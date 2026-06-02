Арсенал ҳимоячиси Мосқуера Чемпионлар лигаси финалидаги хатоси ҳақида гапирди

·114·Спорт
Арсенал ҳимоячиси Мосқуера Чемпионлар лигаси финалидаги хатоси ҳақида гапирди

Арсенал ҳимоячиси Кристиан Мосқуера Пари Сен-Жермен жамоасига қарши кечган Чемпионлар лигаси финалидаги мағлубиятдан сўнг илк бор оммага мурожаат қилди. Испаниялик ҳимоячи ўз дарвозасига белгиланган пеналти сабабли ҳафсаласи пир бўлганини тан олди, бироқ бу аччиқ тажриба уни янада кучли қилишига ишонч билдирди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Учрашувнинг ҳал қилувчи паллаларида Мосқуера PSJ вингери Хвича Кваратсхелиа билан тўқнаш келди. Грузиялик футболчи жарима майдончаси ичида ҳимоячини алдаб ўтганида, Мосқуера вазиятни тузатишга уриниб, рақибини йиқитди. Ҳакам томонидан белгиланган пеналтини Усман Дембеле аниқ амалга ошириб, Кай Хаверц томонидан киритилган илк голга жавоб қайтарди.

Баҳснинг асосий ва қўшимча вақтлари 1:1 ҳисобида якунлангач, ғолиб номи пеналтилар сериясида аниқланди. Эберечи Эзе ва Габриел Магалҳаес ўз имкониятларидан фойдалана олмагач, Лондон клуби 4:3 ҳисобида имкониятни бой берди. Мосқуера Instagram саҳифасида қолдирган хабарида болаликдаги орзулари бир лаҳзада ўзгариб кетганини таъкидлади.

"Ҳамма нарса бир лаҳзада қанчалик тез ўзгариши мумкинлигини кўринг. Болаликдан орзу қилганингиздек ҳаммаси мукаммал кетаётганда, кутилмаган бир ҳаракат барчасини ўзгартириб юборади. Бу оғриқли бўлса-да, мени кучлироқ қиладиган синовдир. Шунга қарамай, клубдаги биринчи мавсумим унутилмас бўлди. Биз Англия чемпионимиз!" деб ёзди футболчи.

Арсенал кийиниш хонасидаги жамоадошлари Мосқуерани дарҳол қўллаб-қувватлашди. Ҳимоячи Габриел "Олға, биродар! Биз биргамиз" деб ёзган бўлса, Микел Мерино ҳам унга далда бериб, жамоанинг бирдамлигини кўрсатди. Мағлубиятга қарамай, клуб мухлислари ва футболчилар келажакка умид билан қарашмоқда.

АрсеналЧемпионлар ЛигасиКристиан МосқуераPSJФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34Ламине Ямал жароҳат сабаб Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориши мумкинБугун, 07:19Томас Тухел ЖЧ-2026 учун Гордонни Рэшфорддан устун кўриши керакБугун, 07:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди