймс Милнер 40 ёшида бутсаларини михга илишга қарор қилди. Англия Премер-лигаси тарихида энг кўп ўйин ўтказган мутлоқ рекордсчи сифатида у 24 йиллик ёрқин фаолиятига якун ясади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Январ ойида 40 ёшни қарши олган Брайтон ярим ҳимоячиси Англия чемпионатида жами 658 та учрашувда майдонга тушди. Шу тариқа у жорий йил бошида Гарет Баррй томонидан ўрнатилган 653 та ўйинлик рекордни янгилаб, лиганинг ҳақиқий "марафончиси"га айланган эди.

Собиқ Англия терма жамоаси аъзоси ўзининг чорак асрлик фаолияти давомида Лидс Юнайтед, Нюкасл, Астон Вилла, Манчестер Сити, Ливерпул ва Брайтон каби жамоалар шарафини ҳимоя қилди. Милнер Лидс Юнайтед сафида 16 ёшида дебют қилиб, ўша пайтда Премер-лиганинг энг ёш гол муаллифига айланган эди.

"Премер-лигадаги 24 мавсумдан сўнг, фаолиятимни якунлаш учун тўғри вақт келди деб ҳисоблайман. Мен футболни улкан фахр, миннатдорчилик ва бир умрга татигулик хотиралар билан тарк этмоқдаман. Болалигимда мухлислик қилган Лидс Юнайтед сафида дебют қилганимда, бундай узоқ йўлни босиб ўтишни тасаввур ҳам қилмагандим", — дея таъкидлади Милнер.

Джеймс Милнер ўз фаолияти давомида барча йирик совринларни, жумладан Премер-лига, Чемпионлар лигаси ва Англия кубогини қўлга киритган. Унинг сўнгги ютуғи Брайтон жамоаси билан кетма-кет иккинчи бор Еврокубокларга йўлланма олиш бўлди.

Джеймс МилнерАнглия Премер-лигасиЛиверпулМанчестер СитиРекорд
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34Ламине Ямал жароҳат сабаб Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориши мумкинБугун, 07:19Томас Тухел ЖЧ-2026 учун Гордонни Рэшфорддан устун кўриши керакБугун, 07:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди