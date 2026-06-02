Ҳусановда Канадага қарши баҳсда энг юқори балл: бошқа футболчилардачи?
Ўзбекистон миллий терма жамоаси Жаҳон чемпионатига тайёргарлик доирасида Канадага қарши ўртоқлик учрашувида майдонга тушди. Баҳс вакилларимиз учун кутилгандек осон кечмади ва якунда Канада терма жамоаси 2:0 ҳисобида ғалаба қозонди.
Мағлубият ҳар доим ёқимсиз, айниқса Жаҳон чемпионати олдидан мухлислар жамоадан ишончли ўйин кутаётган бир пайтда. Аммо бундай ўртоқлик учрашувларининг асосий вазифаси фақат натижа эмас. Бу ўйинлар орқали мураббийлар штаби жамоанинг ҳақиқий ҳолатини кўради, футболчиларнинг тайёргарлигини баҳолайди ва қайси нуқталар устида кўпроқ ишлаш кераклигини аниқлайди.
Канадага қарши баҳсдан кейин “Sofascore” портали учрашув иштирокчиларига баҳоларини эълон қилди. Унга кўра, Ўзбекистон миллий терма жамоаси сафида энг юқори баҳо Абдуқодир Ҳусановга насиб этди. Ҳимоячи 7,1 балл билан вакилларимиз таркибидаги энг яхши футболчи деб баҳоланди.
Бу баҳо Ҳусановнинг майдондаги фаоллиги, яккама-якка курашлардаги қатъияти ва ҳимоядаги ишончли ҳаракатларини кўрсатиб турибди. Канада каби жисмонан кучли, тезкор ва юқори интенсивликда ҳаракат қиладиган рақибга қарши ҳимоячиларга катта босим тушади. Шундай шароитда Ҳусановнинг энг юқори баҳо олиши алоҳида эътиборга лойиқ.
Абдуқодир Ҳусанов сўнгги вақтларда ўзбек футболида энг кўп муҳокама қилинаётган футболчилардан бирига айланди. Унинг юқори савиядаги ўйини, кучли жисмоний тайёргарлиги ва катта рақибларга қарши ўзини йўқотмаслиги терма жамоамиз учун муҳим омил ҳисобланади. Албатта, ҳали тузатилиши керак бўлган жиҳатлар бор, аммо унинг салоҳияти жуда катта экани яна бир бор кўринди.
Дарвозабон Абдувоҳид Неъматов ҳам яхши баҳога сазовор бўлди. У 7,0 балл олди. Ҳисоб 0:2 бўлганига қарамай, дарвозабоннинг юқори баҳоланиши Канада ҳужумлари давомида у бир қатор вазиятларда жамоани қутқарганини англатади. Бундай ўйинларда посбонга тушадиган юк анча оғир бўлади, Неъматов эса ўз имконияти даражасида ишончли ҳаракат қилди.
Абдулла Абдуллаев 6,8 балл билан терма жамоамизнинг нисбатан юқори баҳоланган футболчиларидан бири бўлди. Элдор Шомуродов эса 6,6 баллга лойиқ кўрилди. Ҳужум чизиғида имкониятлар кам бўлган баҳсларда форвардлар учун юқори баҳо олиш қийин. Чунки уларга тўп етиб бориши, жамоавий ҳужумлар тўғри ташкил этилиши ва рақиб жарима майдончасида етарли имконият яратилиши керак.
Остон Ўрунов 6,5 балл олди. Унинг ҳаракатларида фаоллик кўринган бўлса-да, Канада ҳимояси ва ўйин темпи унга тўлиқ очилиш имконини бермади. Азизбек Ғаниев, Одил Ҳамробеков, Фаррух Сайфиев ва Рустам Ашурматов 6,3 баллдан баҳоланди. Бу футболчилар жамоа ўйинида меҳнат қилди, аммо умумий натижа ва иккинчи бўлимдаги хатолар баҳоларга таъсир қилгани табиий.
Шерзод Насруллаев 6,1 балл олган бўлса, Отабек Шукуров 5,9 балл билан энг паст баҳолардан бирига эга бўлди. Бундай баҳолар футболчилар учун танқид сифатида эмас, балки таҳлил ва хулоса чиқариш учун сигнал бўлиши керак. Жаҳон чемпионати олдидан ҳар бир детал муҳим. Кичик хато ҳам катта турнирда оғир жазоланиши мумкин.
Ўзбекистон терма жамоаси футболчиларининг баҳолари:
Абдуқодир Ҳусанов — 7,1
Абдувоҳид Неъматов — 7,0
Абдулла Абдуллаев — 6,8
Элдор Шомуродов — 6,6
Остон Ўрунов — 6,5
Азизбек Ғаниев — 6,3
Одил Ҳамробеков — 6,3
Фаррух Сайфиев — 6,3
Рустам Ашурматов — 6,3
Шерзод Насруллаев — 6,1
Отабек Шукуров — 5,9
Канадага қарши мағлубиятдан кейин асосий хулоса шу: жамоа халқаро темп, юқори интенсивлик ва рақиб босимига янада яхшироқ тайёр бўлиши керак. Биринчи бўлимдаги яхши ҳаракатлар умид берган бўлса, кейинги паллалардаги хатолар устида жиддий ишлаш зарурлигини кўрсатди.
Жаҳон чемпионатида Ўзбекистонни Португалия, Колумбия ва Конго ДР каби кучли рақиблар кутиб турибди. Бу жамоаларга қарши ҳар бир эпизодда диққат, тезлик ва совуққонлик талаб қилинади. Шу маънода Канада билан ўйин жамоамиз учун фойдали сабоқ бўлди.
Ҳусановнинг энг юқори баҳо олиши эса алоҳида ижобий сигнал. Терма жамоамиз ҳимоя марказида катта салоҳиятга эга футболчи борлигини яна бир бор кўрдик. Энди асосий вазифа — бутун жамоа сифатида барқарорликни ошириш, хатоларни камайтириш ва Жаҳон чемпионатигача керакли даражага чиқиш.
Мағлубият оғриқли, лекин вақтида олинган сабоқ баъзан катта ғалабаларга йўл очади. Муҳими, бу хулосалар қоғозда қолмасин — майдонда жавоб бўлсин.
…