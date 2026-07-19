Маълумот узатишда инқилоб: Силикон Мотион 128 GB/с тезликка эга PCIe 7.0 SSD устида ишламоқда

·0·Техно
Маълумот узатишда инқилоб: Силикон Мотион 128 GB/с тезликка эга PCIe 7.0 SSD устида ишламоқда

Маълумотларни сақлаш технологиялари соҳасида жаҳон етакчиларидан бири бўлган Силикон Мотион компанияси корпоратив тизимлар учун мўлжалланган, PCIe 7.0 интерфейсини қўллаб-қувватловчи янги авлод SSD контроллерларини ишлаб чиқишни бошлади. Ушбу технология маълумот узатиш тезлигини мисли кўрилмаган даражага кўтариб, замонавий серверлар ва сунъий интеллект тизимлари учун янги уфқлар очиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Компаниянинг корпоратив қурилмалар бўлими раҳбари Алекс Чоунинг сўзларига кўра, Gen7 деб номланган янги контроллернинг базавий архитектураси аллақачон белгилаб олинган. Режага мувофиқ, янги қурилманинг илк намуналари 2027-йилнинг иккинчи ярмида тақдим этилади. Бироқ PCIe 7.0 стандартига ўтишдан аввал, компания PCIe 6.0 авлодини якунлаши лозим. Ҳозирда PCIe 6.0 контроллери ФПГА-платформасида синовдан ўтказилмоқда ва унинг тайёр чиплари 2026-йилда бозорга чиқиши кутилмоқда.

PCIe 7.0 имкониятлари ва техник кўрсаткичлари

ПСИ-СИГ ташкилоти томонидан 2025-йил июн ойида тасдиқланган PCIe 7.0 спецификацияси аввалги авлодга нисбатан ўтказувчанлик қобилиятини икки бараварга оширади. ixbt.com маълумотига кўра, янги стандарт ҳар бир линия учун 128 GB/с тезликни таъминлайди. Масалан, видеокарталар учун одатий бўлган x16 уланишида умумий ўтказувчанлик 512 GB/с га етади, SSD дискларида кенг қўлланиладиган x4 уланишида эса назарий чегара 64 GB/с ни ташкил этади.

Шуни таъкидлаш жоизки, SSD қурилмаларининг реал тезлиги фақат интерфейсга боғлиқ эмас. Силикон Мотион мутахассисларининг тушунтиришича, якуний унумдорликка контроллернинг ўзи, NAND-хотира тури, каналлар сони, энергия истеъмоли ва совутиш тизимининг самарадорлиги бевосита таъсир кўрсатади. Шу сабабли, янги контроллерлар билан бирга хотира микросхемаларини ҳам такомиллаштириш талаб этилади.

Сунъий интеллект ва корпоратив тизимлар учун ечимлар

Силикон Мотион янги технологиянинг асосий қўлланиш соҳаси сифатида сунъий интеллект (AI) тизимларини кўрмоқда. Компания ушбу лойиҳани NVIDIA компаниясининг Стораге Нехт ташаббуси билан боғлайди. Ушбу ташаббус маълумотлар омбори ва график процессорлар (GPU) ўртасидаги кечикишларни максимал даражада камайтиришга қаратилган. AI юкламалари учун нафақат кетма-кет ўқиш тезлиги, балки кўплаб фойдаланувчилар ва виртуал машиналар бир вақтда мурожаат қилганда барқарор ишлаш муҳим ҳисобланади.

Компания келажакдаги дисклар сониясига ўн миллионлаб ИОПС (кириш-чиқиш операциялари) кўрсаткичига эришишини кутмоқда. Аввалроқ соҳа мутахассислари томонидан тахмин қилинган 100-200 миллион ИОПС кўрсаткичи яқин йиллар учун бироз реалистик эмас деб баҳоланди, бироқ 50 миллион ИОПС даражаси Силикон Мотион учун эришиш мумкин бўлган мақсад сифатида белгиланган.

Ҳозирча PCIe 7.0 технологияси оддий уй компьютерлари учун эмас, балки йирик сервер инфратузилмалари ва дата-марказлар учун мўлжалланган. Ушбу стандарт оммалашиши учун нафақат SSD дисклар, балки уларни қўллаб-қувватловчи она платалар ва процессорлар экотизими ҳам шаклланиши зарур. Ўзбекистон бозорида ҳам бундай юқори технологик ечимлар асосан булутли хизматлар ва йирик корпоратив мижозлар учун долзарб бўлиб қолади.

Силикон МотионSSDPCIe 7.0ТехнологияСунъий Интеллект
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Яримўтказгичлар пойгасида янги давр: TSMC 2 нанометрли чипларга рекорд даражада буюртма олдиЯримўтказгичлар пойгасида янги давр: TSMC 2 нанометрли чипларга рекорд даражада буюртма олдиБугун, 22:54Samsung буклама смартфонлар бозорида кутилмаган бурилиш ясамоқда: Galaxy Z Fold8 Виде етакчи бўладиSamsung буклама смартфонлар бозорида кутилмаган бурилиш ясамоқда: Galaxy Z Fold8 Виде етакчи бўладиБугун, 22:28AMD сунъий интеллект учун мўлжалланган Ryzen AI МАХ PRO 400 процессорларини тайёрламоқдаAMD сунъий интеллект учун мўлжалланган Ryzen AI МАХ PRO 400 процессорларини тайёрламоқдаБугун, 21:52Авиация тарихида янги саҳифа: DARPA илк бор F-16 қирувчисини сунъий интеллект ёрдамида синовдан ўтказдиАвиация тарихида янги саҳифа: DARPA илк бор F-16 қирувчисини сунъий интеллект ёрдамида синовдан ўтказдиБугун, 21:27АҚШ океан сувидан уран олиш технологиясини саноат миқёсида жорий этишга рухсат бердиАҚШ океан сувидан уран олиш технологиясини саноат миқёсида жорий этишга рухсат бердиБугун, 20:51Кристофер Нолан сунъий интеллектни “шаффоф Троян оти” деб атадиКристофер Нолан сунъий интеллектни “шаффоф Троян оти” деб атадиБугун, 20:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда