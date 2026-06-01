Асамоаҳ Гян ва Джеймс Родригуез: Жаҳон чемпионати тарихидаги бир онлик юлдузлар
Жаҳон чемпионати кўплаб футболчилар учун ўзини кўрсатиш ва юлдузлик даражасига кўтарилиш учун ажойиб майдон ҳисобланади. Бироқ, баъзи ўйинчилар борки, улар айнан шу турнирда порлаб, кейинчалик катта саҳнадан ғойиб бўлишган. Футбол мухлислари орасида вақти-вақти билан унутилган ёки кутилмаганда пайдо бўлган номларни эслаш анъанага айланган. Паписс Сиссе ёки Жулио Олартикоэчеа каби номлар шулар жумласидандир. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ушбу турнир кўплаб кутилмаган қаҳрамонларни кашф этган. Баъзилар ўз муваффақиятини давом эттира олган бўлса, бошқалари жуда тез ёниб, тез ўчган. Фаолиятида фақат бир марта чўққига чиққан ва ўша даражани бошқа ҳеч қачон забт эта олмаган футболчилар футбол оламида алоҳида ўринга эга. ГОАЛ нашри ана шундай "бир онлик юлдузлар" ҳақида маълумот беради.
2010-йилги Жаҳон чемпионатида Гана терма жамоаси жами тўртта гол урган бўлса, улардан учтасига Асамоаҳ Гян муаллифлик қилган эди. Ўша пайтда у Лига 1 вакили "Ренн" клубида ўйнаган бўлса-да, ҳали жаҳон миқёсидаги юлдуз эмасди. Гана ўша турнирнинг ҳақиқий кашфиётига айланди, Гян эса нимчорак финалда АҚШ дарвозасига ғалаба голини киритиб, барчанинг эътиборини тортди.
Гарчи чорак финалда Уругвайга қарши ўйиннинг қўшимча дақиқаларида пеналтидан фойдалана олмаган бўлса-да, Асамоаҳ Гян 2010-йилги мундиалнинг унутилмас афсонасига айланди. Унинг ўша турнирдаги ёрқин ўйини ва кейинчалик Джеймс Родригуез каби футболчиларнинг кутилмаган парвози Жаҳон чемпионатлари тарихининг энг қизиқарли саҳифаларидан бири бўлиб қолади.
…