Арсенал Морган Рогерц билан қизиқмоқда, аммо Хулиан Альварес асосий мақсад
Англия Премер-лигасидаги муваффақиятли мавсумдан сўнг, Арсенал келажак учун режаларни тузишни бошлади. Жамоанинг асосий трансфер мақсадларидан бири сифатида Астон Вилла ҳужумчиси Морган Рогерц тилга олинмоқда. 23 ёшли футболчининг универсаллиги, хусусан, чап қанотда ва ҳужумнинг турли нуқталарида ўйнай олиши Микел Артета учун муҳим устунлик сифатида кўрилмоқда. Маълумотларга кўра, футболчининг ўзи ҳам ёзда Эмиратес стадионига кўчиб ўтишга тайёр. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Рогерцга бўлган қизиқишга қарамай, Атлетико Мадрид юлдузи Хулиан Альварес ҳамон "тўпчилар" учун орзудаги трансфер бўлиб қолмоқда. Бироқ, аргентиналик ҳужумчи учун курашда Барселона ҳам иштирок этмоқда ва унинг трансфер баҳоси 120 миллион фунт стерлингдан ошиши кутилмоқда. Бу эса Лондон клубидан катта молиявий ресурсларни талаб қилади.
Арсенал ўтган мавсумда трансферлар учун қарийб 250 миллион фунт сарфлаганини ҳисобга олиб, жорий ойнада бюджетни эҳтиёткорлик билан бошқариши керак. Янги харидларни амалга ошириш учун бир қатор футболчилар сотувга қўйилиши мумкин. Габриел Жесус, Габриел Мартинелли ва Леандро Троссард каби ўйинчиларнинг келажаги сўроқ остида турибди. Шунингдек, клуб академияси тарбияланувчиси Этан Нванери ҳам молиявий фойда келтириши учун сотилиши мумкинлиги айтилмоқда.
Таркибни янгилаш жараёни фақат ҳужум чизиғи билан чекланиб қолмайди. Бен Whите, Фабио Виеира ва Реисс Нелсон каби футболчилар ҳам жамоани тарк этиши мумкин бўлганлар рўйхатига киритилган. Ҳимоячи Жакуб Кивиор эса аллақачон Порту клубига ўтишни якунлади. Шу билан бирга, клуб узоқ муддатли истиқболни кўзлаб, Эли Жуниор Кроупи ва Жеремй Монга каби иқтидорли ёшларни ҳам кузатиб бормоқда.
…