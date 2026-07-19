Калл оф Дутй кинооламга кўчмоқда: Сценарий устида Тейлор Шеридан иш олиб борди
Дунёга машҳур Калл оф Дутй компьютер ўйинлари серияси ниҳоят катта экранларга чиқишга тайёрланмоқда. Парамоунт Пиктурес ва Активисион Близзард студиялари ушбу франчиза асосида тўлиқ метражли бадиий фильм суратга олинишини расман тасдиқлади. Бу лойиҳа нафақат геймерлар, балки жангари жанри ихлосмандлари учун ҳам йилнинг энг кутилган воқеаларидан бирига айланиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Нью-Йоркда бўлиб ўтган Фанатикс Фест фестивалида режиссёр Питер Берг ушбу экранлаштириш ҳақида илк тафсилотларни маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, фильм сюжети Калл оф Дутй оламидаги энг оммабоп йўналиш — Модерн Варфаре коинотига асосланади. Ҳозирча жаҳон премераси 2028-йилнинг 30-июнига режалаштирилган бўлиб, лойиҳа устидаги тайёргарлик ишлари аллақачон бошлаб юборилган.
Голливуднинг энг кучли ссенаристлари жалб этилганЛойиҳа муваффақиятини таъминлаш учун Парамоунт Пиктурес Голливуднинг энг нуфузли ижодкорларини таклиф этди. Фильм сценарийси устида режиссёр Питер Берг билан биргаликда машҳур Тейлор Шеридан ишламоқда. Шеридан ўзининг "Елловстоне", "Ландман", "Сикарио" (Қотил) ва "Винд Ривер" каби драматик ва кескин сюжетли лойиҳалари билан танилган. Унинг услуби Модерн Варфаре сериясидаги ҳарбий-сиёсий зиддиятларни очиб бериш учун энг мос танлов деб кўрилмоқда.
Модерн Варфаре туркуми ўйин саноати тарихида капитан Прайс, Гҳост ва Макаров каби култ даражасидаги персонажларни тақдим этган. Гарчи фильм айнан шу коинотда юз берса-да, ҳозирча ижодкорлар ушбу қаҳрамонларнинг кинода пайдо бўлиши ёки бўлмаслигини сир тутишмоқда. Актёрлар таркиби ва асосий сюжет чизиқлари ҳам ҳозирча махфий сақланмоқда.
Ўйин оламидаги янгиликлар ва кутилмаларМаълумотларга кўра, кино премерасидан аввал мухлисларни янги ўйинлар ҳам кутмоқда. Хусусан, Калл оф Дутй: Модерн Варфаре 4 ўйини 2026-йилнинг 23-октабрида сотувга чиқиши кутилмоқда. Ўйин қуйидаги платформалар учун мослаштирилади:
- ПК (шахсий компьютерлар);
- PlayStation 5;
- Xbox Series X|С;
- Nintendo Switch 2.
Ҳозирча лойиҳанинг бюджети ва суратга олиш жараёнлари қачон бошланиши ҳақида аниқ маълумотлар йўқ. Бироқ Тейлор Шеридан каби профессионалларнинг жалб этилиши фильмнинг шунчаки ўйин асосидаги навбатдаги жангари эмас, балки чуқур сценарийга эга сифатли асар бўлишидан далолат бермоқда.
…