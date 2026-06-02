Катие МкКабе Челси жамоасига эркин агент сифатида қўшилди

·57·Спорт
Катие МкКабе Челси жамоасига эркин агент сифатида қўшилди

Челси аёллар жамоаси Англия Премер-лигасидаги асосий рақибларидан бири бўлган Арсенал сардори Катие МкКабе билан шартнома имзолаб, ёзги трансфер ойнасидаги энг шов-шувли юришлардан бирини амалга оширди. Ирландия терма жамоаси сардори Лондоннинг бошқа бир клуби билан шартномаси якунлангач, эркин агент сифатида "кўклар" сафига келиб қўшилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

30 ёшли тажрибали ҳимоячи Челси билан 2029-йилнинг июнига қадар мўлжалланган шартномага имзо чекди. Келшувда ҳамкорликни яна бир йилга узайтириш банди ҳам кўзда тутилган. Европа футболининг энг барқарор ўйинчиларидан бири саналган МкКабе, Кингсмеадов стадионида жамоанинг совринлар учун курашида асосий фигуралардан бирига айланиши кутилмоқда.

Арсенал сафида деярли ўн йил тўп сурган ва 300 дан ортиқ ўйинда майдонга тушган МкКабе, ушбу трансфер орқали фаолиятида янги саҳифа очаётганини таъкидлади. "Бу мен ҳозир тайёр бўлган янги босқич. Челси мухлислари учун боримни беришга ва Стамфорд Бридге майдонига мезбон сифатида тушишга интизорман", — деди футболчи клуб расмий сайтига берган интервюсида.

МкКабе Арсенал билан биргаликда Англия чемпионлиги, Англия кубоги ва 2025-йилда аёллар ўртасидаги Чемпионлар лигаси ғолиблигини қўлга киритган. Шунингдек, у 2021 ва 2023-йилларда жамоанинг энг яхши футболчиси деб топилган эди. Унинг оилавий илдизлари айнан Ғарбий Лондон клуби билан боғлиқлиги ушбу трансферга ўзгача маъно бағишлайди.

Халқаро миқёсда ҳам Катие МкКабе ҳақиқий етакчи ҳисобланади. Ирландия терма жамоаси тарихидаги энг ёш сардор сифатида у 105 та ўйинда 34 та гол урган. 2023-йилги Жаҳон чемпионатида ўз мамлакатининг илк голини киритган ва Баллон дъОр совринига номзод бўлган биринчи ирландиялик аёл футболчига айланган.

ЧелсиАрсеналКатие МкКабеАёллар ФутболиТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34Ламине Ямал жароҳат сабаб Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориши мумкинБугун, 07:19Томас Тухел ЖЧ-2026 учун Гордонни Рэшфорддан устун кўриши керакБугун, 07:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди