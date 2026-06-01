Гари Линекер Арсенални Европанинг энг чиройли ўйин кўрсатувчи жамоалари қаторига киритмади
Машҳур собиқ футболчи ва эксперт Гари Линекер Чемпионлар лигаси финалида Пари Сен-Жермен жамоасидан учралган мағлубиятдан сўнг Арсеналнинг Европа футболидаги ўрни ҳақида ўз фикрларини билдирди. Микел Артета бошчилигидаги жамоа Англия Премер-лигаси чемпионлигини қўлга киритган бўлса-да, Линекернинг фикрича, "тўпчилар" соф эстетик футбол борасида ҳали ҳам қитъанинг учта гигантидан ортда қолмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Будапештда бўлиб ўтган драматик финалда Арсенал Кай Хаверцнинг голи эвазига ҳисобда олдинга чиқиб олган эди. Бироқ, Усман Дембеле томонидан урилган пеналти ва якундаги асабий пеналтилар серияси Лондон клубининг мағлубияти билан тугади. Линекер "Те Рест ис Футбол" подкастида PSJ ўзининг ҳужумкор услуби билан ғалабага муносиброқ бўлганини таъкидлади.
"Арсенал учун бу оғриқли бўлгани аниқ, лекин менимча, турнирнинг энг яхши жамоаси ғалаба қозонди. Нейтрал мухлис сифатида айтишим мумкинки, Арсенал PSJни енгиш учун айнан шундай ҳимоявий услубда ўйнашга мажбур эди, аммо якунда футбол ғалаба қозонди", — деди афсонавий ҳужумчи.
Линекер фақат Париж клубини мақтаб қолмасдан, ҳозирда Артетанинг жамоасидан кўра жозибалироқ футбол кўрсатаётган учта клуб номини келтирди. Унинг фикрича, Арсеналнинг ҳимоядаги мустаҳкамлиги таҳсинга лойиқ, бироқ улар ҳали "ажойиб футбол" даражасидаги креатив жамоалар қаторига кирмайди.
"Футбол — бу томоша. Биз ҳар доим ижобий, креатив ва энг яхши ўйинчиларга эга бўлган жамоаларни кўришни истаймиз. Менимча, бу мавсумда Пари Сен-Жермен, Бавария ва Барселона жамоалари айнан шундай ўйин намойиш этишди. Арсенал ҳимояда жуда тартибли, аммо футбол қандай ўйналиши кераклиги нуқтаи назаридан энг яхши жамоа ғолиб бўлди", — дея хулоса қилди Линекер.
…