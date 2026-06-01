Жеремие Фримпонг Арсеналнинг Чемпионлар лигасидаги мағлубиятини нишонлади

·83·Спорт
Жеремие Фримпонг Арсеналнинг Чемпионлар лигасидаги мағлубиятини нишонлади

Ливерпул ҳимоячиси Жеремие Фримпонг PSJга қарши Чемпионлар лигаси финалидаги мағлубиятдан сўнг Арсенал устидан кулгани акс этган видеоларга изоҳ бериб, мухлисларни хотиржамликка чақирди. Будапештда бўлиб ўтган баҳсда Лондон клуби пеналтилар сериясида мағлуб бўлиб, ўз тарихидаги илк нуфузли еврокубокни қўлга киритиш имкониятини бой берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашувнинг 6-дақиқасида Кай Хаверц ҳисобни очганига қарамай, Усман Дембеле мувозанатни тиклади. Ўйиннинг асосий ва қўшимча вақтлари 1-1 ҳисобида якунланди. Пеналтилар сериясида Эберечи Эзе ва Габриел Магалҳаес хатога йўл қўйиши натижасида PSJ ўз унвонини муваффақиятли ҳимоя қилди. Ўтган йили Интер устидан ғалаба қозонган Париж клуби кетма-кет иккинчи бор тахтга чиқди.

Ижтимоий тармоқларда Жеремие Фримпонгнинг Габриелнинг хатосидан сўнг сакраб, хурсандчилик қилаётгани акс этган видеолар тарқалди. Кўпчилик буни Англия Премер-лигаси чемпионига нисбатан адоват деб баҳолади. Бироқ, Баер Леверкусен собиқ юлдузи вазиятга ойдинлик киритиб, Микел Артета жамоасига нисбатан ёмон нияти йўқлигини билдирди.

Instagram орқали мурожаат қилган Жеремие Фримпонг: "Хотиржам бўлинг, дўстим билан гаров ўйнаган эдим ва унда ғолиб чиқдим. Шунчаки ғалабадан хурсанд бўлдим, холос", — дея тушунтириш берди. Бу ҳолат футбол жамоатчилиги ўртасида катта муҳокамаларга сабаб бўлди.

Арсеналнинг Лондондаги рақиби Челси ҳам вазиятдан фойдаланиб, ижтимоий тармоқларда провокацион пост қолдирди. Улар мухлисларни "Лондоннинг совринлар уйига" таклиф қилиб, Стамфорд Бридге бўйлаб саёҳатга чорлашди. Кейинчалик "кўклар" оҳангни юmsҳатиб, Арсенални Англия Премер-лигасидаги чемпионлик билан табриклашди ва келаси мавсумдаги рақобатни интиқлик билан кутишларини билдиришди.

ЛиверпулАрсеналPSJЧемпионлар ЛигасиЖеремие Фримпонг
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34Ламине Ямал жароҳат сабаб Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориши мумкинБугун, 07:19Томас Тухел ЖЧ-2026 учун Гордонни Рэшфорддан устун кўриши керакБугун, 07:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди