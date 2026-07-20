Apple дунёнинг энг қиммат компанияси мақомини NVIDIAдан қайтариб олди

·19·Техно
Apple дунёнинг энг қиммат компанияси мақомини NVIDIAдан қайтариб олди

Технология оламидаги гигантлар ўртасидаги пойга янги босқичга чиқди. Apple корпорацияси бозор капиталлашуви бўйича NVIDIA'ни ортда қолдириб, яна дунёнинг энг қиммат компаниясига айланди. Бу ўзгариш сунъий интеллект (AI) бозоридаги инвесторларнинг кайфияти ва стратегиялари ўзгараётганидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Жума кунги савдолар якунига кўра, Apple компаниясининг бозор қиймати тахминан 4,88 триллион долларни ташкил этди. Шу билан бирга, NVIDIA акциялари 3,5 фоизга арзонлашиб, унинг капиталлашуви 4,86 триллион долларгача пасайди. ixbt.com маълумотига кўра, NVIDIA ўтган йилнинг октябрь ойида тарихда илк бор 5 триллион долларлик довонни забт этган биринчи компания бўлган эди, бироқ ҳозирда бозор етакчилиги яна Купертино гигантига ўтди.

Сунъий интеллект пойгасидаги янги стратегия

Яқин вақтгача Apple сунъий интеллект пойгасида ортда қолаётган компания сифатида кўрилаётган эди. Чунки компания Microsoft ёки Google каби ўзининг йирик тил моделларини яратишга катта маблағ сарфламади. Бироқ узоқ кутилган Siri янгиланиши ва учинчи томон AI-моделларини тизимга интеграция қилиш қарори инвесторларнинг ишончини қайтарди.

Apple ўзининг фундаментал моделларини нолдан яратиш ўрнига, тайёр ечимларни ўз экотизимига маҳорат билан татбиқ этиш йўлини танлади. Компаниянинг сўнгги чоракдаги рекорд даражадаги молиявий кўрсаткичлари ушбу тижорат моделининг самарадорлигини исботлади. Бу эса инвесторларнинг эътиборини фақатгина AI-чиплари ишлаб чиқарувчилардан дастурий таъминот ва истеъмол товарлари сегментига қайтишига сабаб бўлди.

Яримўтказгичлар бозоридаги пасайиш

NVIDIA акцияларининг пасайиши бутун яримўтказгичлар саноатидаги умумий тенденция билан боғлиқ. Яримўтказгич ишлаб чиқарувчилар индекси ўзининг тарихий чўққисидан деярли 19 фоизга пастлади. Ҳозирда бозор иштирокчилари сунъий интеллект билан боғлиқ ўсиш қанчалик барқарор эканлигини қайта баҳоламоқда.

Шу билан бирга, бозорнинг диққат маркази хотира чиплари ишлаб чиқарувчиларига кўчмоқда. Масалан, Микрон май ойида 1 триллион долларлик капиталлашувга эришган бўлса, СК Ҳйних шу ойда Nasdaq биржасига чиқди. Бу компаниялар AI-тизимлари учун зарур бўлган бутловчи қисмларни етказиб бериш бўйича узоқ муддатли шартномалардан катта фойда кўрмоқда.

Экспертларнинг таъкидлашича, етакчининг алмашиши NVIDIA'нинг мавқеи пасайганини англатмайди. Компания ҳамон AI-инфратузилмасида асосий рол ўйновчи GPU (график процессорлар) бозорида гегемонлик қилмоқда. Apple учун эса асосий хавф — хотира чиплари нархининг ошиши ва янги тарифлар туфайли маҳсулотлар нархининг кўтарилиши бўлиб, бу келажакда сотувлар ҳажмига таъсир қилиши мумкин.

AppleNVIDIAСунъий ИнтеллектБозорКапиталлашув
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Си Цзиньпин сунъий интеллект соҳасидаги чекловларга қарши чиқдиСи Цзиньпин сунъий интеллект соҳасидаги чекловларга қарши чиқдиБугун, 00:53Apple ва OpenAI ўртасидаги суд можароси: Сунъий интеллект гаджетлари хавф остидами?Apple ва OpenAI ўртасидаги суд можароси: Сунъий интеллект гаджетлари хавф остидами?Бугун, 00:27Калл оф Дутй кинооламга кўчмоқда: Сценарий устида Тейлор Шеридан иш олиб бордиКалл оф Дутй кинооламга кўчмоқда: Сценарий устида Тейлор Шеридан иш олиб бордиКеча, 23:53Маълумот узатишда инқилоб: Силикон Мотион 128 GB/с тезликка эга PCIe 7.0 SSD устида ишламоқдаМаълумот узатишда инқилоб: Силикон Мотион 128 GB/с тезликка эга PCIe 7.0 SSD устида ишламоқдаКеча, 23:24Яримўтказгичлар пойгасида янги давр: TSMC 2 нанометрли чипларга рекорд даражада буюртма олдиЯримўтказгичлар пойгасида янги давр: TSMC 2 нанометрли чипларга рекорд даражада буюртма олдиКеча, 22:54Samsung буклама смартфонлар бозорида кутилмаган бурилиш ясамоқда: Galaxy Z Fold8 Виде етакчи бўладиSamsung буклама смартфонлар бозорида кутилмаган бурилиш ясамоқда: Galaxy Z Fold8 Виде етакчи бўладиКеча, 22:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда