Катие МкКабе Челси жамоасига эркин агент сифатида қўшилди
Челси аёллар жамоаси Англия Премер-лигасидаги асосий рақибларидан бири бўлган Арсенал сардори Катие МкКабе билан шартнома имзолаб, ёзги трансфер ойнасидаги энг шов-шувли юришлардан бирини амалга оширди. Ирландия терма жамоаси сардори Лондоннинг бошқа бир клуби билан шартномаси якунлангач, эркин агент сифатида "кўклар" сафига келиб қўшилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
30 ёшли тажрибали ҳимоячи Челси билан 2029-йилнинг июнига қадар мўлжалланган шартномага имзо чекди. Келшувда ҳамкорликни яна бир йилга узайтириш банди ҳам кўзда тутилган. Европа футболининг энг барқарор ўйинчиларидан бири саналган МкКабе, Кингсмеадов стадионида жамоанинг совринлар учун курашида асосий фигуралардан бирига айланиши кутилмоқда.
Арсенал сафида деярли ўн йил тўп сурган ва 300 дан ортиқ ўйинда майдонга тушган МкКабе, ушбу трансфер орқали фаолиятида янги саҳифа очаётганини таъкидлади. "Бу мен ҳозир тайёр бўлган янги босқич. Челси мухлислари учун боримни беришга ва Стамфорд Бридге майдонига мезбон сифатида тушишга интизорман", — деди футболчи клуб расмий сайтига берган интервюсида.
МкКабе Арсенал билан биргаликда Англия чемпионлиги, Англия кубоги ва 2025-йилда аёллар ўртасидаги Чемпионлар лигаси ғолиблигини қўлга киритган. Шунингдек, у 2021 ва 2023-йилларда жамоанинг энг яхши футболчиси деб топилган эди. Унинг оилавий илдизлари айнан Ғарбий Лондон клуби билан боғлиқлиги ушбу трансферга ўзгача маъно бағишлайди.
Халқаро миқёсда ҳам Катие МкКабе ҳақиқий етакчи ҳисобланади. Ирландия терма жамоаси тарихидаги энг ёш сардор сифатида у 105 та ўйинда 34 та гол урган. 2023-йилги Жаҳон чемпионатида ўз мамлакатининг илк голини киритган ва Баллон дъОр совринига номзод бўлган биринчи ирландиялик аёл футболчига айланган.
…