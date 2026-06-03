Морган Рогерц Реал Мадрид ёки Барселона сафига ўтиши кутилмоқда

·340·Спорт
Морган Рогерц Реал Мадрид ёки Барселона сафига ўтиши кутилмоқда

Астон Вилла юлдузи Морган Рогерц Англия Премер-лигасидаги ёрқин ўйинлари билан Европа гигантлари эътиборини тортди. 23 ёшли ҳужумкор ярим ҳимоячининг трансфер қиймати ошиб бораётган бир пайтда, собиқ футболчи Энди Товнсенд уни Реал Мадрид ёки Барселона каби клубларда ўйнашга қодир деб ҳисобламоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Товнсенднинг фикрича, Рогерц ўзининг жисмоний кучи ва универсаллиги билан дунёнинг исталган жамоасини кучайтира олади. "У мутлақо ҳар қандай клубда, жумладан Барселона ва Реал Мадридда ҳам ўйнай оладиган даражадаги футболчи. Унинг имкониятлари жуда юқори ва бундай сифатларга эга ўйинчилар кам топилади", — дея таъкидлади эксперт.

Шу билан бирга, Астон Вилла жамоасига Арсенал ҳужумчиси Габриел Жесус трансфери борасида огоҳлантириш берилди. Гарчи бразилиялик ҳужумчи Манчестер Сити ва Арсенал сафида беш бор Англия Премер-лигаси чемпиони бўлган бўлса-да, унинг доимий жароҳатлари Унаи Эмерй жамоаси учун катта хавф туғдириши мумкинлиги айтилмоқда.

Морган Рогерцнинг келажаги Томас Тухель бошчилигидаги Англия терма жамоасидаги иштирокига ҳам боғлиқ бўлиши мумкин. Агар у халқаро майдонда ўзини кўрсата олса, унинг нархи кескин кўтарилиб кетади. Бу эса нафақат Испания грандлари, балки PSJ каби клубларнинг ҳам қизиқишини янада орттириши тайин.

Ҳозирда Рогерцга Арсенал ҳам жиддий қизиқиш билдирмоқда. Бироқ Астон Вилла ўзининг асосий активини сақлаб қолишга ҳаракат қилади ёки уни фақатгина жуда катта маблағ эвазига қўйиб юбориши мумкин. Габриел Жесус масаласида эса клуб раҳбарияти 20 миллион фунтлик трансфернинг таваккалчилик томонларини жиддий ўйлаб кўриши керак бўлади.

Астон ВиллаРеал МадридБарселонаАрсеналГабриел Жесус
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Португалия Криштиано Роналдо учун Жаҳон чемпионатида ғалаба қозонмоқчиБугун, 07:55Барселона Жоау Канцело трансфери бўйича Ал-Ҳилал билан келишувга яқинБугун, 07:51Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34Ламине Ямал жароҳат сабаб Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориши мумкинБугун, 07:19Томас Тухел ЖЧ-2026 учун Гордонни Рэшфорддан устун кўриши керакБугун, 07:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди