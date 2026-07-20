Apple дунёнинг энг қиммат компанияси мақомини NVIDIAдан қайтариб олди
Технология оламидаги гигантлар ўртасидаги пойга янги босқичга чиқди. Apple корпорацияси бозор капиталлашуви бўйича NVIDIA'ни ортда қолдириб, яна дунёнинг энг қиммат компаниясига айланди. Бу ўзгариш сунъий интеллект (AI) бозоридаги инвесторларнинг кайфияти ва стратегиялари ўзгараётганидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Жума кунги савдолар якунига кўра, Apple компаниясининг бозор қиймати тахминан 4,88 триллион долларни ташкил этди. Шу билан бирга, NVIDIA акциялари 3,5 фоизга арзонлашиб, унинг капиталлашуви 4,86 триллион долларгача пасайди. ixbt.com маълумотига кўра, NVIDIA ўтган йилнинг октябрь ойида тарихда илк бор 5 триллион долларлик довонни забт этган биринчи компания бўлган эди, бироқ ҳозирда бозор етакчилиги яна Купертино гигантига ўтди.
Сунъий интеллект пойгасидаги янги стратегияЯқин вақтгача Apple сунъий интеллект пойгасида ортда қолаётган компания сифатида кўрилаётган эди. Чунки компания Microsoft ёки Google каби ўзининг йирик тил моделларини яратишга катта маблағ сарфламади. Бироқ узоқ кутилган Siri янгиланиши ва учинчи томон AI-моделларини тизимга интеграция қилиш қарори инвесторларнинг ишончини қайтарди.
Apple ўзининг фундаментал моделларини нолдан яратиш ўрнига, тайёр ечимларни ўз экотизимига маҳорат билан татбиқ этиш йўлини танлади. Компаниянинг сўнгги чоракдаги рекорд даражадаги молиявий кўрсаткичлари ушбу тижорат моделининг самарадорлигини исботлади. Бу эса инвесторларнинг эътиборини фақатгина AI-чиплари ишлаб чиқарувчилардан дастурий таъминот ва истеъмол товарлари сегментига қайтишига сабаб бўлди.
Яримўтказгичлар бозоридаги пасайишNVIDIA акцияларининг пасайиши бутун яримўтказгичлар саноатидаги умумий тенденция билан боғлиқ. Яримўтказгич ишлаб чиқарувчилар индекси ўзининг тарихий чўққисидан деярли 19 фоизга пастлади. Ҳозирда бозор иштирокчилари сунъий интеллект билан боғлиқ ўсиш қанчалик барқарор эканлигини қайта баҳоламоқда.
Шу билан бирга, бозорнинг диққат маркази хотира чиплари ишлаб чиқарувчиларига кўчмоқда. Масалан, Микрон май ойида 1 триллион долларлик капиталлашувга эришган бўлса, СК Ҳйних шу ойда Nasdaq биржасига чиқди. Бу компаниялар AI-тизимлари учун зарур бўлган бутловчи қисмларни етказиб бериш бўйича узоқ муддатли шартномалардан катта фойда кўрмоқда.
Экспертларнинг таъкидлашича, етакчининг алмашиши NVIDIA'нинг мавқеи пасайганини англатмайди. Компания ҳамон AI-инфратузилмасида асосий рол ўйновчи GPU (график процессорлар) бозорида гегемонлик қилмоқда. Apple учун эса асосий хавф — хотира чиплари нархининг ошиши ва янги тарифлар туфайли маҳсулотлар нархининг кўтарилиши бўлиб, бу келажакда сотувлар ҳажмига таъсир қилиши мумкин.
…