Жаҳон чемпионати олдидан мухлислар кутган энг шов-шувли маълумотлар...
Бутун дунё нигоҳи Шимолий Америка яшил майдонларига қаратилган бир пайтда, интизорлик билан кутилаётган ЖЧ-2026 олдидан ҳақиқий футбол байрами нафаси сезилмоқда. Мусобақада иштирок этадиган барча 48 та терма жамоанинг якуний таркиблари расман тасдиқланди ва бу футбол жамоатчилиги учун қатор ҳайратланарли ва ноёб статистик маълумотларни тақдим этди. 11 июндан 19 июлга қадар АҚШ, Канада ва Мексика мезбонлик қиладиган ушбу глобал турнир тарихда илк бор кенгайтирилган таркибда ўтказилади ва унда рекорд даражадаги 1248 нафар футболчи рўйхатдан ўтказилди. Мазкур чарм тўп усталарининг 891 нафари учун бу мундиал ҳаётидаги дебют бўлса, 357 нафари аввал ҳам бу нуфузли саҳнада тўп сурган.
Шу билан бирга, клублар миқёсида ҳам трансфер бозори қизигандан қизимоқда: «Манчестер Юнайтед» клубига керак бўлмай қолган машҳур ҳужумчи Маркус Рэшфорд атрофидаги воқеалар футбол мухлисларининг диққат марказида турибди.
Афсоналарнинг олтинчи мундиалдаги тарихий юриши
Бўлажак дунё биринчилиги футбол тарихидаги энг буюк рекордлардан бирига гувоҳ бўлади. Португалия терма жамоаси етакчиси Криштиану Роналду, Аргентина сардори Лионель Месси ҳамда Мексика терма жамоаси дарвозабони Гильермо Очоа ўз фаолиятларидаги ноёб чўққини забт этишади. Улар футбол йилномаларида олтита Жаҳон чемпионатида иштирок этган дунёдаги илк футболчилар сифатида тарихга ўз номларини олтин ҳарфлар билан ёзиб қўйишади.
Мусобақа ёш ва тажриба борасида ҳам контрастларга жуда бой:
Номи ва терма жамоаси
Ёши / Бўйи
Статуси
Крэйг Гордон (Шотландия)
43 ёш
Турнирнинг энг ёши катта футболчиси
Криштиану Роналду (Португалия)
41 ёш
Энг ёши катта уч иштирокчидан бири
Хильберто Мора (Мексика)
17 ёш
Мундиалнинг энг ёш футболчиси
Флориан Вигеле (Австрия)
205 см
Энг баланд бўйли иштирокчи
Сесар Янис (Панама)
160 см
Энг паст бўйли иштирокчи
Қизиқарли факт: Жаҳон чемпионатидаги энг баланд ва энг паст бўйли футболчилар ўртасидаги фарқ нақд 45 сантиметрни ташкил этмоқда! Умумий қайдномалардан жой олган ўйинчиларнинг 22 нафари 20 ёшдан кичик бўлса, 7 нафар футболчи 40 ёшлик довондан ўтиб улгурган.
Маркус Рэшфорд учун Европа грандлари ўртасида жанг
Трансфер майдонидаги энг иссиқ янгиликлардан бири инглиз футболи юлдузи Маркус Рэшфорд билан боғлиқ бўлиб турибди. Ўтган йилнинг ёзидан буён «Манчестер Юнайтед» раҳбариятининг ишончини йўқотган 28 ёшли ҳужумчига ҳозирнинг ўзида Европанинг бешта етакчи клуби жиддий қизиқиш билдирмоқда.
Ўтган мавсумни ижара асосида Испаниянинг амалдаги чемпиони «Барселона» сафида ўтказган Рэшфордни каталонияликлар 26 миллион фунт стерлинг эвазига тўлиқ сотиб олиш ҳуқуқига эга. Аммо бунинг учун «кўк-анорранглилар»да 15 июнгача вақт бор ва кун сайин ушбу трансфернинг амалга ошиш эҳтимоли камаймоқда. Сабаби, «қизил иблислар» раҳбарияти «Барселона»га ҳеч қандай ён беришни истамаяпти ва футболчининг муваффақиятли мавсумидан сўнг уни янада фойдалироқ нархда пуллашни кўзламоқда.
АПЛ ва Бундеслига грандлари ҳаракатга тушди
Маркус Рэшфордга фақатгина Испаниядан эмас, балки ўз уйи — Англия Премьер-лигасидан ҳам харидорлар навбатда турибди. Айни дамда ҳужумчига АПЛнинг камида учта машҳур жамоаси: «Ньюкасл», «Астон Вилла» ва «Тоттенхэм» клублари жиддий қизиқиш билдирмоқда.
Бундан ташқари, Германия Бундеслигаси гранди «Бавария» ҳам инглиз форвардини ўз сафига қўшиб олиш имкониятларини фаол ўрганмоқда. Мюнхенликлар яқинда Энтони Гордон учун кечган трансфер курашида айнан «Барселона»га имкониятни бой бериб қўйишган эди. Эндиликда улар ҳужум чизиғидаги ушбу бўшлиқни айнан тажрибали Маркус Рэшфорд ёрдамида тўлдиришни мақсад қилишган.
Жаҳон чемпионатининг ҳар бир сонияси ва трансфер ойнасининг энг шов-шувли келишувларини Замин билан биргаликда кузатиб боринг! Даҳолар жанги яқинлашмоқда!
…