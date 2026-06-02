Роббие Кеане Селтик бош мураббийлигига асосий номзод бўлиб турибди

·57·Спорт
Роббие Кеане Селтик бош мураббийлигига асосий номзод бўлиб турибди

Ливерпул ва Ирландия терма жамоасининг собиқ ҳужумчиси Роббие Кеане Селтик бош мураббийлиги учун асосий номзодлардан бири сифатида кўрилмоқда. Даилй Рекорд нашрининг хабар беришича, 45 ёшли мутахассис Лондон шаҳрида клуб раҳбарияти билан расмий музокаралар ўтказган ва ўзининг амбицияли лойиҳасини тақдим этган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Селтик айни дамда мураббийлик масаласида нозик вазиятни бошдан кечирмоқда. Жамоани қийин даврда қабул қилиб олган ва мавсумнинг сўнгги турида чемпионликни қўлга киритган тажрибали Мартин ЎНеилл билан ҳамкорликни давом эттириш ёки янги йўналишни танлаш борасида якуний қарор қабул қилинмаган. 74 ёшли ЎНеилл мухлислар орасида катта ҳурматга эга бўлса-да, раҳбарият келажак учун ёшроқ мутахассис вариантини кўриб чиқмоқда.

Роббие Кеане ўз номзодини мустаҳкамлаш мақсадида Шотландия футболини яхши биладиган мураббийлар штабини шакллантиришни таклиф қилди. Унинг режасига кўра, жамоада Селтик собиқ сардори Скотт Браун, ҳозирги Б жамоаси мураббийи Жоннй Ҳаес ва Степҳен Гласс ёрдамчи сифатида фаолият юритиши кутилмоқда.

Кеане ва Гласс яқинда Венгриянинг Ференсварош клубида бирга ишлашган ва айнан ушбу тандем Скотт Браун билан яқин алоқада. Браун ва Ҳаес яқинда Будапештга ташриф буюриб, UEFA Pro лицензияси доирасида Кеане ва Гласснинг иш жараёнини кузатишган эди.

Селтик раҳбарияти яқин кунларда Мартин ЎНеилл билан учрашиб, унинг яна бир мавсум қолиш-қолмаслигини муҳокама қилади. Шундан сўнггина Роббие Кеане варианти бўйича якуний тўхтамга келинади. Эслатиб ўтамиз, Кеане 2010-йилда футболчи сифатида Селтик сафида ижара асосида тўп сурган.

СелтикРоббие КеанеШотландияФутболТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ромелу Лукаку Белгия сафида ўзининг 90-голини урдиБугун, 08:19Боруссия Дортмунд Серу Гирассини олиб қолиш учун янги юлдуз сотиб оладиБугун, 08:17Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди