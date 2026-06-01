Эрон миллий терма жамоаси мундиал учун якуний таркибни эълон қилди

·81·Спорт
Эрон миллий терма жамоаси мундиал учун якуний таркибни эълон қилди

Дунё нигоҳи қадалган футбол бўйича жаҳон чемпионати старти арафасида Эрон миллий терма жамоаси бош мураббийи бўлажак мусобақада мамлакат шарафини ҳимоя қиладиган футболчиларнинг якуний рўйхатини жамоатчиликка ошкор этди. «Форслар» бу галги дунё биринчилигига анча тажрибали ва маҳаллий чемпионат юлдузларидан иборат бўлган кучли таркиб билан йўл олмоқда.

Қуйида бўлажак мундиалда Эрон шарафини ҳимоя қилувчи футболчиларнинг тўлиқ қайдномаси билан танишишингиз мумкин:

Дарвозабонлар

Масъулиятли чизиқ вакиллари орасида яна ўша таниш чеҳралар. Дарвозани қўриқлаш маҳаллий гранд клублар посбонларига ишониб топширилган:

  • Алиризо Бийронванд («Трактор»)

  • Ҳусайн Ҳусайни («Сипохон»)

  • Паям Ниёзманд («Персеполис»)

Ҳимоячилар

Мудофаа чизиғидан ҳам асосан Эрон ички чемпионатида тўп сураётган, жисмоний жиҳатдан бақувват ва тажрибали ҳимоячилар ўрин олган:

  • Шожа Ҳалилзода («Трактор»)

  • Ҳусайн Каноний («Персеполис»)

  • Али Немати («Фулад»)

  • Даниял Эйри («Малаван»)

  • Эҳсон Ҳожисафи («Сипохон»)

  • Милод Муҳаммади («Персеполис»)

  • Солиҳ Ҳардани («Истиқлол»)

  • Рамин Ризоиён («Фулад»)

Яримҳимоячилар

Терма жамоанинг "ўзак" қисми эса анча мазмунли кўриниш олган. Майдон маркази ва қанотларда ҳам маҳаллий, ҳам хорижда фаолият юритаётган креатив футболчилар ҳаракат қилади:

  • Саман Ғоддос («Калба»)

  • Саид Иззатуллоҳий («Шабоб Ал Аҳли»)

  • Рўзбеҳ Чашми («Истиқлол»)

  • Амир Муҳаммад Разагния («Истиқлол»)

  • Муҳаммад Ғорбани («Ал Ваҳда», БАА)

  • Маҳдий Гаеди («Ан Наср», БАА)

  • Ария Юсуфи («Сипохон»)

  • Алиризо Жаҳонбахш («Дендер»)

  • Майҳдий Туробий («Трактор»)

  • Муҳаммад Моҳеби («Ростов»)

Ҳужумчилар

Жамоанинг ҳужум чизиғи рақиб ҳимоячиларига анчагина бош оғриғи туғдириши аниқ. Сабаби, ҳужумда Европа яшил майдонларида тобланган ва БАА чемпионатида тўпурарлик маҳоратини намойиш этаётган форвардлар жам бўлишган:

  • Маҳдий Торемий («Олимпиакос»)

  • Амирҳусайн Ҳусайнзода («Трактор»)

  • Денис Даргоҳи («Стандард»)

  • Али Алипур («Персеполис»)

  • Шаҳриёр Моғанлу («Калба»)

Маълумот учун: Эрон миллий терма жамоаси бўлажак жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқичида осон бўлмаган квартетдан жой олган. Вакилларимиз плей-офф йўлланмаси учун Белгия, Миср ва Янги Зеландия терма жамоаларига қарши жиддий баҳсларда майдонга тушишади. Навбатдаги мундиалда эронлик футболчиларга омад ёр бўлишини тилаб қоламиз!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34Ламине Ямал жароҳат сабаб Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориши мумкинБугун, 07:19Томас Тухел ЖЧ-2026 учун Гордонни Рэшфорддан устун кўриши керакБугун, 07:15Андони Ираола «Ливерпуль» клуби билан икки йиллик шартнома имзолайдиБугун, 07:14«Реал Мадрид»нинг ёш юлдузи Сезар Паласиос Италия клубига ўтиши мумкинБугун, 07:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди