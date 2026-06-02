Арсенал ҳимоячиси Мосқуера Чемпионлар лигаси финалидаги хатоси ҳақида гапирди
Арсенал ҳимоячиси Кристиан Мосқуера Пари Сен-Жермен жамоасига қарши кечган Чемпионлар лигаси финалидаги мағлубиятдан сўнг илк бор оммага мурожаат қилди. Испаниялик ҳимоячи ўз дарвозасига белгиланган пеналти сабабли ҳафсаласи пир бўлганини тан олди, бироқ бу аччиқ тажриба уни янада кучли қилишига ишонч билдирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Учрашувнинг ҳал қилувчи паллаларида Мосқуера PSJ вингери Хвича Кваратсхелиа билан тўқнаш келди. Грузиялик футболчи жарима майдончаси ичида ҳимоячини алдаб ўтганида, Мосқуера вазиятни тузатишга уриниб, рақибини йиқитди. Ҳакам томонидан белгиланган пеналтини Усман Дембеле аниқ амалга ошириб, Кай Хаверц томонидан киритилган илк голга жавоб қайтарди.
Баҳснинг асосий ва қўшимча вақтлари 1:1 ҳисобида якунлангач, ғолиб номи пеналтилар сериясида аниқланди. Эберечи Эзе ва Габриел Магалҳаес ўз имкониятларидан фойдалана олмагач, Лондон клуби 4:3 ҳисобида имкониятни бой берди. Мосқуера Instagram саҳифасида қолдирган хабарида болаликдаги орзулари бир лаҳзада ўзгариб кетганини таъкидлади.
"Ҳамма нарса бир лаҳзада қанчалик тез ўзгариши мумкинлигини кўринг. Болаликдан орзу қилганингиздек ҳаммаси мукаммал кетаётганда, кутилмаган бир ҳаракат барчасини ўзгартириб юборади. Бу оғриқли бўлса-да, мени кучлироқ қиладиган синовдир. Шунга қарамай, клубдаги биринчи мавсумим унутилмас бўлди. Биз Англия чемпионимиз!" деб ёзди футболчи.
Арсенал кийиниш хонасидаги жамоадошлари Мосқуерани дарҳол қўллаб-қувватлашди. Ҳимоячи Габриел "Олға, биродар! Биз биргамиз" деб ёзган бўлса, Микел Мерино ҳам унга далда бериб, жамоанинг бирдамлигини кўрсатди. Мағлубиятга қарамай, клуб мухлислари ва футболчилар келажакка умид билан қарашмоқда.
…