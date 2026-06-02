Челси ўз ҳимоячисини дахлсиз деб эълон қилди ва таклифларни рад этди

·128·Спорт
Челси ўз ҳимоячисини дахлсиз деб эълон қилди ва таклифларни рад этди

Челси клуби ўз академияси тарбияланувчиси Джош Ачеампонг бўйича келиб тушган бир қанча таклифларни рад этди. Лондонликлар 20 ёшли ҳимоячини жамоанинг узоқ муддатли келажаги учун муҳим фигура деб ҳисобламоқда. Стамфорд Бридге раҳбарияти Англия Премер-лигасининг бошқа клублари қизиқишига қарамай, уни Ғарбий Лондонда олиб қолишга қарор қилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ТEАМталк нашри хабарига кўра, Ливерпул, Манчестер Сити ва Реал Мадрид каби грандлар қизиқиш билдирганига қарамай, Челси кўп қиррали ҳимоячини сотилмас футболчилар рўйхатига киритган. Бу қарор бевосита бош мураббий Хаби Алонсо томонидан қўллаб-қувватланмоқда. Мураббий ёш иқтидор эгасини ўзининг тактик режасидаги муҳим бўғин деб билади.

Англия У-21 терма жамоаси аъзоси клуб иерархиясида юқори баҳоланмоқда ва у дахлсиз мақомига эга бўлди. Бу дегани, Ачеампонг ҳозирда Жоау Феликс, Коул Палмер ва Моисес Кайседо каби жамоанинг асосий устунлари билан бир қаторда туради. BBC хабарига кўра, Челси рақибларига аниқ хабар йўллаб, футболчини қўйиб юбормаслигини билдирган.

Арсенал, Нюкасл ва Кристал Пелас вазиятни диққат билан кузатиб бормоқда. Шунингдек, Борнмут ҳам ўтган ёзги трансфер ойнасидан бери футболчига қизиқишини сақлаб қолган. Бироқ, Челси раҳбарияти футболчининг ривожланиши айнан Хаби Алонсо қўл остида яхшироқ кечишига ишончи комил.

Ачеампонг жорий мавсумда Англия Премер-лигасида 17 та ўйинда майдонга тушди. Гарчи уларнинг аксарияти захирадан бўлса-да, унинг ўйини мураббийлар штабида катта таассурот қолдирди. Футболчининг амалдаги шартномаси 2029-йилгача мўлжалланган, бу эса клубга музокараларда устунлик беради.

ЧелсиТрансферларХаби АлонсоАнглия Премер-лигасиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34Ламине Ямал жароҳат сабаб Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориши мумкинБугун, 07:19Томас Тухел ЖЧ-2026 учун Гордонни Рэшфорддан устун кўриши керакБугун, 07:15Андони Ираола «Ливерпуль» клуби билан икки йиллик шартнома имзолайдиБугун, 07:14«Реал Мадрид»нинг ёш юлдузи Сезар Паласиос Италия клубига ўтиши мумкинБугун, 07:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди