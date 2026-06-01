Роберто Мартинез: Криштиано Роналдо 2030-йилги Жаҳон чемпионатида ўйнаши мумкин

·73·Спорт
Роберто Мартинез: Криштиано Роналдо 2030-йилги Жаҳон чемпионатида ўйнаши мумкин

Португалия терма жамоаси бош мураббийи Роберто Мартинез афсонавий ҳужумчи Криштиано Роналдо 2030-йилги Жаҳон чемпионатида иштирок этиши мумкинлигини инкор этмади. Ҳозирда "Ал-Насср" сафида тўп сураётган юлдуз ўша пайтда 45 ёшда бўлишига қарамай, мураббий унинг ўзгача руҳий кучи ва ғалабага бўлган ташналиги уни турнирга етаклаб боришига ишонмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Мартинезнинг фикрича, Роналдони бошқа футболчилардан ажратиб турадиган асосий жиҳат унинг жисмоний ҳолати эмас, балки тўхтовсиз ривожланишга бўлган интилишидир. Мураббийнинг таъкидлашича, кўплаб футболчилар Чемпионлар лигаси ёки "Олтин тўп"ни қўлга киритгач, мотивацияни йўқотади, бироқ Криштиано Роналдо ҳар куни янги марраларни забт этишни истайди.

2030-йилги Жаҳон чемпионати Португалия, Испания ва Марокашда бўлиб ўтиши режалаштирилган. Гарчи айрим мутахассислар биологик омиллар туфайли 45 ёшли футболчининг майдонга тушишини қийин деб ҳисобласа-да, Мартинез ўз сардорининг имкониятларига оптимистик руҳда қарамоқда. Унинг сўзларига кўра, Роналдо бу мақсад йўлида охиригача курашади.

Шунингдек, Роберто Мартинез ўзининг келажаги ва Реал Мадрид билан боғлиқ миш-мишларга ҳам муносабат билдирди. Мадрид клубидаги президентлик сайловлари фонида унинг номи номзодлар қаторида тилга олинган эди. Мартинез бу борадаги саволга ҳазил билан жавоб бериб, бор эътиборини Португалия терма жамоасидаги фаолиятига қаратганини таъкидлади.

Криштиано РоналдоРоберто МартинезПортугалияЖаҳон ЧемпионатиРеал Мадрид
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламине Ямал жароҳат сабаб Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориши мумкинБугун, 07:19Томас Тухел ЖЧ-2026 учун Гордонни Рэшфорддан устун кўриши керакБугун, 07:15Андони Ираола «Ливерпуль» клуби билан икки йиллик шартнома имзолайдиБугун, 07:14«Реал Мадрид»нинг ёш юлдузи Сезар Паласиос Италия клубига ўтиши мумкинБугун, 07:02Стивен Жеррард мисолида: Нима учун Деклан Райс ҳали Олтин тўпга тайёр эмас?Бугун, 06:54МЛСнинг энг қиммат футболчилари рейтингида Лионель Месси юқори ўриндаБугун, 06:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди