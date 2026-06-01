Асамоаҳ Гян ва Джеймс Родригуез: Жаҳон чемпионати тарихидаги бир онлик юлдузлар

·63·Спорт
Асамоаҳ Гян ва Джеймс Родригуез: Жаҳон чемпионати тарихидаги бир онлик юлдузлар

Жаҳон чемпионати кўплаб футболчилар учун ўзини кўрсатиш ва юлдузлик даражасига кўтарилиш учун ажойиб майдон ҳисобланади. Бироқ, баъзи ўйинчилар борки, улар айнан шу турнирда порлаб, кейинчалик катта саҳнадан ғойиб бўлишган. Футбол мухлислари орасида вақти-вақти билан унутилган ёки кутилмаганда пайдо бўлган номларни эслаш анъанага айланган. Паписс Сиссе ёки Жулио Олартикоэчеа каби номлар шулар жумласидандир. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ушбу турнир кўплаб кутилмаган қаҳрамонларни кашф этган. Баъзилар ўз муваффақиятини давом эттира олган бўлса, бошқалари жуда тез ёниб, тез ўчган. Фаолиятида фақат бир марта чўққига чиққан ва ўша даражани бошқа ҳеч қачон забт эта олмаган футболчилар футбол оламида алоҳида ўринга эга. ГОАЛ нашри ана шундай "бир онлик юлдузлар" ҳақида маълумот беради.

2010-йилги Жаҳон чемпионатида Гана терма жамоаси жами тўртта гол урган бўлса, улардан учтасига Асамоаҳ Гян муаллифлик қилган эди. Ўша пайтда у Лига 1 вакили "Ренн" клубида ўйнаган бўлса-да, ҳали жаҳон миқёсидаги юлдуз эмасди. Гана ўша турнирнинг ҳақиқий кашфиётига айланди, Гян эса нимчорак финалда АҚШ дарвозасига ғалаба голини киритиб, барчанинг эътиборини тортди.

Гарчи чорак финалда Уругвайга қарши ўйиннинг қўшимча дақиқаларида пеналтидан фойдалана олмаган бўлса-да, Асамоаҳ Гян 2010-йилги мундиалнинг унутилмас афсонасига айланди. Унинг ўша турнирдаги ёрқин ўйини ва кейинчалик Джеймс Родригуез каби футболчиларнинг кутилмаган парвози Жаҳон чемпионатлари тарихининг энг қизиқарли саҳифаларидан бири бўлиб қолади.

Жаҳон ЧемпионатиФутболАсамоаҳ ГянДжеймс РодригуезГана
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34Ламине Ямал жароҳат сабаб Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориши мумкинБугун, 07:19Томас Тухел ЖЧ-2026 учун Гордонни Рэшфорддан устун кўриши керакБугун, 07:15Андони Ираола «Ливерпуль» клуби билан икки йиллик шартнома имзолайдиБугун, 07:14«Реал Мадрид»нинг ёш юлдузи Сезар Паласиос Италия клубига ўтиши мумкинБугун, 07:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди