Гари Линекер Арсенални Европанинг энг чиройли ўйин кўрсатувчи жамоалари қаторига киритмади

·47·Спорт
Гари Линекер Арсенални Европанинг энг чиройли ўйин кўрсатувчи жамоалари қаторига киритмади

Машҳур собиқ футболчи ва эксперт Гари Линекер Чемпионлар лигаси финалида Пари Сен-Жермен жамоасидан учралган мағлубиятдан сўнг Арсеналнинг Европа футболидаги ўрни ҳақида ўз фикрларини билдирди. Микел Артета бошчилигидаги жамоа Англия Премер-лигаси чемпионлигини қўлга киритган бўлса-да, Линекернинг фикрича, "тўпчилар" соф эстетик футбол борасида ҳали ҳам қитъанинг учта гигантидан ортда қолмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Будапештда бўлиб ўтган драматик финалда Арсенал Кай Хаверцнинг голи эвазига ҳисобда олдинга чиқиб олган эди. Бироқ, Усман Дембеле томонидан урилган пеналти ва якундаги асабий пеналтилар серияси Лондон клубининг мағлубияти билан тугади. Линекер "Те Рест ис Футбол" подкастида PSJ ўзининг ҳужумкор услуби билан ғалабага муносиброқ бўлганини таъкидлади.

"Арсенал учун бу оғриқли бўлгани аниқ, лекин менимча, турнирнинг энг яхши жамоаси ғалаба қозонди. Нейтрал мухлис сифатида айтишим мумкинки, Арсенал PSJни енгиш учун айнан шундай ҳимоявий услубда ўйнашга мажбур эди, аммо якунда футбол ғалаба қозонди", — деди афсонавий ҳужумчи.

Линекер фақат Париж клубини мақтаб қолмасдан, ҳозирда Артетанинг жамоасидан кўра жозибалироқ футбол кўрсатаётган учта клуб номини келтирди. Унинг фикрича, Арсеналнинг ҳимоядаги мустаҳкамлиги таҳсинга лойиқ, бироқ улар ҳали "ажойиб футбол" даражасидаги креатив жамоалар қаторига кирмайди.

"Футбол — бу томоша. Биз ҳар доим ижобий, креатив ва энг яхши ўйинчиларга эга бўлган жамоаларни кўришни истаймиз. Менимча, бу мавсумда Пари Сен-Жермен, Бавария ва Барселона жамоалари айнан шундай ўйин намойиш этишди. Арсенал ҳимояда жуда тартибли, аммо футбол қандай ўйналиши кераклиги нуқтаи назаридан энг яхши жамоа ғолиб бўлди", — дея хулоса қилди Линекер.

АрсеналЧемпионлар лигасиГари ЛинекерПари Сен-ЖерменФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламине Ямал жароҳат сабаб Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориши мумкинБугун, 07:19Томас Тухел ЖЧ-2026 учун Гордонни Рэшфорддан устун кўриши керакБугун, 07:15Андони Ираола «Ливерпуль» клуби билан икки йиллик шартнома имзолайдиБугун, 07:14«Реал Мадрид»нинг ёш юлдузи Сезар Паласиос Италия клубига ўтиши мумкинБугун, 07:02Стивен Жеррард мисолида: Нима учун Деклан Райс ҳали Олтин тўпга тайёр эмас?Бугун, 06:54МЛСнинг энг қиммат футболчилари рейтингида Лионель Месси юқори ўриндаБугун, 06:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди