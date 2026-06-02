Ҳожиакбар Алижонов жароҳатидан бир ҳафтада соғайиши маълум бўлди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси Жаҳон чемпионати олдидан тайёргарлик жараёнини давом эттираётган бир пайтда таркиб билан боғлиқ нохуш хабар маълум бўлди. Миллий жамоамиз ҳимоячиси Ҳожиакбар Алижонов машғулотлар вақтида оёғининг болдир мушак қисмида ноқулайлик ҳис қилган.
ЎФА матбуот хизмати хабар беришича, футболчи тиббий диагностик ва клиник текширувлардан ўтказилган. Мутахассислар хулосасига кўра, Алижоновнинг тўлиқ тикланиши учун тахминан 1 ҳафта вақт талаб этилади.
Бу ҳолат Жаҳон чемпионатига тайёргарлик кўраётган терма жамоа учун муҳим сигнал ҳисобланади. Чунки мундиал олдидан ҳар бир футболчининг жисмоний ҳолати, машғулотлардаги юкламани қандай қабул қилиши ва тикланиш жараёни алоҳида аҳамиятга эга. Айниқса, ҳимоя чизиғида рақобат кучайган бир пайтда ҳар бир ўйинчининг соғлом ҳолатда бўлиши Каннаваро штаби учун жуда муҳим.
ЎФА хабарида айтилишича, айни дамда Ҳожиакбар Алижонов тиббий штаб назорати остида индивидуал равишда тикланиш машғулотларини олиб бормоқда. Бу футболчининг умумий гуруҳ машғулотларидан вақтинча четда ишлаётганини англатади. Асосий мақсад — жароҳатни чуқурлаштирмаслик, мушакни тўлиқ тиклаш ва футболчини ортиқча хавфсиз майдонга қайтариш.
“Айни дамда Алижонов тиббий штаб назорати остида индивидуал равишда тикланиш машғулотларини олиб бормоқда”, — дейилади хабарда.
Болдир мушагидаги ноқулайлик футболда тез-тез учрайдиган ҳолатлардан бири. Айниқса, юқори интенсивликдаги машғулотлар, узоқ сафарлар, иқлим ва майдон шароити ўзгариши организмга қўшимча юк туширади. Шу сабабли мураббийлар штаби ва тиббий гуруҳ бундай вазиятларда жуда эҳтиёткор бўлиши табиий.
Алижонов терма жамоамиз учун муҳим футболчилардан бири ҳисобланади. У ҳимоя чизиғида фаол ҳаракат қилиши, қанот бўйлаб олдинга қўшилиши ва рақиб ҳужумларини тўхтатишдаги қатъияти билан ажралиб туради. Шунинг учун унинг қисқа муддатга бўлса ҳам индивидуал машғулотларга ўтиши мухлислар эътиборини тортиши табиий.
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон миллий терма жамоаси Жаҳон чемпионати олдидан Канадага қарши ўртоқлик учрашувида майдонга тушди ва 0:2 ҳисобида мағлубиятга учради. Бу баҳс Фабио Каннаваро шогирдлари учун фойдали синов бўлди. Ўйин давомида жамоанинг кучли ва заиф жиҳатлари кўринди, халқаро темпга мослашиш борасида яна ишлаш кераклиги сезилди.
Канадага қарши баҳсдан кейин жамоада жароҳатлар билан боғлиқ ҳар қандай хабар жиддий қабул қилиниши табиий. Чунки олдинда яна муҳим тайёргарлик босқичлари ва Жаҳон чемпионатидаги тарихий ўйинлар турибди. Мураббийлар штаби учун ҳозир энг асосий вазифа — футболчиларни жисмонан соғлом, руҳан тайёр ва тактик жиҳатдан барқарор ҳолатга олиб келиш.
Алижоновнинг тикланиши учун 1 ҳафта талаб этилиши катта хавотирли муддат эмас. Аммо бу даврда футболчи ўзини эҳтиёт қилиши, тиббий тавсияларга тўлиқ амал қилиши ва майдонга шошмасдан қайтиши керак. Чунки Жаҳон чемпионати олдидан энг муҳими — бир ўйинни эмас, бутун турнирни ўйлайдиган қарор қабул қилишдир.
Ўзбекистон терма жамоаси учун ҳар бир футболчи муҳим. Айниқса, биринчи мундиал олдидан таркибдаги ҳар бир детал, ҳар бир позиция ва ҳар бир соғлом ўйинчи катта аҳамиятга эга. Шу боис Алижоновнинг тикланиш жараёни диққат билан кузатилади.
Мухлислар эса футболчининг тезроқ соғайиб, умумий гуруҳ машғулотларига қайтишини кутишмоқда. Жаҳон чемпионати яқинлашган сари ҳар бир хабар катта аҳамият касб этмоқда. Ҳозирги ҳолатда энг тўғри йўл — шошилмаслик, жароҳатни тўлиқ даволаш ва майдонга тайёр ҳолда қайтиш.
Алижонов учун бу кичик танаффус катта муаммога айланмаслиги керак. Тиббий штаб назорати, индивидуал машғулотлар ва тўғри тикланиш орқали у тез орада сафга қайтиши мумкин. Терма жамоамиз олдидаги тарихий синовларда эса ҳар бир соғлом футболчи олтинга тенг.
…