Реал Мадрид ва Винисиус Жуниор ўртасидаги вазият кескинлашмоқда
Реал Мадрид юлдузи Винисиус Жуниорнинг келажаги борасидаги ноаниқлик Жаҳон чемпионати яқинлашгани сайин кучайиб бормоқда. Испаниянинг Ас нашри хабарига кўра, футболчининг шартномаси якунланишига оз вақт қолаётган бўлса-да, АҚШ, Мексика ва Канадада ўтадиган турнир бошлангунга қадар музокараларда силжиш кутилмаяпти. 2027-йилгача мўлжалланган амалдаги келишувни узайтириш бўйича мулоқотлар ўтган йилги Клублар ўртасидаги жаҳон чемпионатидан бери тўхтаб қолган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Бўлажак мундиал футболчининг бозор қийматига бевосита таъсир қилади ва бу Реал Мадрид раҳбариятининг режаларини ўзгартириб юбориши мумкин. Агар 23 ёшли ҳужумчи Бразилия терма жамоаси сафида ёрқин ўйин кўрсатса, унинг маош борасидаги талаблари янада ошади. Бошқа клублар эса шартнома муддати кам қолганидан фойдаланиб, уни нисбатан арзонроқ нархда сотиб олишга ҳаракат қилишлари мумкин. Бу ҳолат Винисиус Жуниорга янги шартнома борасида Мадрид клуби билан савдолашишда устунлик беради.
Дастлаб вингер йилига 28 миллион евро маош сўраган эди, бироқ кейинчалик бу талабини камайтириб, жамоага янги келган Килиан Мбаппе билан бир хил (тахминан 14 миллион евро) маош олишга рози бўлган. Бироқ клубдаги ички ўзгаришлар ва мураббийлар алмашинуви жараённи секинлаштирди. Хаби Алонсо даврида ўзини қадрсизлангандек ҳис қилган футболчи, Альваро Арбелоа келгач бироз тинчланганди. Эндиликда жамоани Жозе Моуринью қабул қилиб олиши кутилаётгани вазиятни янада мавҳумлаштирмоқда.
Клуб президенти Флорентино Перез ТВE каналига берган интервюсида Винисиус Жуниорнинг қолиши ҳақидаги саволга эҳтиёткорлик билан жавоб берди: "Билмадим. Менинг фикримча, у қолиши керак, чунки у дунёнинг энг яхшиларидан бири". Агар ҳужумчи Жаҳон чемпионатида муваффақиятсиз иштирок этса, клуб унинг маошини оширмаслик имконига эга бўлади. Аксинча, агар томонлар хайрлашишга қарор қилса, ёмон ўйин унинг трансфер нархини тушириб юбориши ва ўрнига муносиб ўринбосар сотиб олиш учун маблағ етишмаслигига сабаб бўлиши мумкин.
…