Ливерпул собиқ ярим ҳимоячиси Георгинио Вижналдум Ал-Эттифақни тарк этди
Ливерпул клубининг собиқ ярим ҳимоячиси Георгинио Вижналдум Саудия Арабистонининг Ал-Эттифақ жамоаси билан хайрлашди. Даммам клуби нидерландиялик тажрибали футболчи билан шартномани ўзаро келишувга кўра бекор қилганини расман эълон қилди. Шу тариқа, 35 ёшли футболчи ёзги трансфер ойнасида эркин агентга айланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Вижналдум 2023-йилда Саудия Pro лигасига келиб қўшилган эди. Клуб раҳбарияти ушбу қарорни молиявий барқарорликни сақлаш ва легионерлар учун ажратилган ўринларни янгилаш истаги билан изоҳлади. Гарчи у жамоанинг асосий етакчиларидан бири бўлса-да, томонлар 2026-27-йилги мавсум олдидан ҳамкорликни тўхтатишга қарор қилишди.
Нидерландия терма жамоаси аъзоси Яқин Шарқдаги фаолияти давомида ўзини яхши томондан кўрсата олди. Кўплаб европалик юлдузлардан фарқли ўлароқ, Вижналдум янги муҳитга тез мослашди ва жамоа сардори сифатида майдонга тушди. Якунланган мавсумда у 33 та ўйинда иштирок этиб, 16 та гол ва 7 та голли узатмани амалга оширди.
Георгинио Вижналдум фаолияти давомида Англия Премер-лигаси ва Чемпионлар лигаси ғолибига айланган. Ҳозирда унга Европа ва бошқа қитъалардан қизиқиш юқори бўлиши кутилмоқда. Футболчининг ўзи ҳали фаолиятини якунлаш ниятида эмас ва юқори даражадаги рақобатбардош жамоада ўйнашни мақсад қилган.
…