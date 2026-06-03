Морган Рогерц Реал Мадрид ёки Барселона сафига ўтиши кутилмоқда
Астон Вилла юлдузи Морган Рогерц Англия Премер-лигасидаги ёрқин ўйинлари билан Европа гигантлари эътиборини тортди. 23 ёшли ҳужумкор ярим ҳимоячининг трансфер қиймати ошиб бораётган бир пайтда, собиқ футболчи Энди Товнсенд уни Реал Мадрид ёки Барселона каби клубларда ўйнашга қодир деб ҳисобламоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Товнсенднинг фикрича, Рогерц ўзининг жисмоний кучи ва универсаллиги билан дунёнинг исталган жамоасини кучайтира олади. "У мутлақо ҳар қандай клубда, жумладан Барселона ва Реал Мадридда ҳам ўйнай оладиган даражадаги футболчи. Унинг имкониятлари жуда юқори ва бундай сифатларга эга ўйинчилар кам топилади", — дея таъкидлади эксперт.
Шу билан бирга, Астон Вилла жамоасига Арсенал ҳужумчиси Габриел Жесус трансфери борасида огоҳлантириш берилди. Гарчи бразилиялик ҳужумчи Манчестер Сити ва Арсенал сафида беш бор Англия Премер-лигаси чемпиони бўлган бўлса-да, унинг доимий жароҳатлари Унаи Эмерй жамоаси учун катта хавф туғдириши мумкинлиги айтилмоқда.
Морган Рогерцнинг келажаги Томас Тухель бошчилигидаги Англия терма жамоасидаги иштирокига ҳам боғлиқ бўлиши мумкин. Агар у халқаро майдонда ўзини кўрсата олса, унинг нархи кескин кўтарилиб кетади. Бу эса нафақат Испания грандлари, балки PSJ каби клубларнинг ҳам қизиқишини янада орттириши тайин.
Ҳозирда Рогерцга Арсенал ҳам жиддий қизиқиш билдирмоқда. Бироқ Астон Вилла ўзининг асосий активини сақлаб қолишга ҳаракат қилади ёки уни фақатгина жуда катта маблағ эвазига қўйиб юбориши мумкин. Габриел Жесус масаласида эса клуб раҳбарияти 20 миллион фунтлик трансфернинг таваккалчилик томонларини жиддий ўйлаб кўриши керак бўлади.
…