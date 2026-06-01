Сиз ҳали Роналдиньо эмассиз: Месси Барселона сафида қандай қаҳва тайёрлаган
Лионель Месси бугунги кунда футбол тарихидаги энг буюк ўйинчилардан бири деб тан олинса-да, у ҳам ёшлигида жамоа иерархиясига бўйсунишига тўғри келган. Барселона клубининг собиқ аъзоси Андреа Орланди аргентиналик иқтидор ва афсонавий Роналдиньо ўртасидаги ўзига хос муносабатлар ҳақида сўзлаб берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Орландининг сўзларига кўра, Роналдиньо ўсмир ёшдаги Мессининг юлдузлик касалига чалинмаслигини таъминлаш учун қизиқарли усулдан фойдаланган. Бразилиялик юлдуз Мессига ҳазиллашиб: «Хўш, неча марта Жаҳон чемпионатида ўйнадинг, янги келган?» деб савол берар ва унга қаҳва дамлатар эди. Месси эса ҳеч қандай эътирозсиз устозига қаҳва тайёрлаб берган.
«Бу шунчаки кийиниш хонасидаги ҳазил эмас, балки Мессини ўзига яқин тутиш ва унга меҳр кўрсатиш усули эди. Роналдиньо гўёки унга 'сен ҳали Роналдиньо эмассан' дегандек, ёш юлдузни хотиржамликка чорларди», — дея эслайди Орланди. Икки даҳо майдонда бир-бирини сўзсиз тушунишган ва бразилиялик футболчи Мессининг салоҳиятини дарров пайқаган.
Роналдиньо ҳамма билан самимий бўлган, бироқ Мессига нисбатан алоҳида ҳурмат билан муносабатда бўлган. У ёш Леога: «Бир кун келиб сен мен билан бир столда ўтирадиган даражага етасан», деб кўп бора таъкидлаган. Охир-оқибат, 2005-йилги «Олтин тўп» соҳиби ўзининг 10-рақамли либосини айнан муносиб ворисга қолдираётганини яхши билган.
…