Маълумот узатишда инқилоб: Силикон Мотион 128 GB/с тезликка эга PCIe 7.0 SSD устида ишламоқда
Маълумотларни сақлаш технологиялари соҳасида жаҳон етакчиларидан бири бўлган Силикон Мотион компанияси корпоратив тизимлар учун мўлжалланган, PCIe 7.0 интерфейсини қўллаб-қувватловчи янги авлод SSD контроллерларини ишлаб чиқишни бошлади. Ушбу технология маълумот узатиш тезлигини мисли кўрилмаган даражага кўтариб, замонавий серверлар ва сунъий интеллект тизимлари учун янги уфқлар очиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Компаниянинг корпоратив қурилмалар бўлими раҳбари Алекс Чоунинг сўзларига кўра, Gen7 деб номланган янги контроллернинг базавий архитектураси аллақачон белгилаб олинган. Режага мувофиқ, янги қурилманинг илк намуналари 2027-йилнинг иккинчи ярмида тақдим этилади. Бироқ PCIe 7.0 стандартига ўтишдан аввал, компания PCIe 6.0 авлодини якунлаши лозим. Ҳозирда PCIe 6.0 контроллери ФПГА-платформасида синовдан ўтказилмоқда ва унинг тайёр чиплари 2026-йилда бозорга чиқиши кутилмоқда.
PCIe 7.0 имкониятлари ва техник кўрсаткичлариПСИ-СИГ ташкилоти томонидан 2025-йил июн ойида тасдиқланган PCIe 7.0 спецификацияси аввалги авлодга нисбатан ўтказувчанлик қобилиятини икки бараварга оширади. ixbt.com маълумотига кўра, янги стандарт ҳар бир линия учун 128 GB/с тезликни таъминлайди. Масалан, видеокарталар учун одатий бўлган x16 уланишида умумий ўтказувчанлик 512 GB/с га етади, SSD дискларида кенг қўлланиладиган x4 уланишида эса назарий чегара 64 GB/с ни ташкил этади.
Шуни таъкидлаш жоизки, SSD қурилмаларининг реал тезлиги фақат интерфейсга боғлиқ эмас. Силикон Мотион мутахассисларининг тушунтиришича, якуний унумдорликка контроллернинг ўзи, NAND-хотира тури, каналлар сони, энергия истеъмоли ва совутиш тизимининг самарадорлиги бевосита таъсир кўрсатади. Шу сабабли, янги контроллерлар билан бирга хотира микросхемаларини ҳам такомиллаштириш талаб этилади.
Сунъий интеллект ва корпоратив тизимлар учун ечимларСиликон Мотион янги технологиянинг асосий қўлланиш соҳаси сифатида сунъий интеллект (AI) тизимларини кўрмоқда. Компания ушбу лойиҳани NVIDIA компаниясининг Стораге Нехт ташаббуси билан боғлайди. Ушбу ташаббус маълумотлар омбори ва график процессорлар (GPU) ўртасидаги кечикишларни максимал даражада камайтиришга қаратилган. AI юкламалари учун нафақат кетма-кет ўқиш тезлиги, балки кўплаб фойдаланувчилар ва виртуал машиналар бир вақтда мурожаат қилганда барқарор ишлаш муҳим ҳисобланади.
Компания келажакдаги дисклар сониясига ўн миллионлаб ИОПС (кириш-чиқиш операциялари) кўрсаткичига эришишини кутмоқда. Аввалроқ соҳа мутахассислари томонидан тахмин қилинган 100-200 миллион ИОПС кўрсаткичи яқин йиллар учун бироз реалистик эмас деб баҳоланди, бироқ 50 миллион ИОПС даражаси Силикон Мотион учун эришиш мумкин бўлган мақсад сифатида белгиланган.
Ҳозирча PCIe 7.0 технологияси оддий уй компьютерлари учун эмас, балки йирик сервер инфратузилмалари ва дата-марказлар учун мўлжалланган. Ушбу стандарт оммалашиши учун нафақат SSD дисклар, балки уларни қўллаб-қувватловчи она платалар ва процессорлар экотизими ҳам шаклланиши зарур. Ўзбекистон бозорида ҳам бундай юқори технологик ечимлар асосан булутли хизматлар ва йирик корпоратив мижозлар учун долзарб бўлиб қолади.
…