Арсенал Морган Рогерц билан қизиқмоқда, аммо Хулиан Альварес асосий мақсад

·48·Спорт
Арсенал Морган Рогерц билан қизиқмоқда, аммо Хулиан Альварес асосий мақсад

Англия Премер-лигасидаги муваффақиятли мавсумдан сўнг, Арсенал келажак учун режаларни тузишни бошлади. Жамоанинг асосий трансфер мақсадларидан бири сифатида Астон Вилла ҳужумчиси Морган Рогерц тилга олинмоқда. 23 ёшли футболчининг универсаллиги, хусусан, чап қанотда ва ҳужумнинг турли нуқталарида ўйнай олиши Микел Артета учун муҳим устунлик сифатида кўрилмоқда. Маълумотларга кўра, футболчининг ўзи ҳам ёзда Эмиратес стадионига кўчиб ўтишга тайёр. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Рогерцга бўлган қизиқишга қарамай, Атлетико Мадрид юлдузи Хулиан Альварес ҳамон "тўпчилар" учун орзудаги трансфер бўлиб қолмоқда. Бироқ, аргентиналик ҳужумчи учун курашда Барселона ҳам иштирок этмоқда ва унинг трансфер баҳоси 120 миллион фунт стерлингдан ошиши кутилмоқда. Бу эса Лондон клубидан катта молиявий ресурсларни талаб қилади.

Арсенал ўтган мавсумда трансферлар учун қарийб 250 миллион фунт сарфлаганини ҳисобга олиб, жорий ойнада бюджетни эҳтиёткорлик билан бошқариши керак. Янги харидларни амалга ошириш учун бир қатор футболчилар сотувга қўйилиши мумкин. Габриел Жесус, Габриел Мартинелли ва Леандро Троссард каби ўйинчиларнинг келажаги сўроқ остида турибди. Шунингдек, клуб академияси тарбияланувчиси Этан Нванери ҳам молиявий фойда келтириши учун сотилиши мумкинлиги айтилмоқда.

Таркибни янгилаш жараёни фақат ҳужум чизиғи билан чекланиб қолмайди. Бен Whите, Фабио Виеира ва Реисс Нелсон каби футболчилар ҳам жамоани тарк этиши мумкин бўлганлар рўйхатига киритилган. Ҳимоячи Жакуб Кивиор эса аллақачон Порту клубига ўтишни якунлади. Шу билан бирга, клуб узоқ муддатли истиқболни кўзлаб, Эли Жуниор Кроупи ва Жеремй Монга каби иқтидорли ёшларни ҳам кузатиб бормоқда.

АрсеналТрансферларХулиан АльваресМорган РогерцАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ромелу Лукаку Белгия сафида ўзининг 90-голини урдиБугун, 08:19Боруссия Дортмунд Серу Гирассини олиб қолиш учун янги юлдуз сотиб оладиБугун, 08:17Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди