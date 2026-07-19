Калл оф Дутй кинооламга кўчмоқда: Сценарий устида Тейлор Шеридан иш олиб борди

·27·Техно
Калл оф Дутй кинооламга кўчмоқда: Сценарий устида Тейлор Шеридан иш олиб борди

Дунёга машҳур Калл оф Дутй компьютер ўйинлари серияси ниҳоят катта экранларга чиқишга тайёрланмоқда. Парамоунт Пиктурес ва Активисион Близзард студиялари ушбу франчиза асосида тўлиқ метражли бадиий фильм суратга олинишини расман тасдиқлади. Бу лойиҳа нафақат геймерлар, балки жангари жанри ихлосмандлари учун ҳам йилнинг энг кутилган воқеаларидан бирига айланиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Нью-Йоркда бўлиб ўтган Фанатикс Фест фестивалида режиссёр Питер Берг ушбу экранлаштириш ҳақида илк тафсилотларни маълум қилди. Унинг сўзларига кўра, фильм сюжети Калл оф Дутй оламидаги энг оммабоп йўналиш — Модерн Варфаре коинотига асосланади. Ҳозирча жаҳон премераси 2028-йилнинг 30-июнига режалаштирилган бўлиб, лойиҳа устидаги тайёргарлик ишлари аллақачон бошлаб юборилган.

Голливуднинг энг кучли ссенаристлари жалб этилган

Лойиҳа муваффақиятини таъминлаш учун Парамоунт Пиктурес Голливуднинг энг нуфузли ижодкорларини таклиф этди. Фильм сценарийси устида режиссёр Питер Берг билан биргаликда машҳур Тейлор Шеридан ишламоқда. Шеридан ўзининг "Елловстоне", "Ландман", "Сикарио" (Қотил) ва "Винд Ривер" каби драматик ва кескин сюжетли лойиҳалари билан танилган. Унинг услуби Модерн Варфаре сериясидаги ҳарбий-сиёсий зиддиятларни очиб бериш учун энг мос танлов деб кўрилмоқда.

Модерн Варфаре туркуми ўйин саноати тарихида капитан Прайс, Гҳост ва Макаров каби култ даражасидаги персонажларни тақдим этган. Гарчи фильм айнан шу коинотда юз берса-да, ҳозирча ижодкорлар ушбу қаҳрамонларнинг кинода пайдо бўлиши ёки бўлмаслигини сир тутишмоқда. Актёрлар таркиби ва асосий сюжет чизиқлари ҳам ҳозирча махфий сақланмоқда.

Ўйин оламидаги янгиликлар ва кутилмалар

Маълумотларга кўра, кино премерасидан аввал мухлисларни янги ўйинлар ҳам кутмоқда. Хусусан, Калл оф Дутй: Модерн Варфаре 4 ўйини 2026-йилнинг 23-октабрида сотувга чиқиши кутилмоқда. Ўйин қуйидаги платформалар учун мослаштирилади:

  • ПК (шахсий компьютерлар);
  • PlayStation 5;
  • Xbox Series X|С;
  • Nintendo Switch 2.
ixbt.com нашрининг ёзишича, ушбу фильм Калл оф Дутй брендини янги босқичга олиб чиқади. Ўзбекистонлик геймерлар орасида ҳам ушбу ўйин серияси жуда оммабоп бўлиб, Модерн Варфаре қисмлари интернет-кафелар ва уй консолларида энг кўп ўйналадиган лойиҳалар сирасига киради. Шу сабабли, 2028-йилги премера маҳаллий кинотеатрларда ҳам катта қизиқиш уйғотиши шубҳасиз.

Ҳозирча лойиҳанинг бюджети ва суратга олиш жараёнлари қачон бошланиши ҳақида аниқ маълумотлар йўқ. Бироқ Тейлор Шеридан каби профессионалларнинг жалб этилиши фильмнинг шунчаки ўйин асосидаги навбатдаги жангари эмас, балки чуқур сценарийга эга сифатли асар бўлишидан далолат бермоқда.

Калл Оф ДутйМодерн ВарфареПарамоунт ПиктуресТайлор ШериданКино
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Си Цзиньпин сунъий интеллект соҳасидаги чекловларга қарши чиқдиСи Цзиньпин сунъий интеллект соҳасидаги чекловларга қарши чиқдиБугун, 00:53Apple ва OpenAI ўртасидаги суд можароси: Сунъий интеллект гаджетлари хавф остидами?Apple ва OpenAI ўртасидаги суд можароси: Сунъий интеллект гаджетлари хавф остидами?Бугун, 00:27Apple дунёнинг энг қиммат компанияси мақомини NVIDIAдан қайтариб олдиApple дунёнинг энг қиммат компанияси мақомини NVIDIAдан қайтариб олдиБугун, 00:24Маълумот узатишда инқилоб: Силикон Мотион 128 GB/с тезликка эга PCIe 7.0 SSD устида ишламоқдаМаълумот узатишда инқилоб: Силикон Мотион 128 GB/с тезликка эга PCIe 7.0 SSD устида ишламоқдаКеча, 23:24Яримўтказгичлар пойгасида янги давр: TSMC 2 нанометрли чипларга рекорд даражада буюртма олдиЯримўтказгичлар пойгасида янги давр: TSMC 2 нанометрли чипларга рекорд даражада буюртма олдиКеча, 22:54Samsung буклама смартфонлар бозорида кутилмаган бурилиш ясамоқда: Galaxy Z Fold8 Виде етакчи бўладиSamsung буклама смартфонлар бозорида кутилмаган бурилиш ясамоқда: Galaxy Z Fold8 Виде етакчи бўладиКеча, 22:28
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда