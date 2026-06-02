Реал Мадрид ва Винисиус Жуниор ўртасидаги вазият кескинлашмоқда

·76·Спорт
Реал Мадрид ва Винисиус Жуниор ўртасидаги вазият кескинлашмоқда

Реал Мадрид юлдузи Винисиус Жуниорнинг келажаги борасидаги ноаниқлик Жаҳон чемпионати яқинлашгани сайин кучайиб бормоқда. Испаниянинг Ас нашри хабарига кўра, футболчининг шартномаси якунланишига оз вақт қолаётган бўлса-да, АҚШ, Мексика ва Канадада ўтадиган турнир бошлангунга қадар музокараларда силжиш кутилмаяпти. 2027-йилгача мўлжалланган амалдаги келишувни узайтириш бўйича мулоқотлар ўтган йилги Клублар ўртасидаги жаҳон чемпионатидан бери тўхтаб қолган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Бўлажак мундиал футболчининг бозор қийматига бевосита таъсир қилади ва бу Реал Мадрид раҳбариятининг режаларини ўзгартириб юбориши мумкин. Агар 23 ёшли ҳужумчи Бразилия терма жамоаси сафида ёрқин ўйин кўрсатса, унинг маош борасидаги талаблари янада ошади. Бошқа клублар эса шартнома муддати кам қолганидан фойдаланиб, уни нисбатан арзонроқ нархда сотиб олишга ҳаракат қилишлари мумкин. Бу ҳолат Винисиус Жуниорга янги шартнома борасида Мадрид клуби билан савдолашишда устунлик беради.

Дастлаб вингер йилига 28 миллион евро маош сўраган эди, бироқ кейинчалик бу талабини камайтириб, жамоага янги келган Килиан Мбаппе билан бир хил (тахминан 14 миллион евро) маош олишга рози бўлган. Бироқ клубдаги ички ўзгаришлар ва мураббийлар алмашинуви жараённи секинлаштирди. Хаби Алонсо даврида ўзини қадрсизлангандек ҳис қилган футболчи, Альваро Арбелоа келгач бироз тинчланганди. Эндиликда жамоани Жозе Моуринью қабул қилиб олиши кутилаётгани вазиятни янада мавҳумлаштирмоқда.

Клуб президенти Флорентино Перез ТВE каналига берган интервюсида Винисиус Жуниорнинг қолиши ҳақидаги саволга эҳтиёткорлик билан жавоб берди: "Билмадим. Менинг фикримча, у қолиши керак, чунки у дунёнинг энг яхшиларидан бири". Агар ҳужумчи Жаҳон чемпионатида муваффақиятсиз иштирок этса, клуб унинг маошини оширмаслик имконига эга бўлади. Аксинча, агар томонлар хайрлашишга қарор қилса, ёмон ўйин унинг трансфер нархини тушириб юбориши ва ўрнига муносиб ўринбосар сотиб олиш учун маблағ етишмаслигига сабаб бўлиши мумкин.

Реал МадридВинисиус ЖуниорТрансферФутболЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ромелу Лукаку Белгия сафида ўзининг 90-голини урдиБугун, 08:19Боруссия Дортмунд Серу Гирассини олиб қолиш учун янги юлдуз сотиб оладиБугун, 08:17Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди