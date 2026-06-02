Ливерпул собиқ ярим ҳимоячиси Георгинио Вижналдум Ал-Эттифақни тарк этди

·44·Спорт
Ливерпул собиқ ярим ҳимоячиси Георгинио Вижналдум Ал-Эттифақни тарк этди

Ливерпул клубининг собиқ ярим ҳимоячиси Георгинио Вижналдум Саудия Арабистонининг Ал-Эттифақ жамоаси билан хайрлашди. Даммам клуби нидерландиялик тажрибали футболчи билан шартномани ўзаро келишувга кўра бекор қилганини расман эълон қилди. Шу тариқа, 35 ёшли футболчи ёзги трансфер ойнасида эркин агентга айланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Вижналдум 2023-йилда Саудия Pro лигасига келиб қўшилган эди. Клуб раҳбарияти ушбу қарорни молиявий барқарорликни сақлаш ва легионерлар учун ажратилган ўринларни янгилаш истаги билан изоҳлади. Гарчи у жамоанинг асосий етакчиларидан бири бўлса-да, томонлар 2026-27-йилги мавсум олдидан ҳамкорликни тўхтатишга қарор қилишди.

Нидерландия терма жамоаси аъзоси Яқин Шарқдаги фаолияти давомида ўзини яхши томондан кўрсата олди. Кўплаб европалик юлдузлардан фарқли ўлароқ, Вижналдум янги муҳитга тез мослашди ва жамоа сардори сифатида майдонга тушди. Якунланган мавсумда у 33 та ўйинда иштирок этиб, 16 та гол ва 7 та голли узатмани амалга оширди.

Георгинио Вижналдум фаолияти давомида Англия Премер-лигаси ва Чемпионлар лигаси ғолибига айланган. Ҳозирда унга Европа ва бошқа қитъалардан қизиқиш юқори бўлиши кутилмоқда. Футболчининг ўзи ҳали фаолиятини якунлаш ниятида эмас ва юқори даражадаги рақобатбардош жамоада ўйнашни мақсад қилган.

Георгинио ВижналдумАл-ЭттифақТрансферСаудия Pro ЛигасиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34Ламине Ямал жароҳат сабаб Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориши мумкинБугун, 07:19Томас Тухел ЖЧ-2026 учун Гордонни Рэшфорддан устун кўриши керакБугун, 07:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди