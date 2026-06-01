Роберто Мартинез: Криштиано Роналдо 2030-йилги Жаҳон чемпионатида ўйнаши мумкин
Португалия терма жамоаси бош мураббийи Роберто Мартинез афсонавий ҳужумчи Криштиано Роналдо 2030-йилги Жаҳон чемпионатида иштирок этиши мумкинлигини инкор этмади. Ҳозирда "Ал-Насср" сафида тўп сураётган юлдуз ўша пайтда 45 ёшда бўлишига қарамай, мураббий унинг ўзгача руҳий кучи ва ғалабага бўлган ташналиги уни турнирга етаклаб боришига ишонмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Мартинезнинг фикрича, Роналдони бошқа футболчилардан ажратиб турадиган асосий жиҳат унинг жисмоний ҳолати эмас, балки тўхтовсиз ривожланишга бўлган интилишидир. Мураббийнинг таъкидлашича, кўплаб футболчилар Чемпионлар лигаси ёки "Олтин тўп"ни қўлга киритгач, мотивацияни йўқотади, бироқ Криштиано Роналдо ҳар куни янги марраларни забт этишни истайди.
2030-йилги Жаҳон чемпионати Португалия, Испания ва Марокашда бўлиб ўтиши режалаштирилган. Гарчи айрим мутахассислар биологик омиллар туфайли 45 ёшли футболчининг майдонга тушишини қийин деб ҳисобласа-да, Мартинез ўз сардорининг имкониятларига оптимистик руҳда қарамоқда. Унинг сўзларига кўра, Роналдо бу мақсад йўлида охиригача курашади.
Шунингдек, Роберто Мартинез ўзининг келажаги ва Реал Мадрид билан боғлиқ миш-мишларга ҳам муносабат билдирди. Мадрид клубидаги президентлик сайловлари фонида унинг номи номзодлар қаторида тилга олинган эди. Мартинез бу борадаги саволга ҳазил билан жавоб бериб, бор эътиборини Португалия терма жамоасидаги фаолиятига қаратганини таъкидлади.
…