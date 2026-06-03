Флорентино Перес сайлов сабаб Моуриньо трансферида катта пул йўқотади
Жаҳон футболи ва трансфер бозорида кутилмаган ва ҳаяжонли воқеалар ривожи давом этмоқда. Мадриднинг «Реал» клуби собиқ устози — португалиялик машҳур ва тажрибали мутахассис Жозе Моуриньони яна "Сантьяго Бернабеу"га қайтариш истагида жиддий тўсиққа дуч келди. Эндиликда «Қироллик клуби» ушбу трансферни амалга ошириш учун аввал режалаштирилганидан анча кўп — нақд 15 миллион еврогача маблағ сарфлашига тўғри келади.
Бу ҳақда спорт оламидаги энг ишончли манбалардан бири ҳисобланган The Athletic нашри журналистлари хабар тарқатишди.
Муддатдан кечикиш ва кучини йўқотган банд
Маълум бўлишича, «дўзах вакили» лақаби билан танилган Моуриньонинг Португалиянинг «Бенфика» клуби билан тузган амалдаги меҳнат шартномасида жуда қулай бир банд мавжуд эди. Унга кўра, исталган гранд клуб атиги 6 миллион евро атрофида товон пули (викуп) тўлаб, мутахассисни ўз бағрига сиғдириши мумкин эди.
Бироқ ушбу махсус имконият мавсум якунланганидан кейинги атиги 10 иш куни давомида кучда бўлган ва жорий йилнинг 29 май куни ўз қийматини бутунлай йўқотган. Инсайдерларнинг таъкидлашича, «Реал Мадрид» Жозе Моуриньонинг ўзи билан келажакдаги ҳамкорлик бўйича барча шартларни тўлиқ келишиб олган бўлган. Аммо Мадрид жамоаси ичидаги кутилмаган сиёсий жараёнлар ва ички бошқарув тизимидаги масалалар сабабли ушбу имтиёзли бандни ўз вақтида фаоллаштиришга улгурмаган.
«Реал»даги президентлик сайловлари ва янги даъвогар
Мадрид грандининг ушбу қулай имкониятдан фойдалана олмаганига клубда давом этаётган президентлик пойгаси асосий сабаб бўлган. Гап шундаки, «Реал Мадрид» клубида янги президентлик сайловлари шу йилнинг 7 июнь куни бўлиб ўтади.
Мухлислар ўртасида катта қизиқиш уйғотаётган ушбу сайловда амалдаги муваффақиятли президент Флорентино Перес билан бир қаторда, катта мақсадларни кўзлаган 37 ёшли ёш ва амбицияли тадбиркор Энрике Рикельме ҳам иштирок этмоқда. Клубдаги мана шу ҳокимият учун кураш ва расмий жараёнлар Моуриньонинг Мадридга арзонроқ нархда қайтишига йўл қўймади.
Шундай бўлса-да, «Реал Мадрид» мухлислари учун «Махсус» (The Special One) лақабли мураббийнинг қайтиши барибир катта қувонч ва янги ғалабалар пойдевори бўлиши аниқ. Сайлов натижалари ва Жозе Моуриньонинг Мадриддаги янги даври бошланишига оид энг иссиқ янгиликларни Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!
…