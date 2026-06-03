Флорентино Перес сайлов сабаб Моуриньо трансферида катта пул йўқотади

·88·Спорт
Флорентино Перес сайлов сабаб Моуриньо трансферида катта пул йўқотади

Жаҳон футболи ва трансфер бозорида кутилмаган ва ҳаяжонли воқеалар ривожи давом этмоқда. Мадриднинг «Реал» клуби собиқ устози — португалиялик машҳур ва тажрибали мутахассис Жозе Моуриньони яна "Сантьяго Бернабеу"га қайтариш истагида жиддий тўсиққа дуч келди. Эндиликда «Қироллик клуби» ушбу трансферни амалга ошириш учун аввал режалаштирилганидан анча кўп — нақд 15 миллион еврогача маблағ сарфлашига тўғри келади.

Бу ҳақда спорт оламидаги энг ишончли манбалардан бири ҳисобланган The Athletic нашри журналистлари хабар тарқатишди.

Муддатдан кечикиш ва кучини йўқотган банд

Маълум бўлишича, «дўзах вакили» лақаби билан танилган Моуриньонинг Португалиянинг «Бенфика» клуби билан тузган амалдаги меҳнат шартномасида жуда қулай бир банд мавжуд эди. Унга кўра, исталган гранд клуб атиги 6 миллион евро атрофида товон пули (викуп) тўлаб, мутахассисни ўз бағрига сиғдириши мумкин эди.

Бироқ ушбу махсус имконият мавсум якунланганидан кейинги атиги 10 иш куни давомида кучда бўлган ва жорий йилнинг 29 май куни ўз қийматини бутунлай йўқотган. Инсайдерларнинг таъкидлашича, «Реал Мадрид» Жозе Моуриньонинг ўзи билан келажакдаги ҳамкорлик бўйича барча шартларни тўлиқ келишиб олган бўлган. Аммо Мадрид жамоаси ичидаги кутилмаган сиёсий жараёнлар ва ички бошқарув тизимидаги масалалар сабабли ушбу имтиёзли бандни ўз вақтида фаоллаштиришга улгурмаган.

«Реал»даги президентлик сайловлари ва янги даъвогар

Мадрид грандининг ушбу қулай имкониятдан фойдалана олмаганига клубда давом этаётган президентлик пойгаси асосий сабаб бўлган. Гап шундаки, «Реал Мадрид» клубида янги президентлик сайловлари шу йилнинг 7 июнь куни бўлиб ўтади.

Мухлислар ўртасида катта қизиқиш уйғотаётган ушбу сайловда амалдаги муваффақиятли президент Флорентино Перес билан бир қаторда, катта мақсадларни кўзлаган 37 ёшли ёш ва амбицияли тадбиркор Энрике Рикельме ҳам иштирок этмоқда. Клубдаги мана шу ҳокимият учун кураш ва расмий жараёнлар Моуриньонинг Мадридга арзонроқ нархда қайтишига йўл қўймади.

Шундай бўлса-да, «Реал Мадрид» мухлислари учун «Махсус» (The Special One) лақабли мураббийнинг қайтиши барибир катта қувонч ва янги ғалабалар пойдевори бўлиши аниқ. Сайлов натижалари ва Жозе Моуриньонинг Мадриддаги янги даври бошланишига оид энг иссиқ янгиликларни Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роберт Левандовски Манчестер Юнайтедга ўтадими? Саҳа фикр билдирдиБугун, 07:40Реал Мадрид кутилмаган трансферлар арафасида: Икки юлдуз жамоага келмоқдаБугун, 07:34Ламине Ямал жароҳат сабаб Жаҳон чемпионатини ўтказиб юбориши мумкинБугун, 07:19Томас Тухел ЖЧ-2026 учун Гордонни Рэшфорддан устун кўриши керакБугун, 07:15Андони Ираола «Ливерпуль» клуби билан икки йиллик шартнома имзолайдиБугун, 07:14«Реал Мадрид»нинг ёш юлдузи Сезар Паласиос Италия клубига ўтиши мумкинБугун, 07:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Эвертон” ва “Манчестер Сити” баҳсидан кейин Ҳусановнинг рейтинги эълон қилинди
Марказий Осиёнинг энг қиммат футболчилари рейтинги эълон қилинди
Испания нашри Ҳусановни мундиалга бормайдиганлар қаторига қўшиб қўйди
Абдуқодир Ҳусановга Европанинг гранд клублари қизиқмоқда
Синдаров ва Каспаров учрашуви авлодлар рамзига айланди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Гарри Кейн пеналтини нега аниқ амалга ошира олмади? "Ифлос ўйин" фош бўлди