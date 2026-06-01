Сиз ҳали Роналдиньо эмассиз: Месси Барселона сафида қандай қаҳва тайёрлаган

·77·Спорт
Сиз ҳали Роналдиньо эмассиз: Месси Барселона сафида қандай қаҳва тайёрлаган

Лионель Месси бугунги кунда футбол тарихидаги энг буюк ўйинчилардан бири деб тан олинса-да, у ҳам ёшлигида жамоа иерархиясига бўйсунишига тўғри келган. Барселона клубининг собиқ аъзоси Андреа Орланди аргентиналик иқтидор ва афсонавий Роналдиньо ўртасидаги ўзига хос муносабатлар ҳақида сўзлаб берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Орландининг сўзларига кўра, Роналдиньо ўсмир ёшдаги Мессининг юлдузлик касалига чалинмаслигини таъминлаш учун қизиқарли усулдан фойдаланган. Бразилиялик юлдуз Мессига ҳазиллашиб: «Хўш, неча марта Жаҳон чемпионатида ўйнадинг, янги келган?» деб савол берар ва унга қаҳва дамлатар эди. Месси эса ҳеч қандай эътирозсиз устозига қаҳва тайёрлаб берган.

«Бу шунчаки кийиниш хонасидаги ҳазил эмас, балки Мессини ўзига яқин тутиш ва унга меҳр кўрсатиш усули эди. Роналдиньо гўёки унга 'сен ҳали Роналдиньо эмассан' дегандек, ёш юлдузни хотиржамликка чорларди», — дея эслайди Орланди. Икки даҳо майдонда бир-бирини сўзсиз тушунишган ва бразилиялик футболчи Мессининг салоҳиятини дарров пайқаган.

Роналдиньо ҳамма билан самимий бўлган, бироқ Мессига нисбатан алоҳида ҳурмат билан муносабатда бўлган. У ёш Леога: «Бир кун келиб сен мен билан бир столда ўтирадиган даражага етасан», деб кўп бора таъкидлаган. Охир-оқибат, 2005-йилги «Олтин тўп» соҳиби ўзининг 10-рақамли либосини айнан муносиб ворисга қолдираётганини яхши билган.

БарселонаЛионель МессиРоналдиньоФутболИспания
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламине Ямал жароҳат сабаб Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориши мумкинБугун, 07:19Томас Тухел ЖЧ-2026 учун Гордонни Рэшфорддан устун кўриши керакБугун, 07:15Андони Ираола «Ливерпуль» клуби билан икки йиллик шартнома имзолайдиБугун, 07:14«Реал Мадрид»нинг ёш юлдузи Сезар Паласиос Италия клубига ўтиши мумкинБугун, 07:02Стивен Жеррард мисолида: Нима учун Деклан Райс ҳали Олтин тўпга тайёр эмас?Бугун, 06:54МЛСнинг энг қиммат футболчилари рейтингида Лионель Месси юқори ўриндаБугун, 06:48
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди