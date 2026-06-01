Эрон миллий терма жамоаси мундиал учун якуний таркибни эълон қилди
Дунё нигоҳи қадалган футбол бўйича жаҳон чемпионати старти арафасида Эрон миллий терма жамоаси бош мураббийи бўлажак мусобақада мамлакат шарафини ҳимоя қиладиган футболчиларнинг якуний рўйхатини жамоатчиликка ошкор этди. «Форслар» бу галги дунё биринчилигига анча тажрибали ва маҳаллий чемпионат юлдузларидан иборат бўлган кучли таркиб билан йўл олмоқда.
Қуйида бўлажак мундиалда Эрон шарафини ҳимоя қилувчи футболчиларнинг тўлиқ қайдномаси билан танишишингиз мумкин:
Дарвозабонлар
Масъулиятли чизиқ вакиллари орасида яна ўша таниш чеҳралар. Дарвозани қўриқлаш маҳаллий гранд клублар посбонларига ишониб топширилган:
Алиризо Бийронванд («Трактор»)
Ҳусайн Ҳусайни («Сипохон»)
Паям Ниёзманд («Персеполис»)
Ҳимоячилар
Мудофаа чизиғидан ҳам асосан Эрон ички чемпионатида тўп сураётган, жисмоний жиҳатдан бақувват ва тажрибали ҳимоячилар ўрин олган:
Шожа Ҳалилзода («Трактор»)
Ҳусайн Каноний («Персеполис»)
Али Немати («Фулад»)
Даниял Эйри («Малаван»)
Эҳсон Ҳожисафи («Сипохон»)
Милод Муҳаммади («Персеполис»)
Солиҳ Ҳардани («Истиқлол»)
Рамин Ризоиён («Фулад»)
Яримҳимоячилар
Терма жамоанинг "ўзак" қисми эса анча мазмунли кўриниш олган. Майдон маркази ва қанотларда ҳам маҳаллий, ҳам хорижда фаолият юритаётган креатив футболчилар ҳаракат қилади:
Саман Ғоддос («Калба»)
Саид Иззатуллоҳий («Шабоб Ал Аҳли»)
Рўзбеҳ Чашми («Истиқлол»)
Амир Муҳаммад Разагния («Истиқлол»)
Муҳаммад Ғорбани («Ал Ваҳда», БАА)
Маҳдий Гаеди («Ан Наср», БАА)
Ария Юсуфи («Сипохон»)
Алиризо Жаҳонбахш («Дендер»)
Майҳдий Туробий («Трактор»)
Муҳаммад Моҳеби («Ростов»)
Ҳужумчилар
Жамоанинг ҳужум чизиғи рақиб ҳимоячиларига анчагина бош оғриғи туғдириши аниқ. Сабаби, ҳужумда Европа яшил майдонларида тобланган ва БАА чемпионатида тўпурарлик маҳоратини намойиш этаётган форвардлар жам бўлишган:
Маҳдий Торемий («Олимпиакос»)
Амирҳусайн Ҳусайнзода («Трактор»)
Денис Даргоҳи («Стандард»)
Али Алипур («Персеполис»)
Шаҳриёр Моғанлу («Калба»)
Маълумот учун: Эрон миллий терма жамоаси бўлажак жаҳон чемпионатининг гуруҳ босқичида осон бўлмаган квартетдан жой олган. Вакилларимиз плей-офф йўлланмаси учун Белгия, Миср ва Янги Зеландия терма жамоаларига қарши жиддий баҳсларда майдонга тушишади. Навбатдаги мундиалда эронлик футболчиларга омад ёр бўлишини тилаб қоламиз!
…